Argentina ha sido muy volátil a lo largo de su historia. Pasando por distintos procesos económicos y políticos que no solo han dejado huella desde el lado social y económico, sino también en la propia percepción que tenemos los argentinos sobre nuestro propio país.

Es común, por ejemplo, que en una reunión familiar surjan opiniones divididas, no solo sobre el presente de nuestro país, sino también sobre su pasado. Que la Argentina es el mejor país del mundo, que es el peor, que supimos ser una potencia o que siempre estuvimos destinados al fracaso. Pero, como dice el dicho: "Opiniones libres, hechos sagrados". Opinar es fácil; analizar datos concretos y llegar a conclusiones a partir de ellos no lo es tanto.

En su nuevo libro, "No somos un país de mierda (todavía)", el sociólogo y director de Desarrollo Productivo en Fundar, Daniel Schteingart, analiza la evolución económica, política y social de la Argentina a lo largo del tiempo y plantea una paradoja respecto a donde está parado nuestro país: advierte que mejoró en términos absolutos, pero retrocedió frente a otras economías que lograron avanzar con mayor continuidad. En diálogo con PERFIL, explicó cuáles son las tres grandes debilidades estructurales que condicionaron el desarrollo, cuestionó tanto las miradas liberales como las proteccionistas y advirtió que Vaca Muerta y la minería no alcanzan por sí solas para impulsar el crecimiento.

Daniel Schteingart. | Crédito: Cedoc

Argentina puede ser, en una misma conversación, el mejor país del mundo, una potencia desperdiciada o una economía condenada al fracaso. Esa tendencia a moverse entre interpretaciones extremas sobre la realidad nacional es precisamente uno de los puntos que Schteingart busca discutir en su nuevo libro. La obra propone revisar la trayectoria económica y social del país a partir de dos comparaciones: cómo estaba Argentina en el pasado y qué ocurrió con otras sociedades que, en algún momento, partían de condiciones similares.

La principal conclusión es una paradoja que atraviesa todo el libro: Argentina progresó en numerosas dimensiones durante el último siglo, pero perdió posiciones relativas frente al resto del mundo. Es decir, las condiciones de vida mejoraron respecto de las generaciones anteriores, aunque otros países consiguieron sostener procesos de crecimiento más acelerados y terminaron superándola en distintos indicadores de desarrollo.

Schteingart, explicó que el libro nació de una doble incomodidad con dos miradas muy extendidas en la discusión pública. Por un lado, la autoflagelación permanente que presenta a la Argentina como un país inviable, donde todo lo que se hace afuera es necesariamente mejor. Por el otro, una interpretación excesivamente optimista que reivindica un pasado de grandeza y supone que el país puede producir cualquier cosa sin reconocer sus problemas estructurales.

Argentina registró un superávit histórico, pero anclado en la primarización de la economía

La primera idea había dado origen a una columna publicada en 2017 en Revista Anfibia, bajo el mismo título que posteriormente tendría el libro. En aquel momento, Schteingart buscaba cuestionar la visión de quienes consideraban que Argentina estaba entre los países más atrasados del mundo. Sin embargo, los sucesivos años de crisis económica, inflación y deterioro de las condiciones de vida modificaron su propia perspectiva.

“Después de esos seis años seguidos de retroceso o degradación, me empezó también a molestar una mirada que veía mucho en el peronismo: la del mejor país del mundo, Argentina puede ser lo mejor en todo, puede producir cualquier cosa y los argentinos siempre son mejores que los demás”, recordó.

De esa manera, el proyecto dejó de ser solamente una crítica al pesimismo sobre el país y pasó a incorporar también un cuestionamiento a la idealización de la Argentina. Para el investigador, las dos interpretaciones comparten un problema: impiden identificar qué funciona, qué está roto y qué experiencias internacionales pueden servir para mejorar las políticas públicas.

“Esas dos miradas no pueden tratar de entender qué medianamente anda y qué está roto de raíz. Una te lleva a querer refundar todo y tirar por la borda cosas que Argentina hacía relativamente bien, como las universidades o la ciencia. La otra te lleva a hacer la vista gorda con los problemas crónicos de inestabilidad macroeconómica y con la ineficiencia estructural del Estado”, planteó.

