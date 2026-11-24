Los argentinos comen cada vez menos carne vacuna. En el último año, el consumo por habitante cayó 5,6 kilos y alcanzó uno de los niveles más bajos de la serie histórica. La primera explicación parece estar en el bolsillo: los precios de los cortes aumentaron más que la inflación y las familias buscan alternativas más económicas. Sin embargo, detrás de esta caída aparece otros factores que, según los especialistas del sector, tiene un peso determinante: la Argentina está produciendo menos carne porque inició un proceso de recuperación de su rodeo ganadero que limita la cantidad de animales disponibles para faena. Y en segundo lugar, viene acelerando la diversificación en el consumo de proteína cárnica.

Los últimos datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) muestran que el consumo per cápita se ubicó en 44,5 kilos anuales en octubre de 2026, un 11,2% por debajo del registro de un año atrás. Al mismo tiempo, los precios de la carne vacuna en el Gran Buenos Aires acumularon un incremento interanual del 44,5%, frente a una inflación general del 33%.

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La combinación de precios elevados y menor disponibilidad de hacienda plantea un interrogante: ¿los argentinos dejaron de comprar carne porque no pueden pagarla o porque hay menos oferta? Para Daniel Urcía, consejero del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y vicepresidente de FIFRA, y Víctor Tonelli, analista del mercado de carnes, la respuesta está principalmente en lo que ocurre dentro de la cadena ganadera, aunque reconocen que el poder adquisitivo influye sobre las decisiones de compra.

Menos animales, menos carne: qué explica la caída del consumo

"En lo que va del año, la faena ha disminuido en torno a un 10% en función de un menor stock disponible para faena, habiéndose iniciado un proceso de retención de vientres, que es la principal causal de la menor oferta de hacienda para faena", explicó Urcía.

El especialista sostuvo que la reducción del consumo de carne vacuna, cercana al 10%, está directamente relacionada con la contracción de la oferta y no puede atribuirse exclusivamente a la situación económica de los hogares.

A la derecha, Daniel Urcía, consejero del IPCVA

"El menor consumo de carne por habitante por año, en torno a los 45 kilos, equivale a una disminución del 10%. Entonces, la principal causa que motiva el menor consumo de carne vacuna es la menor oferta disponible de hacienda con ese destino de ese mercado", señaló.

Los números de la industria respaldan la existencia de esa restricción productiva. Durante los primeros diez meses de 2026 se faenaron aproximadamente 10,24 millones de animales, unos 1,16 millones menos que en igual período del año anterior.

El fenómeno responde a una característica del negocio ganadero: cuando los productores deciden conservar más hembras para reproducción, disminuye la cantidad de animales enviados a los frigoríficos. En el corto plazo se produce menos carne, pero el objetivo es aumentar el rodeo y recuperar la capacidad productiva en los próximos años.

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Víctor Tonelli coincide en que la explicación central está en la producción y aporta una estimación sobre la magnitud del retroceso.

​Víctor Tonelli.

"La oferta cayó alrededor del 7%, es decir que sobre 3.150.000, algo así, de toneladas producidas en año pasado, caímos algo así como 250.000 toneladas de oferta total para todo destino", explicó.

Según su análisis, si toda esa reducción hubiera recaído sobre el mercado interno, habría representado aproximadamente seis kilos menos de carne vacuna por habitante al año.

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Tonelli también destacó que las exportaciones crecieron alrededor del 5% o 6%, lo que implicó una menor disponibilidad adicional para el mercado doméstico. Sin embargo, estimó que ese volumen fue compensado prácticamente en la misma proporción por importaciones de carne, principalmente de Brasil y Paraguay, destinadas a la elaboración de hamburguesas.

"Yo te diría, en términos generales, lo que cayó en consumo tiene que ver con la caída de la oferta disponible", resumió.

El origen del fenómeno se remonta a la pérdida de hacienda de los últimos años. Según el analista, entre 2023 y 2025 la Argentina perdió unos tres millones de cabezas de ganado. La decisión de los productores de retener animales busca revertir esa situación.

