Una pistola argentina fabricada en la localidad de Ramos Mejía, partido bonaerense de La Matanza, logró trascender nuestras fronteras y llegó al juego del momento en el mundo. Se trata de la Bersa Thunder .380, el modelo nacional que inspiró la Nipper .38, una de las armas que aparecen en Grand Theft Auto VI (GTA 6), la nueva entrega de la exitosa saga de Rockstar Games, compañía desarrolladora y distribuidora de videojuegos.

En la trama, los personajes Lucía Caminos y Jason Duval pueden utilizar una pistola de nombre ficticio. Como ocurre con otras armas de la franquicia, Rockstar Games utiliza denominaciones de fantasía para los modelos que aparecen en la historia. Sin embargo, los seguidores de la saga con conocimientos de armería identificaron rápidamente su parecido con la Bersa Thunder .380.

El lanzamiento de la entrega número 6 del exitoso videojuego Grand Theft Auto (GTA). Pero el juego trajo para los argentinos un componente especial. Es que una de las armas que utilizan los protagonistas de la saga está inspirada en una pistola que lleva el sello de la industria nacional. Se trata de la Bersa Thunder .380, que se fabrica en la empresa de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, partido de La Matanza.

La pistola hecha en la Argentina que inspiró una de las armas del GTA 6 | Crédito: Bersa

La referencia también aparece en las páginas fandom sobre GTA 6, donde señalan que la Nipper .38 está inspirada en la Bersa Firestorm .380. La explicación está en que el modelo Thunder de la compañía argentina se comercializa en Estados Unidos con el nombre de Firestorm. Se trata prácticamente de la misma pistola, aunque con algunas diferencias de terminación adaptadas al mercado norteamericano.

“Diseño compacto, bajo peso, precisión y confiabilidad absolutas”, dice, acerca de la pistola Thunder el sitio oficial de Bersa, empresa que fue fundada en el año 1958.

La pistola hecha en la Argentina que inspiró una de las armas del GTA 6 | Crédito: Bersa

La contraparte menos feliz de este modelo Thunder es que una de estas armas, pero de calibre .32, fue la que se utilizó, el 1 de septiembre de 2022, en el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la puerta de su domicilio de entonces, en Juncal y Uruguay.

Bersa, una historia que comenzó en un galpón de Ramos Mejía

La historia de Bersa comenzó en un galpón de Ramos Mejía, en el oeste del conurbano bonaerense. Allí, tres inmigrantes italianos empezaron a trabajar en la fabricación de piezas para armas de otras compañías, por una cuestión en particular: debían cuidar las gallinas del dueño del lugar.

Los protagonistas de aquella primera etapa fueron Benso Bonadimani, Ercole Montini y Savino Caselli. Con el tiempo, los tres decidieron dejar de fabricar componentes para terceros y avanzar con el desarrollo de su propia arma de puño.

El nombre de la empresa surgió de la combinación de las primeras letras de los nombres de sus fundadores: Benso, Ercole y Savino. La sugerencia fue de la hermana de Bonadimani y así nació Bersa.

Para desarrollar su primer modelo, los socios tomaron como referencia la Beretta M70. Desarmaron el arma, estudiaron sus piezas y, con la colaboración de cinco matriceros de la fábrica de máquinas de escribir Olivetti que habían ingresado en huelga en esa compañía, elaboraron los primeros seis ejemplares de la Bersa 60, el modelo que marcó el inicio de la producción propia.

El camino hacia la comercialización también tuvo una cuota de ingenio. El propio Benso Bonadimani recordó cómo salió a ofrecer las primeras pistolas en una moto Siambretta.

Más grande, más audaz y más vivo que nunca: así es GTA VI por dentro

“Yo tenía una moto Siambretta. Envolví las 5 pistolas con las páginas del diario La Razón y salí a andar. Agarré Avenida Rivadavia sin un destino cierto. Paré en la primera armería que vi, 'Ángel Baraldo e Hijo S.A'. Entré y me presenté: ‘Señor, mire esto, son unas pistolas que hago con unos colegas, ¿le interesa?’. El tipo me miró y me preguntó: ‘¿Usted quién es?’. Recién ahí le dije mi nombre. ‘¿Bonadimani? ¿De Cologna Veneta?’, respondió. Era italiano, también, y resulta que había ido al colegio con mi hermana. Me dijo: ‘Nosotros somos mayoristas y compramos cantidades’. Y yo le respondí que si querían cantidades, iban a tener que invertir. Nosotros estábamos básicamente haciendo armas en un garaje...“, contó uno de sus fundadores en una entrevista con La Nación.

La Thunder .380, un éxito en Argentina y Estados Unidos

Uno de los hitos de la compañía llegó durante la década de 1990, con el lanzamiento de la línea Thunder. El modelo consiguió rápidamente una buena recepción tanto en la Argentina como en Estados Unidos, impulsado por una combinación de confiabilidad y un precio relativamente accesible frente a otras marcas europeas y norteamericanas.

En el mercado estadounidense, la Thunder .380 consiguió una presencia particular. Uno de los factores que favoreció su comercialización fue su permanencia en el registro de armas autorizadas para la venta en California, un estado que mantiene una regulación especialmente restrictiva para la incorporación de nuevos modelos. Durante años, los requisitos técnicos exigidos por esa jurisdicción dificultaron que los fabricantes sumaran nuevas pistolas a la lista oficial. La Bersa Thunder .380, sin embargo, ya figuraba en ese registro.

Con el paso de los años, Bersa consolidó su presencia en el mercado internacional. Actualmente, fabrica más de 100.000 unidades por año, de las cuales la mayoría se destina a la exportación y al abastecimiento de las fuerzas de seguridad argentinas.

“Cada cinco minutos, los 365 días del año, en algún lugar del mundo se vende una pistola Bersa”, aseguran desde la compañía. Sus productos llegan a 36 países y Estados Unidos constituye su principal mercado externo.

La profesionalización y el desembarco en Estados Unidos

La expansión internacional de Bersa estuvo acompañada por un cambio en su estructura de conducción. Manuel Pizarro ingresó en 2017 como gerente comercial y en 2021 asumió la presidencia de la compañía. Su gestión impulsó una nueva etapa de profesionalización, reorganización del negocio y búsqueda de oportunidades en mercados externos.

GTA VI: el impacto laboral y pérdidas por su lanzamiento

Para fortalecer su presencia en Estados Unidos, Bersa avanzó con una estructura propia en ese país y abrió una planta industrial en Kennesaw, Georgia, en el área metropolitana de Atlanta, en octubre de 2022.

La operación estadounidense, bajo la marca Bersa USA, representa un paso más en la internacionalización de la empresa. Desde allí puede desarrollar producción local, comercializar sus productos y utilizar esa plataforma para ampliar su llegada a otros mercados internacionales.

La expansión internacional también convive con una postura institucional sobre el uso de sus productos. En ese sentido, Pizarro dejó una definición sobre la responsabilidad que implica fabricar este tipo de armas: “Si bien nosotros las vendemos, insistimos con que las pistolas sean la última opción. Siempre”.

Cabe mencionar que en los últimos años, la empresa también comenzó a explorar otros segmentos vinculados con la seguridad y la defensa, entre ellos los dispositivos menos letales y las nuevas tecnologías.

Uno de los pasos más importantes en esa dirección fue la alianza con la compañía estadounidense Byrna Technologies, especializada en soluciones de defensa personal menos letales. El acuerdo, anunciado en agosto de 2022, le permitió a Bersa incorporar una nueva línea de productos y aprovechar su red comercial para distribuirlos en América Latina.





RM / JMV