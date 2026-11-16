La modificación de las condiciones para calificar como proveedor local de proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abrió un debate sobre el futuro de la industria argentina y su participación en las grandes inversiones energéticas y mineras.

Para la economista y especialista en comercio exterior Yanina Lojo, la medida llega en un momento en el que numerosas empresas y entidades industriales trabajan para integrarse a esas actividades. En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, advirtió que el cambio podría debilitar las cadenas de valor que buscan desarrollar los sectores productivos de Santa Fe, Córdoba y otras regiones del país.

La industria argentina frente a las oportunidades del RIGI

“Estuve viajando mucho al cordón de Santa Fe y Córdoba, y lo que ellos estaban apuntando era exactamente esto: construir cadenas de valor en torno a lo que es la industria petrolera y la industria minera”, explicó Lojo.

La economista destacó que el objetivo es aprovechar los conocimientos acumulados por el entramado industrial argentino para abastecer a nuevos sectores estratégicos. En ese sentido, mencionó la ronda de negocios organizada por la Unión Industrial de Santa Fe en San Lorenzo, que reunió a empresas de los sectores petrolero y minero para generar oportunidades comerciales.

El desafío, sin embargo, implica mucho más que fabricar productos. Las empresas deben demostrar capacidad de producción y cumplir con los estándares internacionales que exigen los grandes proyectos.

Al respecto, Lojo mencionó un dato significativo: el 66% de los productos que se importan para el RIGI ya tiene producción nacional. No obstante, advirtió que existe una diferencia entre fabricar esos bienes y contar con la capacidad necesaria para abastecer la demanda.

“Hay una brecha enorme entre que haya producción nacional y que tengamos la capacidad nosotros, con nuestra industria, de abastecerlo”, señaló.

La advertencia sobre los proveedores locales y las inversiones extranjeras

Para Lojo, la nueva normativa resulta contradictoria con los esfuerzos oficiales por vincular a las grandes compañías con los proveedores nacionales. “Es un poco contradictorio y es también tirar atrás el trabajo que han venido haciendo muchas empresas y muchas uniones industriales del cordón que están tratando de reactivar”, afirmó.

La especialista remarcó la importancia de recuperar el entramado productivo de Córdoba, Buenos Aires y Rosario, donde existe una industria metalúrgica con décadas de experiencia que podría aportar sus conocimientos a los sectores energético y minero.

“Eso le íbamos a poner al servicio de la energía y la minería y, de esa manera, sí vamos a tener a la larga un vuelco en la economía real”, sostuvo. En ese contexto, calificó la modificación como “un paso atrás”.

Por otra parte, cuestionó la idea de que el desarrollo económico argentino dependa exclusivamente de la llegada de capitales extranjeros. Según explicó, las propias empresas nacionales realizaron importantes inversiones en tecnología y bienes de capital para modernizar sus líneas de producción y mejorar su competitividad. “Hasta ahora, los que más hemos invertido en la Argentina en estos últimos años somos los argentinos”, enfatizó.

Finalmente, reconoció que el RIGI permite atraer nuevas inversiones, pero insistió en destacar el compromiso del empresariado nacional: “Trae inversiones, pero hasta ahora el que más se comprometió con la economía argentina es el argentino”.