Una Argentina que mejoró, pero perdió posiciones frente al mundo

Uno de los argumentos centrales del libro es la necesidad de diferenciar el progreso absoluto del relativo. Schteingart sostiene que la Argentina de hoy presenta mejores indicadores de bienestar que la de hace 50 o 100 años, pero que esa evolución no fue suficiente para conservar la posición que supo ocupar frente a otras economías.

Para esto, enumeró algunos de los avances que reflejan esa transformación: la mortalidad infantil se encuentra en sus mínimos históricos, la esperanza de vida aumentó, los homicidios son los menores de los que existe registro, el acceso a la educación se extendió y más personas llegan a la universidad. También mejoraron las condiciones habitacionales y la cobertura de servicios básicos, como las cloacas. “Vivimos más que el promedio del mundo y de América Latina”, señaló.

“Argentina es un país que, en términos absolutos, accidentalmente, con idas y vueltas, progresó en el muy largo plazo”, señaló. El problema, agregó, es que muchos de esos avances ocurrieron en el resto del mundo con mayor intensidad y de manera más sostenida.

Daniel Schteingart. | Crédito: Cedoc

Para explicar esa diferencia, recurrió a una comparación con un viaje en auto desde Buenos Aires hasta Mar del Plata. Según su ejemplo, Argentina comenzó el recorrido con ventaja porque partía de mejores condiciones de desarrollo, pero en el camino sufrió distintas interrupciones: pinchó una rueda, tuvo que detenerse y retroceder para conseguir repuestos. Mientras tanto, otros países continuaron avanzando a mayor velocidad.

Esos otros vehículos representan economías como las de Chile, España, Portugal, Polonia, Japón y Corea del Sur, que consiguieron sostener trayectorias de crecimiento más regulares. El resultado fue que países que durante buena parte del siglo XX estaban detrás de Argentina terminaron superándola en distintos indicadores.

“Hace 40 años Chile estaba detrás de Argentina en nueve de cada diez indicadores de desarrollo”, afirmó. Hoy, planteó, Chile supera a Argentina “en nueve de cada diez variables”.

La pérdida de posiciones también se observa en el peso económico internacional. Schteingart recordó que Argentina llegó a ser la undécima economía del mundo durante la década de 1950 y que actualmente se encuentra alrededor del puesto 30. Además, su participación en el PBI mundial pasó de representar una proporción mucho mayor a ubicarse cerca del 1,6%.

Sin embargo, el autor también cuestiona la nostalgia por una supuesta época dorada. El hecho de que Argentina tuviera una posición relativa más favorable en el pasado no significa que sus habitantes vivieran mejor que en la actualidad. Hace un siglo, por ejemplo, la esperanza de vida era considerablemente menor, el acceso a la educación estaba mucho más restringido y las desigualdades de género eran mayores.

“El pasado fue mejor solamente si te mirás en el aspiracional del mundo de la época, porque el ranking estabas mejor y te comparabas con tus vecinos. Pero tu situación absoluta era peor”, explicó.

Las tres debilidades estructurales que explican el estancamiento

A partir de ese diagnóstico, Schteingart identifica tres grandes pilares en los que Argentina acumuló debilidades y que, en su interpretación, explican buena parte de su pérdida de posiciones frente al mundo: la estabilidad macroeconómica, la estructura productiva y las capacidades del Estado.

El primero es la inestabilidad macroeconómica. Desde 1975, Argentina acumuló 23 años en recesión, una de las cifras más elevadas a nivel internacional. Para el investigador, esa volatilidad se convirtió en un obstáculo permanente para la inversión y la planificación de largo plazo.

“Si tenés inestabilidad macroeconómica es casi como multiplicar por cero lo demás. Podés tener la mejor política productiva y una muy buena política pública en el diseño, pero es muy difícil cuando todo el tiempo tenés terremotos”, graficó.

La deuda pública aumentó US$ 3000 millones en octubre y llegó a los US$ 489.634 millones

La falta de previsibilidad modifica los incentivos de empresas y trabajadores, que terminan concentrándose en decisiones de corto plazo ante la imposibilidad de anticipar qué ocurrirá con los precios relativos, el tipo de cambio o las reglas de juego. De esa manera, los procesos de inversión pierden continuidad y los avances productivos quedan expuestos a los sucesivos cambios de rumbo económico.

