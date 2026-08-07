Gonzalo Carrera reveló cuánto cayó el ingreso disponible de las familias argentinas

En +Perfil, el economista Gonzalo Carrera, de la consultora Equilibra, analizó las diferencias entre las distintas metodologías para medir la inflación y explicó cómo esas variaciones impactan en la percepción económica de los hogares. Según sostuvo, la discusión no pasa únicamente por el índice oficial, sino también por el poder de compra que queda disponible después de afrontar los gastos básicos.

Durante la entrevista, el especialista señaló que Equilibra continúa calculando cuánto habría dado el IPC si se hubiera mantenido la metodología anterior. A partir de esa comparación, afirmó que existe una diferencia acumulada que ayuda a explicar por qué muchas familias sienten que su situación económica es más ajustada que lo que reflejan algunos indicadores.

La diferencia entre los índices de inflación

Carrera señaló que la consultora publica sus estimaciones cada vez que se conoce el dato oficial. “Nosotros en Equilibra siempre que sale el dato nacional publicamos unas horas después cuánto nos da con el IPC que hubiese aplicado la metodología anterior”, explicó.

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Según sus cálculos, la diferencia acumulada ronda los 1,2 puntos porcentuales en el año. “Nos da 18% de inflación semestral hasta junio contra 16,8%”, precisó.

El economista atribuyó buena parte de la brecha a la evolución de determinados precios que tienen distinta ponderación en cada metodología. Entre ellos mencionó los combustibles y las tarifas. “Subió mucho la nafta, la nafta pesa mucho más en el índice nuevo”, sostuvo.

También señaló el efecto de los aumentos de servicios públicos registrados durante el año. Sin embargo, Carrera aclaró que las diferencias mensuales no modifican sustancialmente el diagnóstico general: “Yo creo que la película de fondo no la cambia”.

El ingreso disponible y el impacto en los hogares

Más allá de la discusión metodológica, Carrera puso el foco en una variable que considera fundamental: el ingreso disponible de las familias.

Según las estimaciones de Equilibra, al analizar los ingresos de trabajadores registrados, empleados públicos, privados y jubilados, la pérdida frente a la inflación alcanza un nivel considerable. “Nos da que desde 2023 está más o menos 7% abajo con la inflación actual”, afirmó.

Pero el resultado cambia significativamente cuando se descuentan los gastos fijos de los hogares y se utiliza una medición alternativa de inflación. “Si uno le suma el ingreso disponible, le saca los costos fijos y lo calcula con el IPES actualizado que no aplicó el INDEC, ahí ya la cifra asciende a casi 17% de caída”, explicó.

Para Carrera, este deterioro ayuda a comprender una sensación cada vez más extendida entre las familias: “Es un poco esa sensación que tienen muchos hogares de: pago los servicios básicos y no llego a fin de mes”.

Así, el economista planteó que la discusión sobre la inflación no puede limitarse al porcentaje mensual: también debe contemplar cuánto poder de compra queda disponible después de afrontar los gastos esenciales.