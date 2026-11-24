Tras la inactividad del lunes producto del feriado por el día de la Soberanía Nacional, el dólar aceleró su tendencia alcista este martes y superó por primera vez los $1.600 en el Banco Nación, en una jornada en la que las cotizaciones volvieron a marcar máximos nominales y el riesgo país cerró cerca de los 1.100 puntos básicos.

El riesgo país rompe la barrera de los 1100 puntos y alcanza el nivel más alto del año, mientras el dólar supera los $1600

La divisa estadounidense avanzó hasta los $1.615 para la venta en la entidad pública. La suba también se trasladó al mercado mayorista, donde el tipo de cambio alcanza los $1.593.

El riesgo país, por su parte, mantuvo la misma tendencia alcista tras una breve calma en la jornada de ayer debido a un mejor clima internacional. El indicador que elabora JPMorgan acumula una suba de 39% en el mes.

El dólar alcanza un nuevo récord nominal

El dólar tocó un nuevo récord nominal y la brecha se extiende

Este martes 24 de noviembre, el dólar minorista alcanzó un nuevo récord nominal en el Banco Nación, escalando $15 llegando a los $1.615. En tanto, la cotización mayorista subió hasta los $1.593, tras acumular una suba semanal del 2,4%. Se trata del incremento más pronunciado desde la semana finalizada el 19 de junio.

El dólar blue, en tanto, cotizó a $1.670 para la compra y a $1.690 para la venta. En cuanto a los tipos de cambio financieros, el CCL se había disparado al inicio de la jornada y llegó a tocar los $1820, aunque cerró en $1780, con una brecha de 10% frente al mayorista; mientras que el MEP operó en los $1.690.

Esta alza de las cotizaciones se da luego de un feriado nacional en el que no operó el mercado de cambios. En el último día hábil previo al actual, viernes 20 de noviembre, la rueda cambiaria estuvo marcada por una mayor demanda de divisas y una menor presencia de vendedores. La presión compradora se intensificó durante la segunda mitad de la jornada y llevó al tipo de cambio mayorista hasta su máximo nominal de $1.580.

La presión cambiaria también se reflejó en las cotizaciones paralelas. Al cierre del viernes, el dólar oficial minorista del Banco Nación se ubicó en $1.595 para la venta, mientras que el blue alcanzó los $1.675.

Los dólares financieros acompañaron la tendencia alcista: el MEP superó los $1.700 y el contado con liquidación (CCL) se acercó a los $1.794. Así, la brecha entre el CCL y el dólar mayorista superó el 13%, uno de los niveles más elevados desde abril de 2025.

"La brecha entre el dólar Contado con Liquidación (CCL) y el tipo de cambio oficial escaló hasta ubicarse en torno al 10%, más del doble del 6% registrado apenas un mes atrás. Con este movimiento, el diferencial cambiario toca su nivel más alto desde la salida parcial del cepo en abril de 2025, cuando había alcanzado el 25%. En paralelo, la distancia entre los dos dólares financieros libres —el MEP y el CCL— también se amplió, situándose cerca del 6%", mencionó el analista Franco Marín ante la consulta de PERFIL.

Nicolás Parreira, economista y Director del grupo Sigma advierte que "la ampliación de la brecha cambiaria refleja una mayor demanda de cobertura y una creciente preocupación del mercado respecto de la sostenibilidad del programa cambiario y financiero".

Y agrega: "Hay que entender que el contado con liquidación no solamente permite dolarizar una cartera, sino también disponer de esos dólares en el exterior. Por eso, cuando aumenta la percepción de riesgo local, suele recibir una presión compradora adicional. También estamos entrando en un período de mayor incertidumbre de cara a 2027, un año electoral, con interrogantes sobre la acumulación de reservas, los vencimientos de deuda y la capacidad del Gobierno para conseguir financiamiento".

"A esto se suma que el dólar oficial viene creciendo considerablemente por debajo de la inflación acumulada durante el año. Esa apreciación real del peso alimenta las expectativas de una eventual corrección cambiaria, aunque no necesariamente implique una devaluación inmediata", destacó el economísta.

​Posibles intervenciones para controlar el dólar

Respecto a la dinámica del dólar, Marín menciona que "responde a una combinación de flujos financieros y distorsiones relativas de precios. Por un lado, el desarme de posiciones en bonos soberanos —impulsado por inversores institucionales que reducen su exposición al riesgo argentino— presiona directamente sobre las cotizaciones implícitas del CCL. Por otro lado, si bien el tipo de cambio oficial opera bajo un esquema de flotación entre bandas, la intervención oficial en el mercado de futuros funciona como un ancla que contiene su recorrido nominal".

Respecto a una posible intervención en el mercado para contener el dólar, Marín comenta que "en el mercado de futuros solo intervienen para contener dólar oficial", y destacó que el miércoles 25 de noviembre es el fixing price (valor al cual van a pagar los instrumentos dolar linked que vencen el 30/11), por lo que "es posible que lo pisen un poco más al dolar incluso via venta de contratos de dolar futuro con vencimiento 30/11".



El riesgo país no afloja y supera los 1.100 puntos

Los bonos soberanos argentinos en dólares operaron con caídas generalizadas este martes, en una jornada marcada por la cautela de los inversores y la persistente volatilidad de los mercados internacionales. Los títulos Globales retrocedieron hasta un 2% en Wall Street, después de una semana de fuertes pérdidas, e impulsaron al riesgo país a su máximo anual por encima de los 1.100 puntos básicos.

El Bonar 2029 cedió 1,4%, mientras que el Global 2035 cayó 1,3%. De esta forma, el riesgo país borró el leve retroceso de la rueda del lunes (en medio de la euforia en los mercados globales por la restitución del CEO de Nvidia) y escaló 5,9% hasta los 1.096 puntos básicos, un nivel no visto desde el 10 de octubre de 2025, en la antesala de las elecciones legislativas que ganó el oficialismo.

Mercados Wall Street

En el frente de la deuda, el riesgo país ya no responde únicamente a un contexto internacional más exigente, sino principalmente a factores domésticos: la incertidumbre política interna y las dudas del mercado sobre la capacidad de afrontar los próximos vencimientos sin una ventana abierta para emitir deuda en los mercados voluntarios del exterior.

"La comparación con los países vecinos entre julio y noviembre confirma que el deterioro argentino obedece a causas propias antes que a un shock externo generalizado sobre los mercados emergentes" mencionó Marín. Uruguay pasó de 68 a 101 puntos básicos (+33 pb); Chile subió de 94 a 121 puntos básicos (+27 pb); Paraguay avanzó de 106 a 130 puntos básicos (+24 pb), absorbiendo incluso el ruido de un episodio bancario local, y Brasil escaló de 177 a 230 puntos básicos (+53 pb), atravesando su propio proceso electoral. Argentina saltó de 430 a la zona de los 1.100 puntos básicos (+670 pb).

"Mientras el resto de la región mostró ajustes acotados frente a la volatilidad global, el salto de 670 puntos en el indicador argentino deja en evidencia que el mercado está poniendo precio, ante todo, a los desafíos financieros y políticos internos", añade el analista.

En Nueva York, los ADRs operaron con bajas generalizadas liderados por YFP (-3,8%), seguido por Cresud (-3,1%) y el Grupo Financiero Galicia (-3%).

En tanto, el MSCI Merval en pesos sube 0,4% a los 81.261 puntos, mientras que su contraparte en dólares marca una baja de 0,4% a los 45,55 puntos. En el Panel Líder, las alzas fueron lideradas por Grupo Supervielle, que avanza 5,2%.

FN/ML