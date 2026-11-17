El grupo argentino Newsan, propiedad de la familia Cherñajovsky, avanza en su estrategia de expansión en el negocio del consumo masivo. La compañía firmó un acuerdo para adquirir el 100% de dos sociedades vinculadas al segmento de productos de limpieza y cuidado del hogar, una operación que, de concretarse, le permitirá ampliar su portafolio con marcas de fuerte presencia en las góndolas argentinas, entre ellas Procenex, Woolite, Air Wick y Brasso.

La transacción comprende a VEH Argentina y su subsidiaria VEH MFG Argentina, compañías que operan bajo la identidad comercial de Vestacy y desarrollan actividades en Argentina y otros mercados del Cono Sur.

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La operación todavía no se encuentra cerrada. Desde Newsan confirmaron a PERFIL que existe un acuerdo firmado, pero aclararon que su concreción depende de las condiciones legales y regulatorias correspondientes.

"Desde Grupo Newsan confirmamos que se ha firmado un acuerdo vinculado a una operación de Cuidado del Hogar en la Argentina y el Cono Sur. La misma se encuentra sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones correspondientes", señalaron desde la empresa.

Y agregaron: "De concretarse la operación, cuyo cierre se prevé para el primer trimestre de 2027, la compañía incorporaría a su portafolio un conjunto de prestigiosas marcas de esta categoría".

Newsan evitó brindar precisiones sobre el valor de la transacción y otros aspectos comerciales. "Por respeto a los procesos legales vigentes y a las partes involucradas, esta es la única información que podemos compartir hasta que la transacción se encuentre finalizada", indicaron.

Qué marcas de limpieza podrían incorporarse a Newsan

El acuerdo comprende las sociedades que operan el negocio de Vestacy en Argentina y el Cono Sur, una estructura empresarial que reúne productos de limpieza, higiene y cuidado del hogar.

Entre las marcas vinculadas con estas operaciones se encuentran Procenex, Woolite, Air Wick y Brasso, junto con otras reconocidas en el mercado argentino como Vanish, Harpic, Espadol, Finish y Veet.

Sin embargo, no todas las marcas tienen el mismo esquema de propiedad y comercialización. Algunas forman parte del portafolio del negocio adquirido, mientras que otras se distribuyen mediante contratos comerciales o licencias.

Por ese motivo, la adquisición de las sociedades no implica necesariamente que Newsan pase a ser propietaria de todas las marcas comercializadas por estas compañías.

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El negocio también cuenta con presencia industrial en Argentina. VEH MFG Argentina opera una planta ubicada en Ingeniero Allan, partido bonaerense de Florencio Varela, dedicada a la fabricación de productos de limpieza.

La incorporación de esta estructura permitiría a Newsan ampliar su participación en una categoría diferente de aquellas en las que tradicionalmente desarrolló sus operaciones, aunque vinculada al consumo cotidiano de los hogares.

Las compañías involucradas en la transacción tienen su origen en la reorganización internacional de la multinacional británica Reckitt.

El negocio formaba parte de Essential Home, la división de productos para el cuidado del hogar que fue vendida al fondo de inversión Advent International. La operación global se completó a comienzos de 2026 y dio origen a Vestacy, que pasó a operar con identidad propia.

Reckitt conservó una participación minoritaria del 30% en el vehículo de adquisición de Advent.

En Argentina, la reorganización comprendió sociedades comerciales e industriales vinculadas con marcas tradicionales del mercado de limpieza e higiene.

En agosto de 2026, el negocio local registró además cuatro aumentos de capital por un total de $6.453,3 millones, que elevaron su capital social a $11.562,1 millones. Esas capitalizaciones habían sido aprobadas e integradas durante 2024, antes de la separación del negocio de Reckitt.

La estrategia de Newsan para crecer en consumo masivo

La nueva operación se inscribe en un proceso de diversificación que Newsan profundizó durante los últimos años.

Históricamente vinculada con la producción y comercialización de electrodomésticos y artículos electrónicos, con marcas como Noblex, Atma y Philco, la compañía comenzó a ampliar su presencia en otras categorías de consumo.

Uno de los movimientos más importantes se produjo en 2024, cuando adquirió el negocio argentino de Procter & Gamble (P&G). Esa operación le permitió ingresar al mercado de productos de higiene y cuidado personal mediante la comercialización de marcas como Pampers, Pantene y Gillette.

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La apuesta por el segmento de limpieza también había quedado en evidencia en el interés del grupo por adquirir el negocio de Ayudín, una operación que finalmente no se concretó.

Ahora, el acuerdo vinculado a Vestacy representa una nueva oportunidad para fortalecer su participación en productos de consumo masivo y ampliar su presencia en supermercados y otros canales comerciales.

La compañía deberá completar las aprobaciones correspondientes antes de incorporar formalmente las nuevas operaciones a su estructura. Según confirmó Newsan, el cierre está previsto para el primer trimestre de 2027, aunque dependerá del cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo.

Hasta entonces, la transacción continuará sujeta a los procedimientos legales y regulatorios habituales.

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