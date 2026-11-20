El costo de los servicios públicos continúa presionando sobre el presupuesto de los hogares. Una familia promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesitó $291.247 durante noviembre para afrontar los gastos de electricidad, gas, agua potable y transporte público, según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el CONICET.

Informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios | Crédito: Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el CONICET

El monto representó un incremento del 0,8% respecto de octubre y una suba del 66% en comparación con noviembre de 2025. De esta manera, el encarecimiento de la canasta quedó casi 40 puntos porcentuales por encima de la inflación interanual, una diferencia que refleja la evolución de las tarifas y su incidencia sobre los ingresos familiares.

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El relevamiento muestra, además, que el transporte se consolidó como el principal componente del gasto. Con un desembolso mensual estimado en $157.249, representa el 54% de la canasta total. En promedio, los hogares del AMBA cubren con sus tarifas el 54% de los costos de prestación de los servicios, mientras que el 46% restante queda a cargo del Estado a través de subsidios.

Informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios | Crédito: Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el CONICET

Cuánto cuesta cada servicio público en noviembre

El comportamiento de los distintos componentes de la canasta fue dispar durante el último mes. La electricidad registró el mayor incremento mensual, mientras que el gas y el agua mostraron bajas respecto de octubre. En el caso de la energía eléctrica, la factura promedio alcanzó los $54.919, lo que implicó un aumento del 10,4% mensual. Por su parte, el gasto en gas natural se ubicó en $34.557, con una caída del 18,4% frente al mes anterior.

La reducción de la factura de gas respondió principalmente a factores estacionales. Una vez finalizado el invierno, el menor consumo de los hogares compensó el efecto de los aumentos aplicados en los cuadros tarifarios. En tanto, el servicio de agua potable registró un desembolso promedio de $44.522, tras una contracción del 0,9% respecto de octubre.

El transporte público, por su parte, demandó $157.249 mensuales y concentró más de la mitad del gasto total. El informe también registró un incremento del 2,7% en este componente frente al mes anterior.

El peso de las tarifas sobre los salarios

El estudio del IIEP también dimensionó el impacto de los servicios públicos sobre los ingresos de los trabajadores. Según el relevamiento, la canasta de noviembre representó el 14% del salario promedio registrado en el AMBA.

En otros términos, con una remuneración promedio formal se pueden afrontar 7,2 canastas mensuales de servicios públicos. El indicador permite observar la proporción de los ingresos que los hogares deben destinar a cubrir gastos esenciales de energía, agua y movilidad.

Informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios | Crédito: Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el CONICET

La diferencia entre la evolución de las tarifas y la inflación general también constituye un factor de presión sobre el consumo. En el último año, el costo de la canasta avanzó 66%, mientras que el nivel general de precios acumuló un incremento casi 40 puntos porcentuales menor.

Qué pasó con los subsidios a la energía y el transporte

El informe también analizó la evolución de los subsidios económicos destinados a los sectores de energía y transporte. En conjunto, las partidas acumularon hasta noviembre un incremento nominal del 21% interanual. Sin embargo, al descontar el efecto de la inflación, registraron una reducción real del 7%.

La evolución fue diferente según el sector. Los subsidios al transporte experimentaron una caída real del 24%, mientras que las partidas destinadas a la energía eléctrica mostraron un aumento nominal del 30%, aunque sin variaciones en términos reales.

FN / JMV