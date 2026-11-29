Este domingo 29 de noviembre de 2026 se desarrollan las elecciones generales en España. para dar paso a un nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso de Diputados. El Partido Socialista Español (PSOE), el Partido Popular, el Frente Amplio y Vox son los principales espacios enfrentados en esta instancia.

Un total de 38.728.356 electores fueron llamados a las urnas, de los cuales 2.769.645 son residentes en el extranjero, y son los que aún no ejercieron su derecho a votar por correo, por lo que pueden acercarse a sus instituciones correspondientes desde las 9:00 hasta las 20:00.

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El primero de los candidatos en acercarse a votar fue Pedro Sánchez del PSOE, quien necesita un buen resultado de ese espacio, como así también del Frente Amplio y otros espacios de izquierda, como ERC, EH Bildu o Adelante Andalucía.

"Veo una movilización históricas, tengo buenas sensaciones", declaró ante la prensa el presidente del Gobierno español y candidato del PSOE cuando terminaba de votar en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid. Su esposa, Begoña Gómez, no lo acompañó esta vez ya que votó por correo.

Pedro Sánchez | Crédito: Instagram

Aprovechando su momento con la prensa, el jefe del Ejecutivo llamó a los ciudadanos a "movilizarse, participar y votar por el futuro de su país" y remarcó: "Hay muchos poderes en democracia, pero el mayor de los poderes es el voto". Este fue uno de sus mensajes principales durante la campaña.

"Es un día muy importante para el país y, lógicamente, también para el futuro del mismo", añadió sobre la jornada electoral de este domingo y agregó: "Creo que hoy lo vamos a vivir con una participación probablemente de las más altas que hayamos tenido en el conjunto de los años de democracia".

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El siguiente en votar fue Alberto Núñez Feijóo, presidente y candidato del PP, quien emitió su voto en el colegio Ramiro de Maeztu de Madrid. Se acercó, como estaba previsto, alrededor de las 10:30hs de España, acompañado de su esposa, Eva Cárdenas.

"Hoy es un día en el que los españoles cogen el timón y van a decidir el futuro, el destino y la orientación de España, no solo para los próximos cuatro años, sino probablemente para la próxima década", expresó ante la prensa luego de depositar su papeleta.

Feijóo | Crédito: Servimedia

El dirigente popular y candidato del PP animó a los españoles a acudir a las urnas "sin miedo y con memoria" en una jornada que, a su parecer, puede suponer un punto de inflexión para la política en España. "Puede haber un antes y un después de la política española en función de los resultados electorales", agregó.

Poco después también sumó su voto la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, quien se acercó a las urnas en Barcelona con un llamado a la movilización de la ciudadanía ante unas elecciones en las que, para ella, "hay mucho en juego".

"Hoy es un día muy importante. Yo creo que la ciudadanía es muy consciente. Creo que hoy hay mucho en juego, no son unas elecciones cualquiera", expresó la exalcaldesa de la capital catalana tras depositar su papeleta y afirmó que lo importante es que vote "la mayoría de la ciudadanía, la mayoría social, trabajadora".

Ada Colau | Crédito: David Zorrakino - Europa Press

Tomando unos minutos para hablarle directamente a las mujeres españolas, la candidata les pidió que no permanezcan en silencio y agregó: "Hoy también es un día donde las mujeres no solo no han de estar calladas, sino que tienen que alzar la voz y tienen que ser protagonistas".

El resultado de las elecciones no se conocerá hasta al menos las 20, cuando los españoles conocerán quiénes son los nuevos 350 diputados y 209 senadores entre 534 candidaturas proclamadas al Congreso y 361 al Senado. La seguridad de la jornada está garantizada por más de 100.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

AS / EM