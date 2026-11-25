La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva edición de la Noche de los Templos, una propuesta que invita a vecinos y turistas a conocer la diversidad religiosa y cultural que convive en sus barrios. El evento se realizará este sábado 28 de noviembre, con entrada libre y gratuita, y permitirá recorrer más de 100 espacios de distintos credos.

En su décima edición, la iniciativa organizada por la Dirección General de Cultos porteña abrirá las puertas de iglesias, sinagogas, mezquitas, monasterios y otros espacios religiosos entre las 20 y la medianoche. La programación incluirá visitas guiadas, conciertos, ceremonias tradicionales, exposiciones artísticas, meditaciones y actividades gastronómicas, entre otras propuestas.

Noche de los Templos 2026: qué actividades habrá y cómo participar

Durante la jornada, cada comunidad compartirá parte de su historia, sus costumbres y sus tradiciones con quienes se acerquen a conocer sus espacios. La propuesta busca promover el diálogo interreligioso y acercar al público al patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de las distintas comunidades que forman parte de Buenos Aires.

Entre las actividades previstas habrá ceremonias religiosas como la havdalá, que marca la finalización del Shabat en la tradición judía, adoraciones eucarísticas y meditaciones guiadas. También se realizarán espectáculos musicales, charlas, muestras de pintura y escultura, exposiciones de indumentaria típica y distintas expresiones artísticas.

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Uno de los atractivos será la posibilidad de conocer templos que habitualmente no forman parte de los circuitos turísticos tradicionales. De esta manera, los visitantes podrán descubrir la arquitectura, los símbolos y las particularidades de distintas religiones, además de acercarse a las historias de las comunidades que mantienen vivos esos espacios.

La participación será libre y gratuita y no será necesario realizar una inscripción previa. Quienes quieran asistir podrán elegir los templos que más les interesen y organizar su propio recorrido a través del mapa interactivo disponible en el sitio oficial del evento.

Los templos que participan de la Noche de los Templos 2026

Belgrano, Colegiales y Villa Urquiza

La Iglesia Adventista del Séptimo Día de Villa Urquiza | Crédito: Google street view

En esta zona participarán:

• El Budismo Camino del Diamante Argentina (Moldes 2341) •La Capilla de Belgrano (Zabala 2005) •La Comunidad Benei Tikva (Vidal 2049) •La Iglesia Adventista del Séptimo Día de Villa Urquiza (Núñez 5076) •La Iglesia Anglicana San Salvador (avenida Crámer 1820) •La Iglesia Evangélica Luterana San Pablo (Dr. Rómulo Naón 2000) •La Iglesia Luterana La Cruz de Cristo (Amenábar 1767) •La Iglesia Presbiteriana Sin Heng (Mendoza 1660) •La Institución Religiosa Perfecta Libertad (avenida Monroe 4150) •El Monasterio Bodhiyana (Caldas 1838) •La Parroquia Inmaculada Concepción (Vuelta de Obligado 2042) •La Parroquia Santa María de los Ángeles (Dr. Rómulo Naón 3250) •El Templo Budista Fo Guang Shan (avenida Crámer 1733) •El Templo Budista Tzong Kuan (Montañeses 2175).

Palermo, Recoleta y Villa Crespo

La Basílica Nuestra Señora del Pilar | Crédito: Wikipedia

Entre los espacios que abrirán sus puertas se encuentran:

•La Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna (Ciudad de la Paz 384) •La Basílica del Espíritu Santo (avenida Medrano y Mansilla) •La Basílica Nuestra Señora del Pilar (Junín 1898) •La Catedral Apostólica Armenia San Gregorio el Iluminador (Armenia 1359) •La Catedral Ortodoxa Griega de la Dormición de la Theotokos (Julián Álvarez 1030) •La Catedral Ortodoxa San Jorge (avenida Scalabrini Ortiz 1261) •El Centro Cultural Islámico Rey Fahd (avenida Bullrich 55) •El Centro de Meditación Kadampa (Cabrera 4137) •El Centro Hebreo Ioná (Acevedo 276) •La Comunidad Llegar Alto (Guido 1952) •La Iglesia Evangélica Bautista El Rey Jesús (Cabrera 4656) •La Iglesia Polaca de Nuestra Señora de Guadalupe (Mansilla 3847) •La Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Bonpland 1987) •La Parroquia San Agustín (avenida Las Heras 2560) •La Parroquia San Lucas (Paraguay 2150) •La Parroquia Santísimo Redentor (Larrea 1252) •El Templo Max Nordau (Murillo 661), entre otros espacios.

