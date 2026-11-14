Mientras Bullrich anunció que están listos para tratar la Ley de Discapacidad, el Gobierno consolida el ajuste

De aprobarse, la Ley de Discapacidad que podría tratarse el 19 de noviembre en Senadores reemplazará a la de Emergencia, votada por el Congreso, reglamentada por el Gobierno por orden de la Justicia y con fecha de vencimiento el 31 de diciembre. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en ese recinto, aseguró que la norma “está lista para votarse”. En redes sociales afirmó que es una ley “necesaria” y parte de la construcción de un país en el que “nadie quede afuera”. Pero mientras esto sucede y el vocero presidencial, Adrián Ravier, asegura que las personas con discapacidad son prioridad para esta gestión, el 61% de las metas y programas que en el presupuesto abierto figuran como vinculadas a la discapacidad presenta, a noviembre de este año, un porcentaje menor al 50% de ejecución.

Entre ellas están las acciones de prevención y control de discapacidades, con una ejecución del 33,42%; la atención a personas con discapacidades psicofísicas, con un 43,81% devengado; y las acciones de integración de personas con discapacidad, con un 46%.

Apenas por encima se ubica el porcentaje de inversión para la inserción laboral de personas con discapacidad, con un 61%. En la rendición trimestral de las metas físicas cumplidas del presupuesto, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informó en noviembre que los beneficios mensuales otorgados a la promoción del empleo habían sido un 53% menos que los proyectados. Según las mismas fuentes oficiales explicaron en el reporte anterior (que presentaba una cobertura 30% menor a la prevista) esto se debió a “cuestiones administrativas que dificultaron la aprobación de proyectos en el plazo estipulado”.

El Programa de Inserción Laboral de trabajadores con discapacidad otorga incentivos económicos a las empresas para fomentar la contratación: los empleadores pueden contabilizar como parte del salario la ayuda económica mensual y deben abonar la diferencia hasta alcanzar el salario establecido según la categoría laboral que corresponda. Los destinatarios son trabajadores mayores de 18 años que cuenten con Certificado Único de Discapacidad. El último dato de la antigua Agencia Nacional informaba que para 2023 el 87,4% de las personas con discapacidad estaban desempleadas (para tener una idea de lo que esto significa, la desocupación de la población en general que mide el Indec hoy llega al 7,9%).

“A comienzos de este gobierno el único organismo que cumplía el piso de cupo laboral del 4% era la Agencia Nacional de Discapacidad, hoy desaparecida en un cuartito del fondo del Ministerio de Salud”, señaló a este medio Laura Alcaide, de la Asamblea Discas en Lucha y parte de Orgullo Disca, una de las organizaciones que integran esa asamblea. “Estos datos son importantes porque entre la gran cantidad de personas despedidas de la Agencia había personas con discapacidad”, aseguró.

“En las personas que tenemos discapacidades visibles lo primero que se ve es nuestra discapacidad, nunca nuestras inquietudes, nuestras especificidades en cuanto a la formación”, agregó Alcaide. El 12,7% de las personas que sí están empleadas, señaló, trabajan en condiciones de precariedad, o en trabajos en los que se los contrata por cupo y no para cumplir una función para la que se prepararon y estudiaron. “A veces los tienen para tareas poco dignas, como apretar un botón en el ascensor”.

La ley vetada por el Congreso fue promulgada por orden de la Justicia.

Una ley por aprobarse y una incumplida por vencer

“El mayor problema es el atraso arancelario a los prestadores, que se viene arrastrando desde 2024 y que es del 30%”, afirmó a PERFIL Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Eso se podría solucionar si aplicaran lo que la ley de emergencia establece, que es que se haga un estudio de costos y que, si existe una diferencia, hay que compensar los aranceles”. A poco de vencerse la norma vigente y sin plazo para poder seguir negociando, desde el Foro consideran que al menos es mejor tener esa nueva ley que lo que está previsto en el presupuesto 2027. “Si bien algunos han dicho que hay que hacerle arreglos, ya no tenemos tiempo. El 30 de noviembre se acaban las sesiones ordinarias”, agregó.

La ley necesitará, de ser aprobada, un nuevo presupuesto y la eliminación de algunas cláusulas que aparecen en esa proyección de gastos para el año que viene, como la eliminación del nomenclador único de discapacidad que proponía el Gobierno. Ese nomenclador establece valores universales para las prestaciones del sistema de atención, con lo cual se intenta garantizar también un acceso más equitativo a esas prestaciones. “Si el presupuesto no cambia la ley se cae”, resumió Molero.

Rocío Librandi, acompañante terapéutica, psicóloga social e integrante de la asamblea Discas en lucha, indicó a este medio que la ley nunca terminó de aplicarse en su totalidad. “La compensación a prestadores nunca se cumplió, el cupo laboral menos, y además es una ley que nunca tuvo financiamiento, por lo cual se transformó en papel mojado. Si bien es una norma perfectible fue una ley de la que formó parte todo el colectivo de discapacidad y reconocía la situación de emergencia en la que nos encontramos”. El nuevo proyecto, opinó, “de superador no tiene nada”.

Por otro lado, agregó, “estamos en un escenario en donde hay un gobierno que se encarga sistemáticamente de no cumplir las leyes votadas y aprobadas por el Congreso, pero sí se ha encargado de hacer negocios obscenos con el dinero de la Andis”.

Pensiones en espera y aumento de los reclamos

Tal como señaló este medio en otras oportunidades, unas 200 mil personas esperan la resolución de su solicitud de una pensión no contributiva. “El atraso en la aprobación de pensiones sigue, y por otro lado después salieron con otras 21 mil suspendidas, que son cada vez más y para las que las personas tienen 60 días para presentar la documentación”. La mayoría de las suspensiones, afirmó Molero, se debe a temas administrativos.

Luego de la visita del papa León XIV a la Argentina –y particularmente del encuentro en el Cottolengo Don Orione en el que afirmó que “el progreso de una nación se mide por la acogida a personas con discapacidad”– Ravier volvió a retomar el discurso oficial que culpa a las gestiones anteriores por un aumento que consideran “inexplicable” de las prestaciones. Como ya mencionó en otras oportunidades también este medio, se estima que solamente el 20% de las personas con discapacidad en Argentina cobra una pensión. Además, y según las estadísticas de seguridad social, hay 71 mil pensionados menos desde el inicio de la gestión de Milei.

Ese “ahorro” en prestaciones tiene una contrapartida en una ejecución presupuestaria mayor a la estimada para el año por la Defensoría del Pueblo de la Nación. En el informe trimestral aseguran que se atendió un 5% más de casos debido a “demoras en los trámites de otorgamiento de pensiones no contributivas”.

En noviembre este ingreso es de $ 380 mil con bono incluido, $ 160 mil menos de lo que el mismo Indec calculó para la canasta básica de bienes y servicios para un adulto ($ 546.926). Eso sin contar que estas mediciones no tienen en cuenta las necesidades específicas de una persona con discapacidad.

“Este gobierno se ha encargado de estigmatizar, criminalizar y vulnerar hasta el ridículo a las personas con discapacidad y a sus familias. Nosotros desde la asamblea creemos que hay un plan sistemático y silencioso de exterminio de las personas con discapacidad, por considerarlas un gasto, porque siempre está el prejuicio de que no trabajan y no aportan a la sociedad”, concluyó Librandi.