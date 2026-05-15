Gonzalo Cabrera sobre la inflación: “Estamos en un nuevo régimen inflacionario”

La inflación de abril se ubicó en 2,6% y mostró una desaceleración tras varios meses de subas, un dato que el Gobierno celebró como un posible cambio de tendencia. Sin embargo, para Gonzalo Cabrera el escenario todavía debe analizarse con cautela.

El economista explicó que la Argentina ya atraviesa un nuevo esquema inflacionario, diferente al de los años de mayor aceleración de precios, aunque todavía con fuertes resistencias estructurales.

“Desde noviembre de 2024 hasta abril de 2026 ya va un año y medio donde la inflación promedio mensual está en 2,5%. Ya podemos hablar de que estamos en un nuevo régimen inflacionario, distinto al anterior”, afirmó. Según detalló, las variaciones recientes responden principalmente a shocks puntuales vinculados a alimentos y combustibles.

Inflación estable, pero con fuerte inercia

Cabrera señaló que el aumento de la carne fue uno de los principales factores que alteraron los índices de inflación en los últimos meses. “La carne estuvo subiendo 6,4% promedio mensual entre noviembre y marzo todos los meses. Y es el 10% del IPC”, explicó, al remarcar el peso que tiene ese rubro dentro de la medición general.

Para el economista, la desaceleración inflacionaria está consolidada, aunque eso no implica una caída rápida hacia niveles internacionales. “Cuesta ver hoy un escenario donde se rompa fácil el 2%, porque todavía la inercia inflacionaria sigue siendo muy alta”, sostuvo.

Además, anticipó que mayo podría ubicarse cerca del 2,3%, aunque aclaró que esa baja “no sería sostenible y duradera por muchos meses”.

Cabrera comparó el escenario actual con períodos anteriores de la economía argentina y explicó que el país volvió a una dinámica similar a la registrada entre 2007 y 2021, con tasas anuales de entre 25% y 30%. “Salir de ese régimen requiere mucho tiempo”, remarcó, al tiempo que recordó experiencias de países como Colombia, Uruguay y México, donde la reducción de inflación demandó varios años.

Dólar, tarifas y carne: los riesgos del segundo semestre

El economista también advirtió sobre posibles tensiones para la segunda mitad del año. Entre ellas mencionó el atraso cambiario, los ajustes pendientes en tarifas y una eventual presión sobre el dólar.

“El precio del dólar a 1.400 es un dólar cada vez más barato”, indicó. Según explicó, cuando se reviertan los factores estacionales de ingreso de divisas, podrían reaparecer presiones cambiarias que impacten nuevamente sobre los precios.

Además, consideró que para perforar de forma estable el 1% mensual será necesario un programa económico más profundo. “Hace falta un programa más integral que busque abordar el problema de la inercia inflacionaria, que es básicamente una economía ultra indexada”, afirmó.

Finalmente, Cabrera sostuvo que el Gobierno enfrenta un delicado equilibrio entre bajar la inflación, acumular reservas y sostener el nivel de actividad. “Hay veces que el objetivo desinflacionario queda en un segundo lugar”, concluyó.