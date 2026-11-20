Marcelo Molina, periodista y analista internacional, analizó los momentos más tensos del debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y el impacto que tuvo su repercusión posterior en los medios y las redes sociales, en diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil.

«Para algunos fue acertada porque demostró que era un presidente asentado, tranquilo, que en ningún momento perdió el control. Para otros, como que se le fue la mano y en algún momento tendría que haber reaccionado», explicó Molina. El periodista destacó, además, que el debate posterior en las redes sociales terminó multiplicando las interpretaciones.

Los momentos más tensos del debate entre Sánchez y Feijóo

«Cada corte te da un debate distinto», señaló Molina, al referirse a cómo los partidos seleccionaron fragmentos de las intervenciones para reforzar sus propios argumentos.

Uno de los intercambios más intensos se produjo al abordar el sistema público de pensiones. Feijóo cuestionó las posiciones del socialismo y propuso un acuerdo para garantizar constitucionalmente su revalorización conforme al IPC. Sánchez respondió poniendo en duda la capacidad de su adversario para alcanzar acuerdos parlamentarios.

Otro momento crítico llegó con la discusión sobre los servicios públicos y los accidentes ferroviarios. Feijóo responsabilizó al Gobierno por la gestión del sistema ferroviario, cuestionó la ausencia de Sánchez en los funerales de las víctimas y lanzó acusaciones sobre corrupción, machismo e incompetencia en el Ministerio de Transportes.

Molina consideró que ese tramo representó uno de los puntos más incómodos para el presidente. También observó el lenguaje corporal de ambos dirigentes: «Sánchez levanta una de las cejas, que es como que está molesto, que está incómodo, y de hecho no lo miraba a la cara».

El financiamiento de la campaña y la imagen final de Sánchez

La discusión volvió a subir de temperatura cuando Feijóo interrogó a Sánchez sobre el financiamiento de las primarias socialistas de 2017 y el origen de los fondos utilizados. El presidente negó haber amañado votos, pero evitó responder directamente quién había pagado su campaña. «Es algo que queda ahí en el aire», sostuvo Molina, al recordar que el asunto también había sido mencionado en el Senado.

Sin embargo, para el analista, una de las imágenes más significativas llegó después del cierre del debate. Mientras Feijóo fue recibido inmediatamente por sus colaboradores, Sánchez permaneció solo durante varios segundos, hasta que se acercaron sus asesores. «Fue una imagen de derrota, y cuestionaban al equipo: cómo no fueron enseguida a arroparlo», afirmó Molina.

El periodista remarcó el contraste entre ambos equipos: «Uno rodeado de su equipo, todos abrazándose y felicitándose, y el otro, Sán­chez solo, que básicamente no sabía para dónde ir».

Finalmente, Molina señaló que, más allá de quién ganó el cara a cara, el Partido Popular consiguió instalar una comunicación posterior más contundente. «Al menos del lado de Feijóo, se notó que había cumplido con su cometido», concluyó, al destacar que el resultado político del debate también se construye después de las intervenciones, en los medios, las redes y la interpretación pública.