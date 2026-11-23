Los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que tengan inconvenientes con los traslados en ambulancia o móvil pueden presentar reclamos por 11 motivos diferentes, entre ellos demoras en la atención, intentos de cobro, maltrato y problemas para acceder a las prestaciones. El organismo dispone de categorías específicas para identificar las dificultades relacionadas con este servicio.

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Los reclamos abarcan tanto problemas en la prestación del traslado como situaciones vinculadas con la atención profesional, la comunicación, las autorizaciones y las condiciones en las que se brinda el servicio.

PAMI: cuáles son los 11 motivos para reclamar por ambulancias y traslados

De acuerdo con la información publicada por PAMI, los afiliados pueden seleccionar alguno de los siguientes motivos al momento de presentar su reclamo:

1.El insumo o prestación es de mala calidad. 2.Recibí mala atención profesional. 3.Como no pude recibir atención por PAMI, tuve que atenderme de forma particular. 4.Hay demora en el trámite o autorización por parte de PAMI. 5.No estoy pudiendo recibir oportunamente la atención o los insumos. 6.Me quisieron cobrar. 7.No me quisieron atender. 8.Me dieron un turno con mucha demora. 9.No puedo comunicarme telefónicamente ni por ningún otro medio. 10.Hay que esperar mucho para ser atendido, no se respetan los horarios de atención, existen problemas edilicios o falta de higiene. 11.Me maltrataron.

Estas categorías permiten identificar diferentes situaciones que pueden afectar el acceso de los afiliados a los traslados en ambulancia o móvil.

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Cómo hacer un reclamo en PAMI por problemas con ambulancias

Para iniciar un reclamo relacionado con traslados en ambulancia o móvil, los afiliados deben identificar el inconveniente y seleccionar el motivo que corresponda dentro de las opciones disponibles en el sistema de consultas y reclamos de PAMI.

Entre las situaciones contempladas se encuentran las demoras en las autorizaciones, los problemas para recibir atención, los intentos de cobro y el maltrato, además de las dificultades para comunicarse con los responsables del servicio.

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El organismo diferencia los motivos para que cada afiliado pueda seleccionar la categoría que mejor describa el problema experimentado.

GZ