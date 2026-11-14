Una emblemática marca de galletitas pasó a manos de un gigante de los alimentos

Molinos Río de la Plata acordó la compra de Tía Maruca, una de las marcas tradicionales del mercado argentino de galletitas. La operación se realizó mediante un acuerdo con Tía Maruca Argentina S.A. e incluye los derechos sobre la marca en la Argentina y determinados países de la región.

Con esta adquisición, la compañía presidida por Luis Pérez Companc busca ampliar su participación en el negocio de las galletitas y sumar una marca con reconocimiento entre los consumidores. La transacción todavía está sujeta a las autorizaciones correspondientes y al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones.

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La incorporación de Tía Maruca se produce pocos días después de que Molinos completara la adquisición del complejo industrial ubicado en Banda del Río Salí, en Tucumán. La operación incluyó la transferencia de los activos de la planta y la incorporación de su personal.

Qué dijeron las empresas sobre la operación

En un comunicado oficial difundido por Molinos Río de la Plata, Agustín Llanos, CEO de la compañía, destacó el valor de la marca y explicó cuál será el objetivo de la adquisición. “Tía Maruca es una marca muy querida por los argentinos. Nuestro compromiso es cuidar su esencia y potenciarla con nuestras capacidades industriales, comerciales y de construcción de marcas, para llegar a más hogares”, expresó.

Por su parte, Pablo Tamburo, en representación de la parte vendedora, también se refirió a la operación. Sostuvo que la marca atravesó un proceso de recuperación antes de concretar la venta y que, tras cumplir el objetivo de reposicionarla entre las principales firmas de galletitas del país, comienza una nueva etapa bajo el control de Molinos.

La historia de Tía Maruca y su lugar en el mercado

Tía Maruca fue fundada en 1998 por Alejandro Ripani y construyó su identidad alrededor de productos como las pepas, las galletitas surtidas y los bizcochos. Su propuesta combinó una imagen asociada a la elaboración artesanal con precios accesibles y una presencia sostenida en las góndolas argentinas.

La marca de galletitas Tía Maruca | Crédito: Tía Maruca

Durante sus años de mayor expansión, la marca llegó a concentrar cerca del 5% del mercado local de galletitas. Sin embargo, atravesó dificultades financieras y en 2019 ingresó en un concurso preventivo. Luego inició un proceso de reorganización y, en 2024, Argensun Foods asumió su control operativo y estratégico.

Para Molinos, la adquisición representa la incorporación de una marca con trayectoria, reconocimiento y llegada a los consumidores, en una categoría con una fuerte competencia. Entre los principales actores del sector se encuentran Arcor y Mondelez, la multinacional estadounidense que surgió en 2012 tras la división de Kraft Foods.

El negocio de Molinos Río de la Plata

Molinos Río de la Plata es una de las principales compañías argentinas de alimentos y consumo masivo. Su cartera incluye marcas como Matarazzo, Lucchetti, Gallo, Granja del Sol, Don Vicente, La Salteña, Sibarita, Exquisita, Blancaflor, Cocinero y Cruz de Malta, entre otras.

La empresa forma parte del grupo encabezado por Luis Pérez Companc, que también desarrolla actividades en los sectores agropecuario y energético. Con la incorporación de Tía Maruca y el complejo industrial de Tucumán, Molinos avanza en su estrategia de expansión dentro del mercado de alimentos.

LB/AF