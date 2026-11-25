El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró el cierre definitivo de la cárcel de Devoto y destacó el papel de la Ciudad en la construcción del complejo penitenciario de Marcos Paz, adonde fueron trasladados todos los presos. "Así cumplimos con un reclamo histórico de los vecinos y le devolvimos la tranquilidad al barrio", afirmó en un mensaje difundido este miércoles.

El mandatario remarcó que la Ciudad construyó la nueva cárcel y se la entregó al Gobierno nacional. Se trata de "una obra que retomamos después de cinco años de abandono y terminamos en menos de dos", sostuvo. Y cerró con una frase que remite al nombre del operativo: "Bienvenidos a la Ciudad de los porteños de bien. Ley y orden".

Traslado carcel de Devoto | Crédito: Cedoc

Según la Ciudad, la construcción del penal de Marcos Paz estuvo paralizada durante cinco años y la gestión de Macri la retomó en diciembre de 2024. El complejo se levanta en un predio de 80 hectáreas y tiene cuatro unidades de máxima seguridad. Cuando comenzó el traslado, en octubre, el jefe de Gobierno había celebrado: "Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto". En ese mensaje, además, destacó el "gran trabajo en equipo con el Presidente Javier Milei".

Traslado de la cárcel de Devoto | Crédito: Prensa GCBA

El plan "Ley y Orden"

El traslado se hizo en el marco del plan "Ley y Orden", que la Nación y la Ciudad presentaron juntas el 8 de octubre en el Ministerio de Seguridad. Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y Jorge Macri. Ese mismo día, Monteoliva y el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, firmaron la entrega del nuevo complejo.

El plan fue creado por la Resolución 1018/2026 del Ministerio de Seguridad, que armó un comando especial para encabezar el operativo, coordinado por el director nacional del Servicio Penitenciario Federal. El objetivo era trasladar a los presos de forma gradual y teniendo en cuenta el perfil y la peligrosidad de cada interno, para prevenir fugas, motines o ataques externos.

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Cómo fue el traslado

El traslado comenzó el domingo 11 de octubre y en cinco días consecutivos se llevó a 1.400 internos a Marcos Paz. El operativo fue coordinado por el Servicio Penitenciario Federal junto con la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El último grupo, de 69 presos, se quedó unos días más para participar del encuentro con el papa León XIV, que visitó la cárcel durante su paso por el país. Para ser parte de esa reunión, los internos tenían que estar en la etapa final de su condena, ser religiosos y tener buena conducta. Durante el encuentro, dos detenidos y un exdetenido dieron su testimonio, y el Papa pidió un trato más humano en las cárceles. Al día siguiente, ese último grupo fue trasladado al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.

Papa León XIV visita la Cárcel de Devoto | Crédito: NA

El 13 de noviembre, Karina Milei celebró el cierre. "A pesar de las dudas de algunos, hoy cumplimos con un reclamo de muchos años de los vecinos de Devoto: finalizamos el traslado de los últimos internos a Marcos Paz", escribió en X. En ese mensaje, felicitó a Monteoliva por coordinar el operativo y agradeció a las fuerzas federales que participaron.

Este miércoles, además, León XIV creó el Servicio de Animación Pastoral Penitenciaria, un organismo que coordinará el trabajo de la Iglesia en las cárceles de todo el mundo. Tiene como objetivos promover la presencia de la Iglesia en las cárceles, formar a quienes trabajan en ese ámbito y defender "la dignidad de la persona humana en el contexto de la detención". El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, fue designado coordinador por un período de cinco años.

El nuevo penal y qué pasará con el terreno

El complejo de Marcos Paz tiene capacidad para 2.232 personas. Además, el Gobierno prevé llevar allí a unos 350 detenidos que hoy están en dependencias de la Policía de la Ciudad. Por su parte, la Ciudad prevé abrir en enero su Alcaidía General, con capacidad para 400 personas. Desde noviembre de 2025, además, cuenta con su propio Servicio Penitenciario y de Reintegración Social, creado por la Legislatura.

Traslado carcel de devoto | Crédito: Cedoc

En cuanto al predio de Devoto, que tiene unas 4,5 hectáreas, el plan es destinar el 65% a espacio público y el 35% a viviendas, aunque todavía necesita la aprobación de la Legislatura. Los vecinos, en cambio, piden que todo el terreno sea un parque público, y algunos reclaman que una parte se conserve como lugar de memoria por la masacre del Pabellón Séptimo, de 1978. En esa masacre murieron 65 presos.

El penal de Villa Devoto fue inaugurado en 1927 y era la última cárcel federal que funcionaba dentro de la Ciudad. Su cierre responde a un convenio firmado en 2018 entre el Estado nacional y el Gobierno porteño.





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