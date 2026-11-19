Netflix confirmó que la cuarta temporada de Ginny y Georgia se estrenará el jueves 21 de enero de 2027, en pleno verano argentino. La plataforma anunció la fecha el 18 de noviembre y difundió las primeras imágenes de los nuevos episodios, que volverán a reunir a Brianne Howey, Antonia Gentry y Diesel La Torraca como los integrantes de la familia Miller.

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La serie creada por Sarah Lampert, con Sarah Glinski como showrunner, retomará la historia después del juicio que dejó a Georgia en libertad. El regreso a la rutina en Wellsbury durará poco. Los Miller vuelven a tener problemas de dinero y Georgia está embarazada, sin saber quién es el padre.

Qué pasará en la cuarta temporada de Ginny y Georgia

El embarazo retoma una de las incógnitas del último episodio de la tercera temporada. En aquella escena, Ginny ve a su madre tomar leche directamente del envase y sospecha que está embarazada. Lampert confirmó que la sospecha era cierta. La identidad del padre quedó abierta porque Georgia había estado con Paul y Joe en los días previos.

El juicio también cambió la relación entre madre e hija. Después de intervenir para evitar que Georgia fuera a prisión, Ginny tendrá que lidiar con lo que hizo para salvarla y con la certeza de que es capaz de tomar decisiones parecidas a las que tantas veces le cuestionó. En los nuevos episodios, la adolescente buscará cortar esa dinámica familiar, mientras Georgia intentará demostrarles a sus hijos que puede cambiar.

El pasado de Georgia volverá a pesar sobre la trama con la incorporación de Daisy, su madre, interpretada por Sunny Mabrey. La aparición del personaje suma otra generación a una serie que, hasta ahora, había explorado los secretos familiares sobre todo a través del vínculo entre Georgia y Ginny.

Cómo terminó la tercera temporada y por qué Austin será clave

El final de la tercera temporada reveló hasta dónde estaba dispuesta a llegar Ginny para proteger a su madre. La adolescente presionó a Cynthia para que admitiera que Gil podría haber estado en su casa la noche en que murió Tom, su esposo. Después convenció a Austin de incriminar a su propio padre durante el juicio.

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Austin había visto a Georgia matar a Tom. Cuando declaró que había presenciado el crimen, su madre creyó que iba a señalarla. El chico acusó a Gil, interpretado por Aaron Ashmore, y su testimonio cambió el rumbo del juicio. La cuarta temporada retomará las consecuencias de esa decisión para el menor de los Miller.

Quiénes vuelven al reparto y qué actores se suman

Brianne Howey, Antonia Gentry y Diesel La Torraca volverán como Georgia, Ginny y Austin. También regresarán Scott Porter como Paul, Raymond Ablack como Joe, Felix Mallard como Marcus, Sara Waisglass como Max y Nathan Mitchell como Zion. Nikki Roumel retomará el papel de Georgia en su juventud.

Además de Mabrey como Daisy, Netflix confirmó dos incorporaciones al elenco. Ali Skovbye, conocida por El baile de las luciérnagas, interpretará a Rainn, y Kataem O’Connor se sumará como Isaiah.

Netflix había renovado Ginny y Georgia por una cuarta temporada al mismo tiempo que encargó la tercera. El rodaje de la nueva entrega comenzó en Toronto en noviembre de 2025. Las tres temporadas anteriores ya están disponibles en la plataforma.