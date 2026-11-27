En la antesala de las elecciones generales en España, el director de El Observador de España, Fernando González, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), para analizar las horas decisivas de la campaña. Durante la entrevista, el periodista repasó el impacto real del último debate televisivo entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, y explicó por qué los sondeos privados proyectan un escenario favorable para que una alianza entre el Partido Popular y Vox alcance la mayoría parlamentaria de 176 escaño.

Fernado González es un periodista, analista político y escritor que cuenta con una extensa trayectoria en los principales medios de comunicación de Argentina y de Europa; dirige El Observador de España. Anteriormente fue director periodístico del diario El Cronista entre 2008 y 2016 y prosecretario general de redacción del diario Clarín.

¿Qué te quedó del debate de ayer? Nosotros en la Argentina estamos acostumbrados a que a veces quien gana el debate pierde la elección, como sucedió en el caso de Massa con Milei. ¿Cómo se vio desde allí?

Y sí, eso es lo que a uno le hace dudar. ¿Cuánto? ¿Cuánto impacta el debate? Porque a veces creo que los políticos y los periodistas también nos entusiasmamos por alguna lectura que podemos hacer y después la sociedad hace una lectura totalmente diferente, como pasó aquella vez con Massa y con Milei hace 3 años. La verdad que el debate de ayer fue interesante. Creo que tanto Pedro Sánchez como Ada Colau —que es la candidata más de extrema izquierda, aliada del socialismo, aliada con el gobierno de Pedro Sánchez— ajustaron un poco el rendimiento; sobre todo Sánchez, que había tenido un primer debate la semana pasada desastroso con Núñez Feijóo, que es el candidato del Partido Popular. En el debate mano a mano que fue la semana anterior lo había aplastado prácticamente, y ayer no. Ayer fue más parejo todo. Sánchez, que en el anterior debate había decidido estar a la defensiva, estuvo más a la ofensiva, y creo que Ada Colau fue un buen complemento para Sánchez. En cambio, lo vi un poco apocado a Santiago Abascal, el candidato de Vox, que desde aquella entrevista en La Revuelta con David Broncano, donde había tenido un desempeño muy bueno, también fue bajando el nivel. Y después, bueno, estuvo parejo Alberto Núñez Feijóo, que en este caso cometió un error cuando le pidió —o no le pidió, sino que le dijo— que debía estar "calladita" a Ada Colau, porque no había hecho nada cuando los hechos de corrupción del gobierno de Pedro Sánchez y lo mismo cuando fue la inundación en Valencia, en Paiporta, y se había tenido que ir entre insultos. Y ese "calladita" lo utilizó sobre todo en las redes sociales esta mañana la izquierda para mostrarlo como un dirigente machista, que es un caballito de batalla de la izquierda, también del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Si eso va a tener algún impacto en la elección del domingo, habrá que verlo con el resultado. A mí me parece, en principio, que no. Yo creo que al que ya tiene la idea de votar al Partido Popular no le importa; al contrario, por ahí hasta se ve reafirmado en eso. Sí, lo que me parece es que por ahí Pedro Sánchez —que en la campaña en las últimas semanas viene apelando al voto útil, es decir, a tratar de sacarle todo lo que pueda a la izquierda para él, en caso de perder, ser el gran referente de la oposición—... Ayer algún simpatizante de la izquierda que no está contento con Sánchez puede haber dicho: "Mejor voto a Ada Colau, que estuvo bien y me siento bien con ese voto". Me pareció sentir un poco eso. Vamos a ver qué pasa el domingo. Todas las encuestas —salvo la encuesta del Estado, la que hace el Gobierno, que le da 12 puntos de ventaja a Sánchez—, todo el resto de las encuestas le dan una ventaja de entre 3 y 4 puntos al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, y la posibilidad de que el Partido Popular con Vox pueda superar holgadamente los 176 diputados en el Congreso para convertirse en el próximo gobierno de España. ¿Cuál es el fantasma? La posible remontada. Pedro Sánchez intenta de todos modos tratar de mostrar que puede darle vuelta. Lo tuvo a Lula en un encuentro en La Moncloa hace 2 semanas, en la sede del Gobierno, y hasta se trajo al asesor digital de Lula para hacer unos videos y tratar de, en las redes, poder descontarle diferencias a la derecha. El fantasma de la remontada hasta en la cabeza de los dirigentes de derecha de España está metido, así que siempre es una posibilidad. La lógica que indican las encuestas, es que a la derecha le puede alcanzar el número para convertirse en gobierno de España el domingo.

Elecciones en España: ¿Pedro Sánchez tiene alguna posibilidad?

Fernando, ¿cómo puede ser que las encuestas oficiales arrojen una diferencia tan marcada? ¿Cómo no es un escándalo si es que todas las demás dan de una manera y las encuestas oficiales justo favorecen al oficialismo? Y al mismo tiempo puede ser que a Sánchez le quede la posibilidad de ser el más votado, lo que no quita que, de cualquier manera, lo que se esté interpretando en las encuestas privadas que dan que quien va a ganar finalmente termina siendo el PP... Lo que están calculando no es la votación, sino la cantidad de representantes en las Cortes que finalmente le daría la posibilidad de formar gobierno. ¿Cómo interpretamos esa diferencia entre lo que dice la encuesta oficial y lo que dicen las privadas? ¿Están viendo cosas diferentes?

