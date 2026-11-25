España atraviesa una antesala electoral marcada por la polarización política, el desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez y el avance de las fuerzas de derecha. En este escenario, el Partido Popular y Vox buscan capitalizar el descontento con el oficialismo, mientras el socialismo intenta sostener una mayoría parlamentaria que le permita continuar en el poder.

Para analizar el panorama político, las posibilidades de Sánchez y el papel de las distintas fuerzas en disputa, Roberto Marbán, periodista de El Debate, desde Andalucía, ofrece su mirada en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), sobre una elección cuyo resultado puede redefinir el mapa político del país.

Roberto Marbàn es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y estudiante de Ciencias Políticas en la UNED, con formación complementaria en Relaciones Internacionales, Orden Global y el Mediterráneo. Forma parte de la redacción de El Debate, donde cubre la actualidad política, social y económica del sur de España desde su delegación en Andalucía.

Roberto, muy buenas tardes para usted allí en España. Estamos a pocas horas de la elección, que no va a ser solo española, porque, después de la serie de derrotas que tuvo la derecha en Brasil y en Estados Unidos, la de España se coloca dentro de ese contexto en el que parece, por el contrario, que la derecha va a ganar allí.Nos gustaría una especie de balance suyo de cómo está la situación, si tiene alguna mínima posibilidad el socialismo de recuperarse o si ya las cartas están echadas a favor de un triunfo del PP..

Bueno, jugar a futurólogos en esta profesión es bastante complicado.Yo diría que ahora mismo los bloques están muy separados, pero también muy igualados. Las encuestas, claramente, como tú bien decías, Jorge, apuntan a la victoria del bloque de la derecha. Es esa suma del PP con Vox. Pero en el bloque de la izquierda están intentando llamar a la movilización a ese 75% que pide el presidente Pedro Sánchez, los 176 diputados progresistas, para intentar hacer frente a esta tendencia. Como bien me decías antes, y ahí están los ejemplos de Lula en Brasil y de Estados Unidos con la victoria del Partido Demócrata, para decir que si ellos lo consiguieron, ¿por qué no lo van a conseguir aquí en España?

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Bueno, en el caso de los demócratas, ya venían las elecciones indicando, todas las encuestas, que el Partido Republicano la tenía fea. No es el caso de Brasil, donde sí todo se suponía que iba a ganar Bolsonaro, como ganó en primera vuelta, más allá de que el futuro siempre es impredecible. ¿Cuál te parece el escenario más probable? Tu propia observación sobre cuál va a ser el resultado.

A mí ahora mismo me parece que las cosas están muy, muy abiertas aquí en España.Bien, venimos, es verdad, de una situación en la que la tendencia es claramente polarizada, en la que los bloques parecen más antagónicos que nunca. Y esto decirlo en España ya es mucho, mucho decir, por esa tradicional, digamos, tendencia de lucha casi fratricida entre conservadores y progresistas.Pero para mí, si nos fiamos de que prácticamente, quitando el CIS, que es, digamos, la encuesta, por así decirlo, gubernamental, que apunta a una victoria del Partido Socialista, el resto de las encuestas privadas de medios de comunicación privados apuntan a la victoria de la derecha, de PP y Vox, que podrían sumar para formar gobierno. Yo, a día de hoy, si me fijo en mi propia observación, por lo que aquí se sabe, a la espera de lo que luego, al final, el domingo decida la gente, también me inclino por pensar que esos ocho años de gobierno, esos casos de corrupción y otro tipo de factores, como los accidentes ferroviarios, van a acabar pasando factura a la coalición progresista, también al Partido Socialista y al Gobierno de Pedro Sánchez. Esto va a posibilitar que, después de ocho años, vuelva el Partido Popular al Gobierno de España.

Así como se dice que los votos del PP y de Vox terminan fusionando en una coalición, ¿qué pasa con la izquierda, el socialismo con otras fuerzas de izquierda o progresistas? ¿Por qué no se los consolida de la misma manera que se consolida al PP más Vox? Cuéntenos por qué se produce ese efecto de que la izquierda parece estar dividida y la derecha unida.

Claro. Hablábamos de dos bloques totalmente antagónicos, totalmente enfrentados.Lo que ocurre aquí es que el factor diferencial ahora, que lo estoy viendo en la pantalla, es Santiago Abascal y Vox, y esa gran subida. Hay pronósticos que hablan de que puede llegar y superar los 60 diputados.Esos 60 diputados de la derecha, de lo que forma Vox, son los que podrían facilitar la investidura de Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que su victoria vuelva a ser como ocurrió en 2023, por la mínima.Ocurre al contrario en el bloque de la izquierda. Aunque el PSOE no sufra ese desgaste porque consiga movilizar el llamado voto útil del progresismo, va a ser tal el hundimiento que se pronostica de lo que hoy en día es el Frente Amplio, que son los partidos a la izquierda del PSOE, que con ese hundimiento Pedro Sánchez no podría sumar de cara a una investidura, alcanzar esos 176 diputados.Eso es lo que sí, en cambio, ocurriría en la derecha, porque ese ascenso de Vox del que te hablaba es lo que, unido a la previsible victoria del Partido Popular, permitiría alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

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Ahora, Roberto, en la elección anterior, como usted marcaba, la derecha también tuvo una mínima diferencia a favor. Sin embargo, el Partido Socialista, con aliados provinciales, logró tener una mayoría.Usted acaba de publicar un artículo en El Debate que detalla la disputa en el espacio de izquierda entre el PSOE y el Frente Amplio, encabezado por Ada Colau, que compite separado de Podemos. Además, se enfrenta a una primera candidatura de Adelante Andalucía.Y la pregunta es: ¿hay alguna posibilidad de que sectores de distintas partes de España, como fue la vez anterior en el caso de Andalucía o de otro territorio español, puedan permitirle a Pedro Sánchez repetir lo que fue hace cuatro años: perder por poco, pero después terminar pudiendo formar gobierno? ¿O es imposible desde el punto de vista de la matemática?

No, imposible no hay nada en politica. Y, si me permites un poco el chascarrillo, con Pedro Sánchez de por medio, menos. Es un presidente que despierta tantas pasiones como detractores.Pero si algo ha dejado claro es que es un superviviente de la política que, en los peores ocho años que ha tenido que afrontar su partido en cuanto a resultados, ha sido capaz, elección tras elección, de conseguir formar gobierno.Y tú aludías, Jorge, a lo que sucedió en el año 2023, que, con todo en contra, la victoria del PP fue insuficiente y, al final, Sánchez, apoyado en partidos regionales que aquí llamamos nacionalistas o incluso claramente separatistas, pudo, digamos, conseguir esa mayoría parlamentaria en la investidura. Esa ha sido luego una mayoría que le ha abandonado durante el resto de la legislatura a la hora de intentar aprobar decretos, como el de la vivienda, que es de lo que hablábamos el último día que conectamos.

MT/MEG