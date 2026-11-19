El ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmaron un acuerdo para avanzar con un crédito de hasta US$ 150 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinado a financiar obras de infraestructura hídrica en la provincia. El entendimiento contempla la firma de la contragarantía necesaria para instrumentar el préstamo y permitirá avanzar con un programa orientado a mejorar el abastecimiento de agua potable en la cuenca del río Senguer.

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Según informó el titular del Palacio de Hacienda, el proyecto beneficiará directamente a 286.347 habitantes de Sarmiento, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, en Chubut, y de Caleta Olivia, en Santa Cruz. Además, tendrá un impacto indirecto sobre otras 362.572 personas.

"Firmamos la contragarantía para avanzar con un financiamiento de CAF por USD 150 millones", anunció Caputo a través de su cuenta de X, luego del encuentro con el mandatario provincial.

El funcionario destacó que el programa permitirá garantizar el abastecimiento de agua potable en la cuenca del río Senguer, reducir las pérdidas del sistema y mejorar las condiciones para el desarrollo de la región.

El contrato de préstamo fue firmado el martes en Buenos Aires por Torres y Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de la CAF.

En qué consiste el crédito de la CAF para Chubut

Los recursos corresponden al Programa Sistema de Acueductos Sostenible de la Provincia de Chubut, una iniciativa que recibió la aprobación del directorio de la CAF en junio de 2025.

El objetivo central es modernizar y optimizar la infraestructura que transporta agua potable desde el lago Musters hacia Comodoro Rivadavia y las localidades cercanas. Actualmente, el sistema funciona con dos acueductos construidos en 1966 y 1999, que operan en paralelo y requieren mejoras para garantizar la continuidad y seguridad del suministro.

El proyecto contempla intervenciones destinadas a reducir las pérdidas de agua, mejorar la eficiencia operativa y disminuir la huella de carbono del sistema. De acuerdo con la información del organismo multilateral, alrededor del 70% de la operación reúne las condiciones para ser considerada financiamiento verde.

El contrato de préstamo fue firmado el martes en Buenos Aires por Torres y Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de la CAF.

El rol del Gobierno nacional en el financiamiento

La firma de la contragarantía por parte de Caputo constituye un paso necesario para avanzar con la instrumentación del crédito. En septiembre, el Gobierno nacional había autorizado el esquema de garantías para que la Argentina respaldara las obligaciones financieras que Chubut asumirá frente al organismo multilateral.

En ese mecanismo, el Estado nacional actúa como garante del préstamo ante la CAF, mientras que la provincia asume el compromiso de responder por las obligaciones derivadas del financiamiento.

De esta manera, el acuerdo entre Economía y el gobierno provincial permite completar otra instancia administrativa para avanzar con la operación de hasta u$s150 millones.

Por el momento, no se informó una fecha concreta para el desembolso de los fondos ni para el inicio de los trabajos.

FN / JMV