Sí, están viendo cosas diferentes. La encuesta oficial del CIS, como se llama el organismo del Estado —que aparte depende del Ministerio de Economía y mide también variables económicas aquí en España—, hace una encuesta todo el tiempo de comportamiento social y, para las elecciones, de comportamiento electoral. Esa encuesta es un escándalo, sobre todo por la diferencia. Porque bueno, las encuestas privadas le dan 3 o 4 puntos de ventaja al Partido Popular; pueden decir: "No, está empatado". Tiene un dato a favor el CIS: que en la elección de 2023 dijo que la elección era muy pareja. Era el único que dijo que era muy pareja, incluso que podía ganar Pedro Sánchez. Pedro Sánchez perdió por 2 puntos, pero esa remontada del último mes le permitió quedarse en el poder porque pudo armar gobierno. No tuvo el Partido Popular, incluso aunque hubiera sumado a Vox, no tenía los votos para ser gobierno, y terminó quedándose en el gobierno Pedro Sánchez con los aliados de izquierda. Pero esta vez la ventaja de 12 puntos es acá un escándalo en el sentido de que no hay ningún sondeo ni ningún dirigente del Gobierno que diga: "Esto es cierto". Ellos mismos se ríen del número de la encuestadora estatal y lo consideran un manejo de Pedro Sánchez para tratar de instalar esa sensación de que la remontada, como la de Lula en Brasil, es posible. Así que sería muy difícil como Pedro Sánchez ha acostumbrado a España y a todos los que vivimos acá a que siempre puede darle vuelta, se mantiene una expectativa respecto del domingo. Y él es muy hábil, muy hábil para generar ese clima. Baila en los actos con el asesor de Lula; hicieron un video de superhéroes de tipo anime japonés donde está él con Lula y los supervillanos —que no te va a sorprender, Jorge, esto— son Donald Trump, Benjamín Netanyahu y el tercero, obviamente, Javier Milei. Así que bueno, ha hecho todo lo posible por instalar la sensación de que esa remontada es factible. Personalmente, yo creo que me parece que los hechos de la invasión de inmigrantes ilegales en Ceuta, las tragedias ferroviarias y los hechos de corrupción —el ministro preferido de Pedro Sánchez está preso con 24 años de condena por corrupción—, esas cosas han sido muy fuertes del 23 a ahora y me parece que van a determinar que no le alcance a Pedro Sánchez para poder mantenerse en el poder. Habrá que ver el domingo cuando aparezcan los resultados y todo. Pero esta es la sensación que hay no solo entre los empresarios, no solo entre los dirigentes del centro para la derecha, sino mismo, digo, en los periodistas y en muchos dirigentes socialistas. Él mismo, Felipe González ha dicho una frase que causó mucho impacto: "Si yo cuento todo lo que sé", dijo, "pierde un millón de votos más Pedro Sánchez". Bueno, ahí está todo el sanchismo tirándole a Felipe. Así que bueno, este es el clima en el que va a votar España el domingo. La sensación es de cambio. Veremos si la sensación se condice con el resultado electoral.

Debate electoral en España: Sánchez y Colau apuntaron contra Milei y Trump ante Feijóo y Abascal

Pero por lo que estamos hablando, o sea, lo que podría suceder es que la encuesta oficial pueda tener cierta verosimilitud y las privadas también, porque a lo mejor Pedro Sánchez lo pierde por poco o inclusive le queda la posibilidad de ser el más votado, pero al mismo tiempo no de formar gobierno, porque la suma de votos entre el PP y Vox marca una diferencia gigantesca, aunque Pedro Sánchez pudiera ganar por 1%.

Sí, puede suceder. Eso podría suceder. Sería muy raro, muy extraño, pero puede suceder. Si Pedro Sánchez ganara o empatara o ganara por una cifra mínima, es posible que tampoco le alcance la distribución del voto para sumar la cantidad de diputados que necesita: de los 350 diputados que hay en el Congreso necesita 176. Entonces, como el Partido Popular está allí alrededor de los 130 y Vox está entre los 55 y los 60, entonces holgadamente superan la cifra de 176. En ese caso, debería tener Pedro Sánchez en el Partido Socialista un repunte muy grande, y también sus aliados de la izquierda y los aliados nacionalistas —los catalanes separatistas, los vascos, los vascos más duros que son los de Bildu—. Todos ellos deberían tener un repunte muy grande para poder arrimarse a este número mágico, que son los 176 diputados para gobernar. En España pueden pasar dos cosas. Lo más probable es que a las 10:00 de la noche —o sea, a las 6:00, 6:30 de la tarde de Argentina— sepamos: si la derecha obtiene una diferencia, aunque sea mínima, ya vamos a saber que es Alberto Núñez Feijóo el próximo presidente. Si la cosa se invierte, por ahí tarda un poco más en definirse y tendrá Pedro Sánchez que volver a hacer magia y malabarismo para tratar de quedarse en el poder.

MEG