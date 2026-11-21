Un nuevo temporal sacudió este viernes a Brasil en Foz de Iguazú, en el estado de Paraná, provocó voladuras de techos y dejó a 39 mil usuarios sin luz. El fenómeno ocurrió a menos de 24 horas de la fuerte tormenta de granizo y viento que devastó la localidad de Tepunciretá, en el estado de Rio Grande do Sul.

El fenómeno climatológico que azotó este viernes a la localidad brasileña estuvo caracterizado por la caída de árboles, fuertes ráfagas, daños en viviendas y la provocación de serias complicaciones en distintos barrios de la localidad mencionada y en otras zonas del oeste y sudoeste de Paraná.

En varias imágenes difundidas por los usuarios en redes sociales se puede ver la magnitud del nuevo fenómeno producido por El Niño, dejando registro de las consecuencias del temporal, como los destrozos en inmuebles, ramas caídas por doquier y estructuras arrancadas.

Una de las mayores complicaciones de la tormenta fue la interrupción del servicio eléctrico, con unos 39 mil usuarios afectados, según contabilizó la Companhia Paranaense de Energia (Copel) alrededor de las 17 de este viernes luego del caótico suceso meteorológico. La compañía registró un total de 204.528 conexiones afectadas.

Las autoridades meteorológicas, por su parte, sostienen advertencias por el desarrollo de fenómenos intensos. En este contexto, el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (INMET) había emitido una alerta amarillo para la zona de Paraná, advirtiendo por fuertes caídas de agua, granizo y vientos de hasta 60 kilómetros por hora.

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​La aparición de dos formaciones nubosas con características de embudo fue otro punto que llamó la atención, despertando especulaciones sobre la posible formación de tornados. De todas formas, no se confirmó oficialmente que alguna de ellas hubiera establecido contacto con la superficie.

Marmeleiro fue otra de las zonas afectadas, según los medios locales, donde Defensa Civil registró unas cinco intervenciones por árboles derribados y el desprendimiento de un cartel comercial, aunque en el lugar no no se reportaron interrupciones de electricidad ni daños graves en viviendas.

En paralelo, en Francisco Beltrão también sufrieron la caída de árboles y ramas en la vía pública, provocando, por ejemplo, el cierre temporal de una calle céntrica. En este caso sí se registraron inconvenientes con el suministro eléctrico, particularmente en los barrios Seminário, Floresta, y Sadia.

AS /EM