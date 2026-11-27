El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó este miércoles enviar una señal de solidez al mercado al anunciar que le solicitó a China la utilización de los USD 5.000 millones que ya se encuentran aprobados dentro del swap. La jugada, si bien está orientada a reforzar el poder de fuego de las reservas del Banco Central, abre un doble frente de negociación: con Beijing, que exigirá gestos concretos de Javier Milei, y con Estados Unidos, que ya había pedido dejar de lado esa línea de crédito, lo que plantea la duda de cómo impactará en la relación de alineamiento.

En diciembre, el mandatario nacional coincidirá en Miami con Xi Jinping para participar de la cumbre del G20, que se realizará el 14 y 15 de ese mes, con la posibilidad de encontrarse en una bilateral. Fuentes oficiales respondieron ante la consulta de PERFIL que más adelante confirmarán la agenda junto con los encuentros. Uno de los temas de conversación será, sin dudas, el pedido del viaje del jefe de Estado a Beijing, una instancia determinante para destrabar desde acuerdos comerciales hasta la financiación de obras de infraestructura que estuvieron suspendidas durante la gestión libertaria.

El principal gesto que reclama el Partido Comunista chino es la presencia física de Milei o, en su defecto, de un funcionario de rango ministerial en territorio chino. La Cámara Argentino-China trasladó este reclamo al Palacio de Hacienda en cada instancia de diálogo disponible, advirtiendo que la falta de visitas de alto nivel frena la agenda comercial.

Déficit comercial y viaje postergado

Meses atrás, el sector privado chino en Argentina le acercó a Caputo un paquete de propuestas centrado en la firma de protocolos sanitarios pendientes y mejoras arancelarias para revertir un déficit comercial que en 2025 superó los USD 8.000 millones y que en el primer cuatrimestre de 2026 ya se acercaba a los USD 3.000 millones. La habilitación para exportar menudencias porcinas y bovinas aportaría USD 400 millones adicionales, mientras que la aprobación de normas para entre 25 y 30 productos derivados de granos permitiría, según cálculos privados, reducir ese rojo comercial a menos de la mitad.

Caputo buscó calmar a los mercados anticipando cómo va a pagar los vencimientos de deuda

El antecedente de viajes oficiales de la gestión libertaria a China es acotado. El titular del BCRA, Santiago Bausili, viajó en junio de este año —al igual que en 2025— para participar de un simposio del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y encaminar la renovación del swap. Previamente, solo habían pisado suelo chino el exsecretario Juan Pazo, en noviembre de 2024 para la feria CIIE, y la excanciller Diana Mondino, en abril de ese mismo año, en una gira que quedó marcada por la polémica tras sus declaraciones sobre el personal de la estación espacial china en Neuquén.

El factor Washington y la reacción en Mar-a-Lago

La decisión del Gobierno de blanquear el uso de los fondos chinos abre un interrogante inmediato sobre su impacto en el alineamiento con Estados Unidos. La Casa Blanca sigue de cerca la exposición financiera de la Argentina con Beijing, un punto que ya generó tensiones explícitas en el pasado reciente.

En abril de 2025, durante su visita al país, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, marcó la postura de Washington sobre el acuerdo monetario. "Tienen un swap de USD 18.000 millones, bajo los gobiernos peronistas previos se usaron USD 5.000 millones, y eso seguirá pendiente”, señaló el funcionario durante su estadía en Buenos Aires y dejó en claro cuál era la expectativa de la administración republicana a mediano plazo: "Creo que, a medida que esta administración mantenga su política económica inflexible, deberían eventualmente tener suficientes entradas de divisas para poder pagarlo".

Tal como reconstruyó PERFIL, esa condición volvió a la mesa en octubre de 2025. En medio de la corrida cambiaria de aquel mes, cuando Estados Unidos adelantó la compra de pesos para darle al Gobierno dólares con los que intervenir en el mercado, la discusión interna en Washington giró en torno a otorgar esa asistencia del Tesoro a cambio de que la Argentina avanzara en la cancelación del swap con China.

El Gobierno admite que el efecto Milei-Caputo pierde fuerza y el mercado detecta señales de contención

Ante el nuevo movimiento de Caputo, apareció el mensaje estadounidense. Horas después de que el ministro confirmara las gestiones para utilizar el tramo activado del swap chino, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, publicó un mensaje en su cuenta de X que fue leído en clave política tanto en Buenos Aires como en el mercado.

"Esta noche conversé con el presidente Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, sobre la Argentina y el presidente Milei. De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países. MAAGA", escribió Lamelas. El mensaje reforzó la señal de seguimiento directo desde el entorno de Donald Trump justo cuando el Palacio de Hacienda busca oxígeno financiero en el principal competidor geopolítico de Washington.

La letra chica: yuanes, no dólares

Pero mientras la jugada recalienta el frente diplomático, en el plano estrictamente financiero el acceso efectivo a los fondos tampoco es automático ni lineal. Según explicó un expresidente del Banco Central ante la consulta de PERFIL, lo que la Argentina tiene a disposición de manera inmediata son yuanes, no dólares líquidos.

En términos técnicos, para convertir esa posición en moneda estadounidense la autoridad monetaria necesita una autorización expresa del Banco Popular de China. Bajo este esquema, la gestión económica enfrenta dos escenarios posibles: o bien el equipo económico solicitó formalmente el visto bueno para ejecutar esa conversión a dólares, o bien planea utilizar directamente los yuanes disponibles para cancelar el pago de importaciones provenientes del gigante asiático y así aliviar la demanda en el mercado oficial.