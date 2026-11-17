Romeo Santos y Prince Royce cerraron su paso por la Argentina el sábado 14 de noviembre con un recital de más de dos horas en el estadio José Amalfitani, en el barrio porteño de Liniers. Ante más de 45.000 personas, según la producción, presentaron "Better Late Than Never", su primer álbum de estudio en conjunto. La fecha porteña del Mejor Tarde Que Nunca Tour reunió los éxitos de ambos, canciones de Aventura y un duelo improvisado para ver qué lado de Vélez cantaba más fuerte.

En el campo, la bachata se bailó en el espacio que quedaba entre una pareja y la siguiente. Desde las tribunas se veían vinchas encendidas y celulares en alto. Había familias, grupos de amigos y seguidores de distintas edades. La escena se repetiría a lo largo de la noche: mientras unos buscaban el mejor ángulo para grabar, otros tenían las manos ocupadas marcando el ritmo.

Romeo Santos y Prince Royce compartieron escenario en Vélez para presentar Better Late Than Never, su primer álbum de estudio en conjunto.

Pasadas las 21.30, los dos aparecieron vestidos de negro y con anteojos de sol. La primera canción fue “BLTN”. Empezaron juntos y enseguida se repartieron el escenario: Santos a la izquierda, Royce a la derecha. El primer cambio de voz llegó con “La Diabla”, a cargo de Romeo. Prince Royce tomó después el relevo y ambos volvieron a encontrarse en “Celeste”. En tres movimientos, el show ya había presentado su dinámica.

Con “Propuesta indecente” y “Llévame contigo”, Santos desplegó el costado más teatral de su repertorio, entre besos al público y arengas. Royce encontró su propio estribillo multitudinario en “Darte un beso”. En el mismo estadio convivían la bachata de la provocación y la de la declaración de amor, dos formas de cantar que el público se sabía de memoria.

Dos fanáticos, dos micrófonos y un duelo de canciones

Hubo un cambio de vestuario antes del tramo más romántico. Santos volvió con un chaleco blanco y Royce, con un conjunto de jean. Sonaron “Dardos”, del disco compartido, “Incondicional”, de Royce, e “Imitadora”, de Santos. La secuencia condensó una de las apuestas del repertorio: ubicar una canción nueva entre dos que el público llevaba años cantando.

Prince Royce repasó sus éxitos en el estadio de Vélez, donde interpretó «Darte un beso» e «Incondicional».

Después, el micrófono cambió de manos. Dos hombres del público subieron al escenario para competir en canto y baile. La escena desató risas y dejó servida la revancha entre los anfitriones. Santos sostuvo que el sector de su lado estaba más animado y Royce le contestó con música. Cada canción pasó a ser una oportunidad para que su mitad del estadio se hiciera escuchar.

Royce jugó primero con “Sensualidad”. Santos respondió con fragmentos de “Ella quiere beber” y “KHE?”. El último turno fue para Royce con “El clavo”. El intercambio llevó el recital hacia el reggaetón y el pop urbano y cambió también la forma de bailar. Por unos minutos, el espectáculo tuvo la lógica de una fiesta en la que cada invitado quiere elegir el próximo tema.

Romeo Santos cantó clásicos de su carrera solista como «La Diabla» y «Propuesta indecente» y recuperó parte del repertorio de Aventura.

La competencia terminó con los dos del mismo lado del brindis. En escena apareció una damajuana con una bebida que, según contaron, habían traído de República Dominicana. Levantaron los vasos por la Argentina, por Brasil y por los seguidores paraguayos que agitaban sus banderas. Después del brindis, el repertorio volvió a arrancar con “Noche de sexo”.

De Aventura al momento en que Romeo Santos pidió disculpas

En el tramo dedicado a Aventura, Santos regresó al repertorio con el que se hizo conocido antes de su carrera solista. El bloque puso en perspectiva el cruce que proponía la gira. En una misma noche se podía escuchar al cantante que había llegado a un público internacional con el grupo y al que ahora compartía un álbum y un escenario con Prince Royce.

Más de 45.000 personas colmaron el estadio José Amalfitani para el cierre argentino de la gira de Romeo Santos y Prince Royc

Cerca del final, Santos se tomó unos minutos para hablar de otra visita a la Argentina. Pidió disculpas por aquella presentación en la que se había quedado sin voz, recordó la tristeza que le había provocado el episodio y les deseó salud a los presentes. El artista que durante el recital había usado el micrófono para provocar gritos lo usó entonces para volver sobre un momento difícil de su historia con ese público.

El último tema fue “Lokita por mí”, una de las canciones del proyecto compartido que circuló en TikTok. Algunas seguidoras grabaron el cierre con la cámara en modo selfie. En esos videos, el centro de la imagen pasó del escenario a las caras de quienes cantaban desde el público.

De Córdoba a Vélez, las dos fechas argentinas de la gira

La escala porteña tuvo su antesala dos días antes. El 12 de noviembre, Santos y Royce tocaron en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, también con localidades agotadas. En Buenos Aires, el cartel de entradas vendidas se había anunciado a comienzos de octubre, más de un mes antes del recital.

Durante el show en Liniers, Romeo Santos y Prince Royce se desafiaron a ver qué sector del estadio respondía con más fuerza a sus canciones.

Según el balance de la producción, el Mejor Tarde Que Nunca Tour abarcó más de 80 conciertos en 20 países, con fechas en América Latina, Estados Unidos y Europa. El recorrido llevó a los estadios un proyecto que juntó a dos artistas con catálogos propios y que, en Buenos Aires, les dio espacio para alternar esos repertorios dentro del mismo espectáculo.

Better Late Than Never tuvo un lugar concreto en ese armado. “BLTN” abrió el concierto, “Celeste” reunió temprano a los cantantes y “Dardos” entró en el tramo romántico. Entre esos temas, los clásicos solistas le dieron al público canciones conocidas desde los primeros acordes. El disco aportó las escenas en las que los dos volvían a cantar juntos.

En el último estribillo de “Lokita por mí”, Santos y Royce volvieron a compartir la canción. Las dos mitades de Vélez, que un rato antes habían competido para hacerse escuchar, terminaron cantando el mismo tema.