El segundo problema está relacionado con la estructura productiva. Schteingart recordó que entre la década de 1930 y mediados de los años 70 Argentina logró desarrollar una matriz industrial cada vez más diversificada y sofisticada. Sin embargo, ese proceso perdió continuidad a partir de la última dictadura militar y el país comenzó a oscilar entre distintas concepciones sobre el papel de la industria.

En ese sentido, cuestionó tanto los modelos que apuestan exclusivamente a los recursos naturales como las políticas proteccionistas que, en ocasiones, terminaron sosteniendo actividades poco competitivas.

“Yo me defino como industrialista, pero no podemos hacernos los distraídos con las malas decisiones de política industrial”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó los elevados precios de determinados bienes, como el calzado, la ropa y la electrónica, que pueden terminar perjudicando a los consumidores sin generar una cantidad significativa de puestos de trabajo.

Para el sociólogo, la discusión no debería reducirse a elegir entre cerrar la economía para proteger a la industria o abrir las importaciones y dejar que las empresas compitan sin una estrategia de desarrollo. El desafío consiste en identificar qué actividades tienen potencial, cuáles pueden incorporar tecnología y qué sectores pueden generar mayor valor agregado.

Por eso, planteó que Argentina necesita pensar en una industria del siglo XXI, más vinculada con los recursos naturales y con una mayor presencia de sectores de alta tecnología, como la biotecnología, los semiconductores y las actividades relacionadas con la salud y la defensa. "Más que pensar en reindustrializar, hay que pensar en un término que usa el Brasil de Lula que me gusta, que es el de Neoindustrializar".

El tercer pilar es el funcionamiento del Estado. En el libro, Schteingart cuestiona la capacidad del sector público argentino para transformar los recursos que administra en servicios de calidad. Su planteo apunta a una discusión que, según considera, quedó relegada frente al debate sobre el tamaño del gasto público.

“Para el nivel de gasto que tuviste históricamente, tus resultados fueron pobres”, afirmó. Como referencia, mencionó que Argentina llegó a tener un gasto por habitante en salud similar al de Chile, pero con una esperanza de vida aproximadamente cuatro años inferior. También señaló que la inversión educativa por estudiante no se tradujo necesariamente en mejores resultados de aprendizaje frente a otros países.

En consecuencia, consideró que tanto las miradas que suponen que todos los problemas se solucionan aumentando el gasto como aquellas que creen que alcanza con reducirlo dejan sin resolver una cuestión central, el de construir capacidades estatales y mejorar la calidad de la gestión pública.

El modelo económico de Milei y el riesgo de depender solamente de los recursos naturales

Ese diagnóstico también permite trasladar las ideas del libro a la discusión económica actual. Para Schteingart, el programa de Javier Milei presenta una fuerte confianza en los recursos naturales como motores del crecimiento, acompañada de una visión más crítica sobre el papel de la industria, la ciencia y las universidades.

El investigador considera que Vaca Muerta y la minería representan oportunidades muy importantes para la economía argentina, especialmente por su capacidad de generar divisas y contribuir a resolver la restricción externa. Sin embargo, advierte que el desarrollo de esos sectores no garantiza automáticamente una transformación productiva.

“Las locomotoras son importantes, pero no van a hacer milagros”, sostuvo. A su entender, la clave está en conseguir que el crecimiento de la energía y la minería impulse también a las empresas industriales y de servicios que pueden abastecer a esas actividades.

En ese sentido, mencionó un trabajo que Fundar, en el que identificaron una demanda de la minería hacia la metalmecánica argentina que podría ser captada por empresas locales por unos US$ 32.000 millones durante la próxima década.

Se trata, según explicó, de una oportunidad para fortalecer los encadenamientos productivos y evitar que el crecimiento de las exportaciones conviva con una industria debilitada y un mercado laboral con dificultades para generar empleo formal.

Daniel Schteingart, sociólogo y director de Desarrollo Productivo en Fundar

El investigador también puso en perspectiva el potencial exportador de los recursos naturales. Actualmente, Argentina exporta alrededor de US$1.000 per cápita al año en ese rubro. Si se cumplen las proyecciones optimistas del Ministerio de Economía para Vaca Muerta y la minería, la cifra podría alcanzar unos US$3.000 en 2036.

La comparación internacional muestra que ese crecimiento sería significativo, pero todavía estaría lejos de los niveles de países como Australia, que exporta unos US$ 12.000 por habitante en recursos naturales, o Noruega, con alrededor de US$ 30.000. Incluso menciona a Chile, que exporta US$ 3.000, "es decir te acercas un poco a las importaciones de recursos naturales per cápita de Chile".

