Tras el duro dato inflacionario, el riesgo país cerró la semana al alza

El riesgo país cerró al alza en la última rueda de la semana, tras conocerse el dato de inflación de octubre que marcó su nivel más alto desde abril. A su vez, los mercados internacionales se mantuvieron expectantes tras lo sucedido en Nvidia donde una relación extramatrimonial con una supuesta espía china le valió la salida a su CEO.

La inflación de 2,2% en octubre sorprendió en un contexto de estancamiento del consumo

El riesgo país se ubicó en 830 puntos básicos este viernes, aunque los bonos en dólares cotizaron mixtos. Los bonos Globales y Bonares en dólares subieron un leve 0,1% en promedio.

En Nueva York, los ADRs argentinos registraron mayoría de subas, encabezadas por Cresud, que se disparó 10,8%, seguida por Central Puerto (+4,9%), Grupo Supervielle (+3,2%) y Pampa Energía (+2,9%). En contraste, Ternium retrocedió 1,4%, Edenor perdió 0,4% y Telecom Argentina cedió 0,3%.

A nivel local, el índice MSCI Merval avanzó 2,3% en pesos hasta los 84.400 puntos, con una recuperación que interrumpe la racha de cinco jornadas consecutivas de pérdidas. Entre las principales alzas se destacan Ternium Argentina (+7,1%), Central Puerto (+5,2%) y Pampa Energía (+3,4%). En el extremo opuesto, Bolsas y Mercados Argentinos retrocede 0,9% y Banco de Valores pierde 0,4%.

Cotización del tipo de cambio

El dólar oficial minorista cerró a $1.520 para la compra y a $1.570 para la venta en el Banco Nación (BNA) este viernes, en el cierre de una semana breve que tuvo varios días sin actividad por los feriados locales a raíz de la visita al país del papa León XIV. A su vez, el miércoles hubo un volumen de operaciones acotado por el Día de los Veteranos en Estados Unidos.

En tanto, en el segmento mayorista, el tipo de cambio cayó $2 (-0,1%) sobre el final de la rueda a los $1.548,50 para la venta, y tuvo un retroceso idéntico en la semana. De esta manera, el tipo de cambio se ubicó a un 27,5% del techo de la camba cambiaria, que actualmente se encuentra en $1.968,1. A nivel semanal, el incremento es neutro, luego de que el tenue descenso registrado a principios de la semana se viera compensado el jueves.

En el mercado informal, el dólar blue cerró este viernes a $1.555 para la compra y a $1.575 para la venta. De esta manera, el dólar paralelo subió $10 (+0,6%) en el día y acumuló un incremento de $20 (+1,3%) en la semana, su mayor avance semanal en cuatro meses, y volvió a cerrar en máximos nominales.

En cuanto a lo bursátil, los distintos tipos cotizaron dispares. El dólar MEP cerró a $1.577,22 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%. El dólar CCL cerró a $1.672,02 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.3%.

Dólar

Repunte inflacionario en octubre

La inflación de octubre se ubicó en 2,2% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este jueves 12 de noviembre. Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula una suba de 26,3% en lo que va del año. La variación interanual es del 33,1% en el total nacional.

El dato se conoce luego de que septiembre cerrara con un IPC de 1,9%, lo que implica que en octubre se aceleró 0,3 puntos porcentuales frente a aquella medición.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) estimaba una inflación de 1,8% para octubre.

El dato se conoce luego de que septiembre cerrara con un IPC de 1,9%, lo que implica que en octubre se aceleró 0,3 puntos porcentuales frente a aquella medición.

Las bolsas del mundo

Los mercados bursátiles mundiales operan con volatilidad este viernes, tras una semana turbulenta marcada por las revelaciones sobre las relaciones extramatrimoniales del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, que culminaron con su renuncia, lo que supuso un duro golpe para el auge mundial de la inteligencia artificial que él mismo ayudó a impulsar.

Huang renunció el jueves tras los reportes sobre las relaciones extramatrimoniales, incluida una con una presunta espía china, lo que sumió al fabricante de chips en una crisis y causó conmoción en la industria de la inteligencia artificial.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,12% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, baja 0,13%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,20% al alza.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU volvieron a subir, con el rendimiento a dos años alcanzando su nivel más alto en un mes.

En Brasil, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo gana 0,7%, en los 172.641 puntos, mientras que el dólar negocia estable a 5,64 reales por unidad.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,15%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,02% y el CAC francés acompaña con 0,16%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,27%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cae 1,55%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,59%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 0,98% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,54%.

Por otra parte, el petróleo sube por nuevos ataques a infraestructura energética. El Brent avanzó 3,3%, hasta US$ 95,82, y el WTI ganó 2,6%, hasta US$ 88,74.

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