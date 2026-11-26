Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) arrestaron en Boston al inmigrante salvadoreño Ariel Antonio Velásquez-Morales luego de que ganara un millón de dólares en la Lotería Estatal de Massachusetts el 24 de noviembre y se viralizara una foto suya retirando el cheque, tras lo cual los agentes federales descubrieron que residía de manera irregular en el país desde 2013 y contaba con una orden judicial de expulsión dictada en 2014.

ICE.

Según informó el medio Boston Globe, la imagen había sido compartida el sábado en Facebook por la lotería estatal y rápidamente se llenó de mensajes de felicitación antes de derivar en el operativo federal. En un comunicado oficial, las autoridades detallaron: “El ICE de Boston arrestó a Ariel Velásquez-Morales, un inmigrante ilegal de El Salvador que ganó un millón de dólares en la Lotería de Massachusetts el 24 de noviembre. Según informes locales, gastó 10 dólares en el boleto que finalmente condujo a su arresto”.

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Al precisar los antecedentes migratorios del detenido, el organismo explicó que Velásquez-Morales había ingresado al país en 2013, durante la administración de Barack Obama, ocasión en la que funcionarios de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el Valle del Río Grande de Texas le emitieron una notificación para comparecer ante un juez de inmigración y lo liberaron con una lista de proveedores de servicios legales gratuitos. “Un juez de inmigración del Departamento de Justicia ordenó la expulsión de Velásquez-Morales en 2014, pero este permaneció ilegalmente en el país. Permanecerá bajo custodia del ICE en espera de su expulsión de Estados Unidos”, señalaron las autoridades.

A través de su cuenta oficial de X, ICE Boston difundió la captura con un mensaje político y celebró el procedimiento: “¡Bienvenidos a la lotería de la ERO de Boston! Donde los inmigrantes ilegales y los políticos de las ciudades santuario no tienen suerte, ¡y los ciudadanos respetuosos de la ley de Nueva Inglaterra siempre son los ganadores!”.

Finalmente, la agencia aprovechó el caso para incentivar a la población a denunciar a inmigrantes en situación irregular mediante sus canales oficiales. “Los inmigrantes ilegales con antecedentes penales no son bienvenidos en Estados Unidos y serán deportados lo antes posible”, advirtió el organismo, al tiempo que concluyó en su página oficial: “Bajo el liderazgo del presidente Trump y el secretario Mullin, el ICE está cumpliendo su misión de hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación, restablecer la rendición de cuentas y proteger a las comunidades estadounidenses. Si tiene información sobre actividades delictivas de extranjeros en su comunidad, llame a la línea de información de ICE al 866-DHS-2-ICE o complete el formulario de denuncia en línea”.