Por eso, Schteingart considera que no alcanza con apostar a las ventajas naturales. También es necesario desarrollar otras actividades, como la industria automotriz, la farmacéutica y el turismo, que permitan ampliar la estructura productiva y generar empleos más allá de los sectores extractivos.

“Argentina tiene que aspirar mucho más que a cualquiera de esos países. Uno empieza a pensar en países verdaderamente desarrollados y ahí creo que tenemos un montón con qué soñar”, señaló.

En su interpretación, un modelo excesivamente concentrado en los recursos naturales podría acercar a Argentina a experiencias como las de Chile o Perú, pero no necesariamente garantizaría el salto hacia una economía desarrollada. “Si al modelo de Milei le sale todo bien, te puede dejar en Chile, y si no le salen las cosas tan bien, te puede dejar en Perú”, advirtió.

La felicidad argentina y los activos que todavía conserva el país

Uno de los capítulos más particulares del libro está dedicado a la felicidad. Allí, Schteingart analiza por qué Argentina y otros países latinoamericanos mantienen niveles de satisfacción con la vida relativamente elevados, incluso después de atravesar crisis económicas recurrentes, inflación y deterioros importantes de las condiciones materiales.

La explicación no se encuentra exclusivamente en los ingresos o el bienestar económico, sino también en la calidad de los vínculos sociales. El investigador destacó la sociabilidad cálida que caracteriza a la sociedad argentina y la facilidad para construir relaciones de amistad y redes de contención.

“Los vínculos sociales cálidos, pero no opresivos”, sintetizó. Según explicó, Argentina combina una fuerte cercanía entre las personas con una importante sensación de libertad individual, una característica que considera un activo diferencial frente a otras sociedades.

Durante la conversación, Schteingart amplió esa idea y planteó que el país conserva cuatro grandes activos que, aunque no están necesariamente formulados de esa manera en el libro, ayudan a explicar sus fortalezas: el impulso igualitarista, una estructura productiva relativamente diversificada, la sociabilidad cálida y una cultura de la libertad.

Sin embargo, también advirtió que todos ellos tienen una contracara cuando no se gestionan adecuadamente. El impulso igualitarista, por ejemplo, puede derivar en conflictos distributivos que terminan comprometiendo la estabilidad macroeconómica. La diversificación productiva es una fortaleza, pero también puede alimentar intereses sectoriales que buscan perpetuar mecanismos de protección. La sociabilidad cálida convive con niveles elevados de desconfianza hacia quienes están fuera del círculo cercano, mientras que la cultura de la libertad puede coexistir con una débil capacidad estatal para hacer cumplir las normas.

Para el investigador, la discusión sobre el futuro argentino también debería concentrarse en cómo preservar esas características positivas sin reproducir sus consecuencias negativas.

Qué futuro puede tener Argentina

El cierre del planteo de Schteingart es menos pesimista de lo que podría sugerir el diagnóstico sobre la pérdida de posiciones internacionales. El autor no considera que Argentina esté condenada a una decadencia permanente, pero sí advierte que recuperar el terreno perdido requiere abandonar las explicaciones simplistas y construir una estrategia de desarrollo que pueda sostenerse en el tiempo.

En ese sentido, considera posible que el país alcance en unos 15 años niveles de ingreso por habitante similares a los que actualmente tienen economías de Europa del Este, como Polonia, y que en tres décadas pueda acercarse considerablemente a las condiciones de vida de los países desarrollados.

No se trata de recuperar la supuesta grandeza de un pasado idealizado ni de convertirse en una potencia mundial, sino de volver a ocupar posiciones más favorables en los indicadores internacionales de desarrollo. Para lograrlo, será necesario combinar estabilidad macroeconómica, una matriz productiva diversificada y sofisticada, mayor capacidad estatal y un aprovechamiento más amplio de las oportunidades que ofrecen los recursos naturales.

La pregunta que atraviesa el libro no es solamente cómo llegó Argentina a su situación actual, sino qué necesita hacer para dejar de perder terreno frente a otras sociedades. Para Schteingart, el país conserva fortalezas importantes, pero el desafío consiste en dejar de desperdiciarlas.

FN