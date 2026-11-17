El 67,7% de las personas se queda sin ingresos después del día 20 y casi la mitad de los hogares utiliza algún mecanismo para llegar a fin de mes. El ingreso disponible está por debajo de los niveles previos a que asuma la presidencia Javier Milei, en un contexto donde los gastos fijos subieron mucho más que otros precios de la economía en la gestión libertaria.

Durante el segundo trimestre del año, alrededor de 4.853.240 de hogares, un 47,2%, desplegó por lo menos una estrategia para complementar ingresos: venta de pertenencias, endeudamiento informal, endeudamiento con entidades financieras y/o gastar los ahorros. Esto representa 16,3% más que en el segundo trimestre de 2023, según el último informe del Instituto Argentina Grande (IAG) en base a los microdatos de la EPH que publica el Indec.

Pero al interior del dato se desprende una dinámica que comienza a encender algunas alarmas: baja un 2,5% los que “queman ahorros” frente a los niveles previos a la llegada de Milei, mientras que vender pertenencias sube 16,9% y endeudarse con conocidos un 14,3%.

En el segundo trimestre de 2026, un 10,8% de las familias argentinas vendió pertenencias para llegar a fin de mes y un 17,4% se endeudo con desconocidos, los segundos valores más altos de la serie histórica, sólo por debajo del periodo en pandemia. A su vez, “606.677 hogares se endeudaron de las dos maneras, el máximo de la serie: son 150.320 hogares más que en el 2T de 2025 (+32,9%), remarcó el análisis del IAG.

Milei señaló, durante el discurso que brindó en la Argentina Oil & Gas Expo 2026 en Neuquén en octubre de este año, en tono de burla que la idea de que la gente no llega a fin de mes es una "pelotudez". "Si se quedan sin plata el 20, ¿cómo hacen para vivir diez días sin comer ni beber?", ironizó.

El Monitor de Opinión Pública de octubre de Zentrix Consultora muestra que el 67,7% de los hogares se queda sin ingresos a más tardar el día 20, con picos del 75% entre los menores de 40 años y del 82,4% en la clase baja. El 59,4% tomó deuda en los últimos seis meses, la mayoría para cubrir alimentos y salud, y el 80,6% siente que su salario no le gana a la inflación.

Para dos de cada tres argentinos el ingreso se termina antes que el mes. El 14,9% no pasa del día 10, el 35,3% se queda sin ingresos a más tardar el día 15 y el 67,7% (total acumulado) no supera el día 20 del mes. Del otro lado, solo el 31,1% llega a fin de mes (con un 7,5% que logra ahorrar). “Para la mayoría de los hogares, el ingreso alcanza, como mucho, para dos tercios del mes”, sostuvo el estudio.

Inflación: los servicios subieron mucho más que otros precios de la economía en la era Milei

Ingreso disponible

Una de las principales razones es la caída del ingreso disponible, la porción de los ingresos de los hogares que queda luego de pagar los gastos fijos. Desde que asumió Milei, los servicios subieron mucho más que otros precios de la economía.

De acuerdo a datos de Equilibra, el ingreso disponible registrado de 14,5 millones de personas cayó en septiembre 0,4% mensual y 4,2% interanual. Así, quedó 16,9% abajo del nivel promedio de enero-septiembre de 2023, según las estimaciones de la consultora.

Con el dato de inflación del 2,2% de octubre, la gestión del Gobierno de Javier Milei acumula una suba de precios en torno al 354%. Mientras que varios servicios aumentaron muy por encima. El caso del rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles llegó al 692%. Es decir, los gastos fijos casi duplicaron a la suba promedio de precios. Mientras que la Salud registra una suba acumulada del 511% y el Transporte un alza del 417%.





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