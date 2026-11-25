El ejército de Estados Unidos hizo explotar este miércoles cinco toneladas de explosivos vencidos en la Planta de Municiones de Iowa, ubicada en el pequeño pueblo de Middletown. Argumentaron que se procedió con el fin de "proteger al público de una explosión espontánea e incontrolada" de "azida de plomo inestable y degradada".

La azida de plomo es una sal inorgánica que surge de combinar átomos de plomo con grupos de nitrógeno. Esa unión química acumula energía que se libera de manera violenta ante la fricción, el calor, el frío o el impacto. Al detonar, los enlaces de nitrógeno se rompen, generan la onda expansiva de la explosión y liberan residuos de plomo en el aire y el suelo, motivo central de las alertas sanitarias y ambientales en la región agrícola de Iowa.

Según reportó el New York Times, la explosión se escuchó a 16 kilómetros a la redonda. Videos tomados en la zona muestran cómo una gran nube gris se alza desde el lugar de la explosión, lo que abrió especulaciones sobre los posibles efectos tóxicos de este estallido. Todos los pobladores de Middletown, unos 360, habían sido evacuados preventivamente antes de avanzar con la detonación.

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4400 kilos almacenados desde 2009

Se destruyeron unos 4.400 kilogramos de esta sustancia, que la industria militar usa para fabricar detonadores de municiones. El ejército guardaba este lote en 68 barriles apilados dentro de dos búnkeres de la planta de Middletown desde 2009.

En marzo de 2026, una inspección de rutina detectó que el material se había cristalizado y degradado. Ante ese cuadro, las autoridades militares determinaron que el químico era demasiado inestable para su traslado por ruta o para su neutralización mediante procesos químicos en laboratorio.

Según el reporte oficial, el descenso de las temperaturas a raíz del invierno —que está por comenzar en el hemisferio norte— aumentaba el riesgo de un estallido accidental.

El procedimiento contó con el aval previo de un tribunal federal de apelaciones y se ejecutó de manera conjunta entre el Departamento del Ejército, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

En los pueblos vecinos sellaron puertas y ventanas

Mientras los habitantes de Middletown abandonaron la localidad, los residentes de las zonas aledañas recibieron la orden de permanecer bajo techo. Antes de la explosión, las autoridades locales colocaron cajas con barbijos y cinta de enmascarar en la puerta de los edificios gubernamentales, para que la población sellara las rendijas de puertas y ventanas. También recomendaron apagar la toma de aire exterior de los sistemas de calefacción y refrigeración, y mantener a los animales dentro de las casas.

La contaminación llegó al campo

La preocupación por la nube de partículas alcanzó al sector productivo de la región. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estimó que unas 350 granjas se ubicaban dentro del área de dispersión proyectada por el viento. Frente a ese escenario, los organismos agropecuarios pidieron a los productores que resguardaran al ganado bajo techo, cubrieran los fardos de heno y el alimento balanceado con lonas, y tomaran muestras previas del suelo y del forraje para detectar posibles rastros de plomo tras el operativo.

Por su parte, organizaciones ambientalistas presentaron recursos judiciales para frenar la detonación, por el temor a que el polvo de plomo contaminara el agua, los cultivos y el aire hasta 160 kilómetros de distancia. Aunque la Justicia rechazó el pedido y habilitó el procedimiento, las agencias de salud indicaron a los pobladores que laven con agua las superficies exteriores de sus viviendas y vehículos una vez disipada la nube.





MB/ML