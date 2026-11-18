La espera terminó para los seguidores de "Los elegidos" ("The Chosen"). La producción creada por Dallas Jenkins estrenó su sexta temporada el domingo 15 de noviembre en Prime Video, con una historia centrada en las últimas horas de Jesús antes de la crucifixión. Sin embargo, esta nueva entrega no llegará a Netflix, una diferencia que responde al acuerdo de distribución firmado por Amazon MGM Studios con la productora 5&2 Studios.

El lanzamiento contempla seis episodios. Los primeros tres llegaron juntos a la plataforma y, a partir de entonces, se incorporará un capítulo nuevo cada semana hasta el 6 de diciembre, cuando está previsto el cierre de la temporada. De esta manera, Prime Video se convierte en el destino para quienes quieran seguir la historia desde su nueva etapa.

La situación tiene una particularidad para el público argentino: Netflix todavía figura como una alternativa para ver las temporadas anteriores. De acuerdo con los registros de disponibilidad del catálogo local, la plataforma conserva las entregas que van desde la primera hasta la quinta, por lo que los espectadores pueden encontrar la historia repartida entre ambos servicios.

Por qué la sexta temporada de "Los elegidos" no llegará a Netflix

Serie The Chosen - Los elegidos | Crédito: Prime Video

La explicación está en un acuerdo comercial anunciado en febrero de 2025 entre Amazon MGM Studios y 5&2 Studios, la compañía fundada por Dallas Jenkins. El convenio contempla los derechos exclusivos de streaming de las primeras cinco temporadas y de las dos últimas entregas de la historia, además de otros proyectos vinculados con la franquicia.

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El contrato también incluye los derechos de distribución cinematográfica de las nuevas producciones. En ese marco, Prime Video anunció que la sexta temporada estaría disponible en distintos territorios, entre ellos América Latina. Por eso, Netflix no forma parte del lanzamiento de los nuevos episodios.

La llegada de esta entrega también marca un momento decisivo para la ficción. A diferencia de las temporadas anteriores, que recorrieron distintos episodios de la vida pública de Jesús, esta vez la narración se concentra en un período mucho más acotado: sus últimas 24 horas, desde los acontecimientos que conducen a su condena hasta la crucifixión.

De qué trata la sexta temporada y qué pasará después

Serie The Chosen - Los elegidos | Crédito: Prime Video

Jonathan Roumie vuelve a interpretar a Jesús, acompañado por Shahar Isaac como Pedro, Elizabeth Tabish como María Magdalena, Paras Patel como Mateo, Noah James como Andrés y Luke Dimyan como Judas, entre otros integrantes del elenco.

La historia profundiza en las reacciones de quienes rodearon a Jesús durante sus últimas horas, sus seguidores, las autoridades religiosas y los representantes del poder romano. La temporada aborda así uno de los acontecimientos centrales del relato bíblico y las distintas miradas que confluyeron en su condena.

Pero la sexta entrega no será el final de la producción. La historia continuará con una séptima temporada dedicada a la resurrección. Además, el desenlace de la sexta tendrá una película independiente que llegará a los cines en la primavera de 2027, como parte de la estrategia de distribución cinematográfica de Amazon MGM Studios.

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