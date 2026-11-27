Las elecciones generales de España de este domingo 29 estarán bajo la lupa del presidente Javier Milei. Acérrimo enemigo del actual líder del gobierno español, Pedro Sánchez, involucrado en la campaña electoral, hoy confía en un triunfo de la derecha del país ibérico, con el deseo de que su amigo y candidato Santiago Abascal, del ultraderechista Vox, tenga un gran resultado.

El jefe de Estado estará pendiente de lo que pase en el comicio desde la Quinta de Olivos y se expresará sobre el resultado final mediante su cuenta de X. No es ajeno a todo lo que generó en cada una de sus visitas, sobre todo en las últimas en las que se acentuó su enfrentamiento con el referente del Partido Socialista (PS), con insultos incluidos, y reforzó su vínculo con su candidato, Abascal.

Con el dirigente se reunió, cuando le tocó asistir a la Cumbre Iberoamericana organizada en España entre el 4 y el 5 de noviembre. Allí, le expresó todo su respaldo aunque en el fondo lo que pretende es que Sánchez abandone el poder por ser un representante de ideas socialistas que son comparables con el “fascismo”, como las denominó en el discurso en el foro internacional.

Santiago Abascal y Javier Milei Madrid 2026

“La máxima fascista, ‘todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado’, describe a los estados socialistas”, disparó. Y añadió que la equivalencia “no es casual”, con otro mensaje: acusó al socialismo de odiar al mercado, controlar los medios de comunicación y esparcir propaganda.

Sánchez el jueves acusó recibo, una vez más, de las frases del economista. Porque habló del “plan motosierra” en el debate presidencial que protagonizó junto con Abascal, Alberto Núñez, presidente del Partido Popular (y principal fuerza opositora al socialista), y Ada Colau, del Frente Amplio.

En concreto, el dirigente socialista advirtió que este domingo solo hay dos caminos para España. Los recortes y la “motosierra” que a su juicio aplicarán PP y Vox o las conquistas sociales que promueve la izquierda.

El mandatario dijo que la derecha pretende “la España del pasado, de recortes y congelación de salarios”. La otra opción, señala, lleva a una España “próspera, moderna europeísta y admirada en todo el mundo”.

En Londres, los kelpers apuntaron contra Argentina en la previa al fallo por Sea Lion

No es la primera vez que el jefe del gobierno español vincula directamente a Milei con el proyecto político de sus adversarios. El 21 de octubre, durante un acto de precampaña en Burgos, ubicó al argentino en el mismo espacio que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a quienes identificó con los “recortes, los tijeretazos y la motosierra”. En aquella oportunidad, también sostuvo que un eventual triunfo del PP y Vox podría llevar a España a un escenario similar al que, según su interpretación, atraviesa la Argentina.

Los viajes de Milei a España en lo que va del año

La referencia también coincide con la intensa agenda internacional que Milei mantuvo en España durante 2026. El presidente realizó cuatro visitas al país durante el año, aunque la última, a comienzos de noviembre para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, no fue incluida en el informe de gastos correspondiente al período enero-octubre.

En ese mismo relevamiento se indicó que dos de las últimas cuatro visitas a España representaron un gasto de $616 millones. Uno de los episodios más recientes fue el viaje de octubre, cuando Milei se reunió con Ayuso y mantuvo una videollamada con Abascal, en plena campaña electoral española. Según los datos difundidos, esa visita tuvo un costo aproximado de $334,8 millones para el Estado argentino.

De acuerdo con la información presentada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Congreso, los viajes internacionales de Milei entre enero y octubre implicaron erogaciones cercanas a los $3.893,6 millones, entre combustible, tasas aeroportuarias, vuelos, pasajes, viáticos y logística. El cálculo no contempla la visita posterior a Madrid para la cumbre iberoamericana.