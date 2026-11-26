El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un discurso de cierre del 13º Congreso de Economía Regional: "Los desafíos de la transformación económica" organizado por el Club de la Libertad, en la provincia de Corrientes.



Según Caputo, "Mucha gente tiene miedo del kirchnerismo. No subestimemos más a la gente. No puede pasar, lo digo desde el sentido común. Cómo alguien puede creer que la mayoría de la población va a querer volver a eso, a los 20 tipos de cambios, la brecha del 200%, la inflación de 1,5% diario, al narcotráfico… Déjense de hinchar”.

En alocución, Caputo señaló que para comprar cualquier producto, había que pagar hasta ocho veces lo que valía en cualquier país vecino y "jorobaba más a quienes menos tienen. La inflación es el peor de los impuestos y no había crédito".

"Cuando los jubilados se preguntan por qué no ganan más, hay que remontarse al gobierno anterior. En esos 18 meses le sacaron 36%. Venimos de un modelo que lo único que hizo es empobrecer al país", afirmó el titular de Hacienda.

El círculo rojo da por "devaluada" la palabra de Caputo y no ve un motor para salir de la recesión

"El año que viene hay elecciones y empiezan con el cuento de que 'vamos a volver mejores', gente que sistemáticamente siempre volvieron peores. El primer mandato de Cristina Kirchner fue peor que el de Néstor, el segundo de Cristina mucho peor que el primero y el tercero, el peor de todos".

"Imagínense estas políticas con los shocks internacionales que estamos viviendo hoy, con precios del petróleo y el gasoil que casi se duplicaron". En ese sentido, "además de esto se suman la corrección de los mercados globales, que genera una situación más comprometida, porque en esos casos, los flujos de inversión salen de las inversiones más riesgosas de países emergentes y se refugian en activos de menor riesgo. Toda esta situación global en un contexto de políticas anteriores, hubiera sido devastador".

Caputo definió al actual modelo por el orden fiscal, orden monetario, reformas estructurales y eliminación de regulaciones, apertura al comercio internacional y crecimiento del crédito. "Argentina va a registrar cuatro años de superávit fiscal cumpliendo todas sus obligaciones", comentó el funcionario.

Según Caputo, la Argentina se había convertido "en una jungla de desprestigio hacia la propiedad privada".

Luis Caputo 13° Congreso de Economía Regional | Crédito: Imagen Web

Inflación y empleo

"El orden monetario y fiscal nos permitió este proceso de desinflación que estamos viviendo. Una inflación que llegó a 289% y hoy estamos de 32% y si miramos la inflación núcleo de los últimos 6 meses y la anualizamos, está corriendo al 22%. Mientras mantengamos este orden monetario y fiscal vamos a converger a niveles de inflación internacionales más temprano que tarde. Hay que mantener la convicción", añadió el ministro.

Respondiendo a publicaciones periodísticas, Caputo señaló "crecieron todos los salarios, los formales, informales y los públicos están prácticamente igual porque es parte de nuestra política. El nivel de empleo también creció, hubo 456 mil empleos nuevos netos. Por primera vez, crece el empleo. Crece el empleo informal, es la única parte cierta y es entendible por la carga impositiva. No es lo queremos ver, sino que crezca el empleo formal y para eso logramos pasar la ley de modernización laboral que apunta a formalizar la economía".

El papel del RIGI

En relación con las inversiones del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, Caputo sostuvo que "este gobierno está mirando a futuro. Tradicionalmente, los políticos piensan en su próxima elección, que es lo que da votos, una mirada cortoplacista. Esta verdadera política industrial está garantizando un flujo de inversiones sostenido por los próximos años, que lo va a aprovechar cualquiera que gane las próximas elecciones. Es cambiar una visión cortoplacista por una una de país".

En ese sentido, resaltó que en las inversiones ejecutadas que rondan 9.000 millones de dólares, hay 1.800 proveedores locales.

En relación con la competitividad, el ministro destacó "el error conceptual de los que dicen que Argentina tiene que devaluar. La competitividad no pasa por el tipo de cambio, si fuera así sería la economía más competitiva del mundo porque somos el país que más ha devaluado. Cuando hay un plan de estabilización exitoso, el tipo de cambio real se aprecia".

"Tenemos que seguir bajando impuestos, este año habremos bajado 4 puntos. No solo bajamos el déficit fiscal reduciendo gasto, sino que bajamos el equivalente 28.000 mil millones de dólares", sostuvo Caputo.

"Insisto en que el camino consiste en recuperar la confianza, ganar la credibilidad y para ello no hay desviarse del rumbo, que es lo que sugieren ahora algunos. Hay que mostrar la convicción de mantener al rumbo. La gente tiene que comprender que es un proceso de largo plazo y no hay que perder la convicción", añadió Caputo.

Con respecto al impuesto a los Ingresos Brutos que cobran las provincias, Caputo indicó que en algunos casos representa más del 80% de sus ingresos. "Es un trabajo que hay que ponerle mucho empeño, porque es el impuesto más distorsivo que tenemos. También está el impuesto a los sellos, que es nefasto. Les proponemos a las provincias que adhieran eliminarlo y nosotros compensarle el 50% de lo que dejan de cobrar, para incentivar la eliminación de este impuesto que es un incordio a la competitividad. Cada peso de más va a ir al bolsillo de la gente".

"Todo lo que se ponía como inversión en infraestructura era choreo, la verdad es que no se hizo nada".

En cuanto a la suba de las tarifas de los servicios en relación con el ingreso disponible, Caputo dijo que el 50% de las personas siguen con subsidios entre 60% y 75% de la tarifa: "A los argentinos nos cuesta 0,5 puntos de producto, equivalentes a 3.500 millones de dólares al año. Ahora los subsidios están focalizados y llegan a las familias que lo necesitan. Antes se subsidiaba al que vivía en un country o quería calentar la pileta en un barrio cerrado".

​LM