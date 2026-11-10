Caso Ueno: abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña

Agentes fiscales y policiales consiguieron abrir este martes la bóveda de la mansión del destituido expresidente paraguayo Santiago Peña, ubicada en la localidad de San Bernardino. El procedimiento se realizó en el marco de la investigación por el escándalo financiero que derivó en el cierre de Ueno Bank, entidad con la que el exmandatario mantuvo vínculos comerciales.

Aunque la Fiscalía confirmó que pudo acceder al compartimento, todavía no difundió informe oficial sobre el resultado del operativo. Sin embargo, según trascendió, el espacio estaba vacío y no se hallaron dinero en efectivo ni objetos de valor en su interior.

Caso Ueno allanamientos

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La puerta ubicada dentro de la bóveda de la casa de verano de Santiago Peña, en San Bernardino, que la Fiscalía no logró abrir. | Crédito: Captura de pantalla - Fiscalía de Paraguay

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La bóveda se encontraba detrás de una pared falsa y contaba con un sistema de doble puerta. Durante el primer allanamiento, realizado el domingo 8 de noviembre, los investigadores consiguieron abrir el acceso inicial, pero no pudieron superar la segunda puerta debido a un complejo mecanismo de seguridad de procedencia israelí.

Ante esa dificultad, los funcionarios resolvieron dejar la propiedad bajo custodia policial mientras buscaban la forma de ingresar al sector. Finalmente, la fiscal Silvia González explicó que Peña, por medio de su abogado, indicó dónde se encontraba la llave de seguridad, lo que permitió completar la apertura.

Al finalizar el procedimiento, González señaló que, de acuerdo con la explicación de la defensa del exmandatario, el espacio habría sido utilizado como una habitación de pánico.

Caso Ueno allanamientos

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Por otra parte, una fuente de la Fiscalía confirmó que la residencia pasará a manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO). En consecuencia, los militares que hasta ahora permanecían a cargo de la custodia del inmueble fueron relevados de esa tarea, que quedará bajo la órbita del organismo encabezado por Teresa Rojas de Jara.

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El costo de la mansión y los préstamos de Ueno Bank

La construcción de la residencia de verano de Peña habría demandado una inversión cercana a los 7.700 millones de guaraníes, equivalentes a unos 1.250.000 dólares, financiada mediante créditos otorgados por Ueno Bank.

De acuerdo con la información difundida, el 13 de mayo de 2024 la entidad bancaria le concedió dos préstamos simultáneos por un total de 3.548 millones de guaraníes (575.200 dólares). Los compromisos financieros implicaban cuotas mensuales de 239 millones de guaraníes (38.750 dólares), una cifra que representaba seis veces el salario presidencial de Peña, establecido en 37.908.800 guaraníes (6.150 dólares).

Santiago Peña | Crédito: NA

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El exmandatario es investigado por la Fiscalía en el marco de las actuaciones iniciadas la semana pasada por la insolvencia de Ueno Bank y el colapso del Grupo Vázquez, conglomerado empresarial del que formaba parte la entidad financiera y con el que Peña tuvo vínculos como accionista hasta el año pasado.

Santiago Peña Palacios se encuentra procesado por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. Actualmente cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), en Asunción.





PC/ML