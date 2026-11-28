España celebra este domingo 29 de noviembre elecciones generales anticipadas, en una votación que puede marcar un cambio de rumbo político y poner fin a los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez. El presidente socialista busca renovar su mandato en medio del desgaste de su gestión, mientras el Partido Popular (PP) y Vox intentan capitalizar el malestar social y recuperar el poder.

El adelanto electoral llegó después de que el Congreso rechazara una serie de medidas impulsadas por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis habitacional.

A ese escenario se sumaron las investigaciones por presunta corrupción que involucran a personas de su entorno. Las tragedias ferroviarias de Adamuz, en enero, y de Urda, el 28 de octubre —después de convocado el adelanto—, dejaron 115 muertos y pesaron en la campaña.

La crisis de vivienda, el debate central de las elecciones en España

Unos 38,7 millones de electores están habilitados para votar, entre residentes en España y ciudadanos inscriptos en el exterior. Argentina se encuentra entre los países con mayor cantidad de españoles registrados para participar de los comicios.

La campaña estuvo atravesada principalmente por el acceso a la vivienda, la situación económica y la política migratoria. Además, las encuestas anticiparon una disputa ajustada entre los principales bloques, por lo que la composición del Congreso será determinante para definir quién podrá formar gobierno.

Quiénes son los principales candidatos en las elecciones de España

Cuatro dirigentes concentran buena parte de la atención de la contienda electoral. Cada uno representa un proyecto político diferente y tiene el desafío de reunir los apoyos necesarios para alcanzar la Moncloa.

Pedro Sánchez, de 54 años, busca un nuevo mandato al frente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En el poder desde 2018, defiende los resultados económicos de su gestión y sostiene un perfil internacional marcado por sus críticas a Donald Trump y su rechazo a las operaciones militares israelíes en Gaza.

Pedro Sánchez | Crédito: AFP

Sin embargo, llega a las urnas con varios frentes abiertos. A las dificultades para responder al encarecimiento de la vivienda y el costo de vida se suman las investigaciones judiciales que afectan a dirigentes socialistas y a su entorno familiar.

Alberto Núñez Feijóo, de 65 años, encabeza el Partido Popular y se presenta como la principal alternativa al oficialismo. El dirigente de centroderecha, que gobernó Galicia durante 13 años, propone reducir impuestos y regulaciones y busca construir una mayoría que le permita gobernar sin depender de Vox.

Alberto Núñez Feijóo | Crédito: Cedoc

Santiago Abascal, líder de Vox, representa al sector de ultraderecha. Su programa combina posiciones nacionalistas, restricciones a la inmigración, críticas al feminismo y cuestionamientos a las políticas ambientales. También mantiene una postura favorable a Israel y expresó en distintas oportunidades su admiración por Javier Milei.

"Probablemente el domingo a las 6 de la tarde vamos a saber si Núñez Feijóo es el nuevo jefe de Gobierno de España"

Su objetivo es recuperar representación parlamentaria y conseguir suficiente peso para reclamar ministerios en una eventual coalición con el PP. De esa manera, Vox podría tener una participación directa en el gobierno nacional.

​Santiago Abascal, líder de Vox | Crédito: Cedoc

Por último, Ada Colau encabeza el Frente Amplio, una alianza de distintas fuerzas progresistas que busca disputar el electorado ubicado a la izquierda del PSOE. La exalcaldesa de Barcelona construyó su trayectoria a partir del activismo social y la defensa del derecho a la vivienda.

Su propuesta pone el foco en la regulación de los alquileres y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Ada Colau | Crédito: Instagram

Cómo se define quién será el próximo presidente de España

Los ciudadanos elegirán a los representantes del Congreso de los Diputados y del Senado. En el caso del Congreso, los escaños se distribuyen por circunscripciones provinciales mediante el sistema D'Hondt, con un umbral mínimo del 3% de los votos válidos.

Una vez conformada la nueva Cámara, el rey propondrá un candidato para la investidura como presidente del Gobierno. Para ser elegido en primera votación, necesitará el respaldo de una mayoría absoluta de 176 diputados. Si no consigue esos apoyos, podrá alcanzar el cargo en una segunda votación con mayoría simple.

Más allá de qué partido obtenga la mayor cantidad de votos, la capacidad de construir alianzas parlamentarias será más que decisiva. El resultado también permitirá medir el peso que tendrá la derecha radical en el próximo ciclo político español.

LB / JMV