Centro, Retiro y Monserrat

La Basílica del Santísimo Sacramento | Crédito: Turismo BA

En esta zona se podrán visitar:

•La Basílica del Santísimo Sacramento (San Martín 1039) •La Basílica Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo Domingo (Defensa 422) •La Basílica Nuestra Señora del Socorro (Juncal 888) •La Basílica San Francisco de Asís (Adolfo Alsina 380) •La Catedral Anglicana de San Juan Bautista (25 de Mayo 276) •La Catedral de San Marón (Paraguay 848) •La Iglesia Bautista del Centro (avenida Independencia 1555) •La Iglesia Presbiteriana San Andrés (avenida Belgrano 579) •La Parroquia Centro de la Congregación Evangélica Alemana (Esmeralda 162) •La Parroquia Madre Admirable (Arroyo 917) •La Parroquia Nuestra Señora de Montserrat (avenida Belgrano 1151) •La Parroquia San Ignacio de Loyola (Bolívar 225) •La Primera Iglesia Evangélica Metodista (avenida Corrientes 718) •El Templo Libertad (Libertad 785), entre otros.

San Telmo, Constitución, La Boca y Barracas

La Iglesia Santa Felicitas de barracas | Crédito: Turismo BA

Los espacios participantes de esta zona sur incluyen:

•La Asociación Comunidad Israelita Latina de Buenos Aires (Piedras 1164) •La Catedral Ortodoxa Serbia de la Natividad de la Madre de Dios (15 de Noviembre de 1889 1536) •La Iglesia Dinamarquesa (Carlos Calvo 257) •La Iglesia Evangélica Metodista Argentina de La Boca (Olavarría 675) •La Iglesia Nórdica (Azopardo 1428) •La Iglesia Santa Felicitas (Isabel la Católica 520) •El Monasterio Ortodoxo Serbio San Sava (Perú 1656) •La Parroquia San Juan Evangelista (Olavarría 486) •La Parroquia San Pedro González Telmo (Humberto 1° 340).

Almagro, Balvanera, San Cristóbal y Caballito

La Basílica Santa Rosa de Lima | Crédito: Web

En esta área participarán:

•La Basílica de María Auxiliadora y San Carlos (avenida Hipólito Yrigoyen 3999) •La Basílica Santa Rosa de Lima (avenida Belgrano 2216) •La Capilla Inmaculada Concepción (Mario Bravo 589) •El Centro Mesiánico Derej Haemuná (Sarmiento 3726) •La Comunidad Bene Mizrah (Jerónimo Salguero 758) •El Gran Templo Paso (Paso 423) •La Iglesia Cristiana Evangélica Eslava (Saavedra 1283) •La Iglesia Evangélica Metodista de Almagro (avenida Rivadavia 4050) •La Mezquita Al-Ahmad (Alberti 1553) •La Parroquia Nuestra Señora de Balvanera (Bartolomé Mitre 2411) •La Parroquia San Cristóbal (avenida Jujuy 1251) •La Parroquia Santa María (avenida La Plata 286) •El Santuario Eucarístico Jesús Sacramentado (avenida Corrientes 4433).

Flores, Floresta, Parque Chacabuco y Liniers

La Basílica Nuestra Señora de Buenos Aires | Crédito: Turismo BA

En esta zona se suman:

•La Basílica Nuestra Señora de Buenos Aires (avenida Gaona 1730) •La Basílica San José de Flores (avenida Rivadavia 6950) •La Capilla de Liniers (Ulrico Schmidl 7636) •La Catedral de Nuestra Señora del Patrocinio (Coronel Ramón Lorenzo Falcón 3960) •El Centro Misionero Nuestra Señora de Luján (Bacacay 1600) •La Iglesia Evangélica Armenia Jesús, Esperanza para Vos (avenida Carabobo 743) •La Iglesia Evangélica Bautista de Flores (avenida Boyacá 67) •La Iglesia Evangélica Bautista Eslava (Martínez Castro 249) •La Mezquita At-Tauhid (Felipe Vallese 3614) •La Parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo (Cardoso 242) •La Parroquia San Francisco Solano (Zelada 4771/4767) •El Santuario Nuestra Señora de Fátima (Mariano Acosta 2979) •El Santuario Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa (avenida Curapaligüe 1185) •El Seminario Internacional Teológico Bautista (Coronel Ramón Lorenzo Falcón 4080), entre otros.

Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita

Iglesia Anglicana del Buen Pastor | Crédito: Wikimedia

Por último, en esta zona estarán:

•La Comunidad Beit Israel (Juan Agustín García 2250) •La Congregación El Redentor (Simbrón 3194) •La Iglesia Anglicana del Buen Pastor (José Luis Cantilo 4232) •La Iglesia San Pablo Apóstol (avenida Nazca 4249).





SC/ML