Dos aviones chocaron en el aeropuerto de Miami y hubo dos heridos, el día después de la suspensión de vuelos

Dos aviones, uno de pasajeros y otro de carga, chocaron el sábado por la noche en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos. El incidente ocurrió en la esquina de dos calles de rodaje y dejó a dos personas con heridas leves, que fueron atendidas en el lugar sin necesidad de ser trasladadas a un hospital.

El accidente involucró a un Boeing 737 de Copa Airlines y un Boeing 767 de UPS. Según informó la Administración Federal de Aviación (FAA), la punta del ala del avión de la aerolínea panameña impactó contra la parte delantera de la aeronave de carga mientras ambas se desplazaban por el aeropuerto.

El episodio se produjo alrededor de las 21.15 del sábado, cuando el vuelo 427 de Copa Airlines, procedente de Ciudad de Panamá, se dirigía hacia la terminal tras aterrizar, mientras que el vuelo 358 de UPS se preparaba para despegar rumbo a Bogotá, Colombia.

De acuerdo con la FAA, los controladores aéreos habían indicado a la tripulación del avión de UPS que cediera el paso a la aeronave de Copa Airlines. El organismo federal inició una investigación para determinar cómo se produjo el choque y establecer las responsabilidades correspondientes.

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El diálogo entre los pilotos tras el choque

El impacto quedó registrado en comunicaciones de radio entre los pilotos y los controladores aéreos. En el audio, el piloto de Copa Airlines advirtió: “Alguien nos golpeó”.

Luego, el controlador consultó a la tripulación de UPS si había tenido contacto con la otra aeronave. El piloto del avión de carga reconoció que se había desplazado más allá de lo previsto y que había golpeado al avión de pasajeros con su ala.

Los 166 pasajeros y los seis integrantes de la tripulación del vuelo de Copa Airlines fueron desembarcados y trasladados a la terminal. La compañía informó que todos se encontraban en buenas condiciones, salvo dos personas que recibieron atención médica por lesiones leves.

Desde la administración del Aeropuerto Internacional de Miami indicaron que, tras el accidente, las aeronaves fueron desviadas hacia otras calles de rodaje para evitar mayores inconvenientes. Según las autoridades aeroportuarias, el episodio no provocó interrupciones en las operaciones ni afectó de manera significativa los vuelos.

El choque ocurrió un día después de que Estados Unidos atravesara una suspensión nacional de despegues que generó cancelaciones y demoras en distintos aeropuertos del país.

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El accidente ocurrió tras la suspensión de vuelos en Estados Unidos

El viernes 13 de noviembre, la FAA ordenó una paralización temporal de los vuelos en todo Estados Unidos debido a una falla en los sistemas de comunicaciones del control aéreo. La medida se extendió durante aproximadamente cuatro horas y provocó una alteración generalizada en el transporte aéreo.

El problema estuvo vinculado con dificultades en la infraestructura tecnológica utilizada por los controladores, incluidos equipos de comunicaciones y routers que procesaron información de manera inconsistente. La falla afectó los sistemas de radar y comunicación y obligó a detener las salidas de vuelos como medida preventiva.

Aunque la suspensión fue levantada esa misma noche, las consecuencias continuaron durante el fin de semana, con demoras, cancelaciones y dificultades para reubicar aeronaves y tripulaciones.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, había advertido que la normalización del servicio sería gradual. Por su parte, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, estimó que el cronograma de vuelos podría recuperar su funcionamiento habitual hacia el final del domingo.

CS