"Probablemente, cuando conozcamos el dato de este año, habremos de haber recuperado 1.000.000 de cabezas, aproximadamente", proyectó.

El problema es que la recuperación ganadera requiere tiempo y no se traduce inmediatamente en una mayor producción de carne.

"Probablemente tengamos durante los próximos 3 o 4 años disminución de oferta, demanda firme y caída en el consumo por habitante y por año de carne vacuna, definitivamente", advirtió Tonelli.

Su diagnóstico anticipa que el consumo podría continuar condicionado por la disponibilidad de hacienda, incluso si mejora el poder de compra de los hogares.

El bolsillo también importa: la carne vacuna aumentó más que la inflación

La explicación productiva, sin embargo, no elimina el impacto de los precios. Según los datos de CICCRA y del INDEC, la carne vacuna acumuló hasta octubre una suba interanual del 44,5%, más de once puntos porcentuales por encima de la inflación general.

Esto implica que la carne se encareció en términos reales, reduciendo la cantidad que las familias pueden comprar con un mismo ingreso.

Aunque los especialistas destacan que durante los últimos meses los precios mostraron mayor estabilidad, esa moderación no alcanza para revertir el encarecimiento acumulado.

En este contexto, la menor oferta puede explicar por qué hay menos carne disponible, pero el bolsillo influye en cómo se distribuye ese volumen entre los consumidores. Los hogares con presupuestos más ajustados enfrentan mayores dificultades para sostener la frecuencia de compra de cortes vacunos.

A su vez, el crecimiento de las exportaciones se produce en un escenario de menor producción, lo que aumenta la competencia por la carne disponible. En los primeros nueve meses del año, CICCRA registró una caída del 6,6% en la producción y un crecimiento del 7,7% en los embarques al exterior, mientras que el volumen destinado al mercado interno retrocedió 11,7%.

Pollo y cerdo ganan terreno: cómo cambió la mesa de los argentinos

La caída del consumo de carne vacuna no significa necesariamente que los argentinos estén comiendo menos proteínas animales. Por el contrario, el pollo y el cerdo vienen ganando participación en la dieta y permiten compensar buena parte del retroceso.

Urcía explicó que la diferencia de precios con estas alternativas es determinante para las decisiones de consumo y señaló que la ingesta conjunta de carne vacuna, aviar y porcina continúa por encima de los 110 kilos anuales por habitante.

Tonelli puso el foco especialmente en la carne de cerdo, cuyos precios al consumidor se ubican, según sus estimaciones, entre el 50% y el 55% de los valores de la vacuna.

"Con el valor de un kilo asado te compras casi 2 kilos de pechito de cerdo", ejemplificó.

Esa diferencia explica por qué muchas familias reemplazan determinados cortes de carne vacuna por otras opciones, sin necesariamente reducir en la misma proporción su consumo total de carne.

El cambio, además, tiene raíces mucho más profundas que la coyuntura económica.

Tonelli recordó que hace aproximadamente 60 años los argentinos consumían alrededor de 83 kilos de carne vacuna y apenas 12 kilos de cerdo por habitante al año. Actualmente, la relación se modificó hasta ubicarse cerca de 45 kilos de carne vacuna y unos 70 kilos entre pollo y cerdo.

De acuerdo con sus estimaciones, el consumo total de las tres carnes ronda los 114 kilos anuales, por encima de los aproximadamente 95 kilos que se consumían seis décadas atrás.

Es decir, la Argentina mantiene un elevado consumo de proteína animal, pero con una composición muy diferente: menos carne vacuna y una participación creciente de las alternativas más económicas.

El escenario deja una conclusión que va más allá de los ingresos de los consumidores. La pérdida de poder adquisitivo condiciona la compra de carne vacuna, pero la falta de hacienda disponible también limita el abastecimiento y contribuye a sostener precios elevados. Si el proceso de retención de vientres continúa, el mercado interno podría enfrentar varios años más de oferta restringida.

Para los hogares, la consecuencia es concreta: aun cuando el consumo total de carnes se mantiene elevado, el tradicional asado argentino compite cada vez más con el pollo y el cerdo, tanto por una cuestión de precios como por los cambios estructurales de la ganadería.