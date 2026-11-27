Los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio), protagonizaron este jueves en la Academia de Televisión el último debate antes de las elecciones generales del domingo 29, en una jornada marcada por los cuestionamientos de Sánchez y Colau hacia las políticas de ajuste vinculadas a Javier Milei y Donald Trump, y por los ejes de violencia de género, corrupción, migración y Gaza.

Pedro Sánchez y Javier Milei | Crédito: Collage CeDoc

Una semana después del cara a cara en el que Núñez Feijóo había logrado arrinconar con acusaciones e interrupciones a un Sánchez que por momentos se vio agobiado, el encuentro se amplió esta vez a Vox y a la coalición de izquierdas que se estrena en estos comicios como Frente Amplio, con Ada Colau como cabeza de lista. En el arranque, Sánchez advirtió que los comicios definen si España mantiene un gobierno que refuerza lo público o entrega las políticas públicas a "los de las tijeras y las motosierras", y pidió no votar a quienes representan a "la internacional ultraderechista" asociada a Trump y Milei.

Grabois aseguró que “Caputo es un garca fracasado que se tiene que ir del Gobierno”

Colau también apuntó contra el presidente argentino al reprocharle a Abascal el anuncio del portavoz de Vox, José María Figaredo, sobre un recorte del gasto público de 112.000 millones, cifra que equiparó a la política de Milei y que vinculó con cierres de empresas, pérdida de empleo y caída de salarios y consumo. En el bloque sobre corrupción, Sánchez sostuvo que "no existe la corrupción cero" y pidió sortear la oposición del PP y Vox en el Parlamento y en gobiernos autonómicos sobre la ley de vivienda, mientras Colau discrepó al afirmar que la corrupción cero sí existe y propuso impedir durante 20 años contratar con la administración pública a los empresarios que paguen coimas.

En la vereda de la derecha, Núñez Feijóo evitó confrontar directamente con Vox, partido con el que el PP gobierna en cuatro regiones, reivindicó su gestión de más de una década en Galicia, prometió una auditoría del gasto si llega a La Moncloa y pidió el voto "con memoria" frente a lo que definió como el pedido de voto con miedo de Sánchez. En el intercambio sobre violencia de género, Núñez Feijóo admitió la existencia de la violencia machista, aunque se le escapó un "Usted calladita", en tanto Abascal no la admitió y Colau advirtió que las mujeres serán determinantes para impedir que gobierne quien niegue la violencia machista.

Por su parte, Abascal centró su propuesta en expulsar a personas en situación irregular, trasladar a delincuentes extranjeros a cárceles de sus países, impulsar el regreso de jóvenes españoles emigrados, sostuvo que "seis millones de personas ha metido Sánchez en España" y atribuyó a la inmigración las demoras sanitarias. En el tramo sobre Gaza, Colau exigió a la derecha que reconozca el genocidio, Núñez Feijóo señaló que prefiere hablar de "masacre" y Abascal salteó la respuesta, en un escenario electoral donde unos dos millones de votantes permanecen indecisos y cerca de cinco millones suelen decidir su voto en los días previos al domingo.

Sánchez y Ada Colau cuestionaron a la derecha con referencias a Javier Milei

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, utilizaron las políticas de ajuste y el símbolo de la motosierra asociados al presidente argentino Javier Milei para cuestionar a la derecha durante el debate electoral previo a los comicios del domingo, en un cruce centrado en el recorte del gasto público, el futuro de las políticas públicas y la propuesta de ajuste anunciada por Vox.

Al inicio del debate, Sánchez planteó que la votación define si España mantiene un gobierno que refuerce lo público o entrega las políticas públicas a "los de las tijeras y las motosierras", y pidió a los votantes no respaldar a "la internacional ultraderechista" que, según afirmó, busca replicar en el país lo ocurrido en Estados Unidos con Donald Trump o en Argentina con Javier Milei.

Por su parte, Colau apuntó contra el candidato de Vox, Santiago Abascal, al reprochar el anuncio del portavoz de esa fuerza, José María Figaredo, sobre un recorte del gasto público de 112.000 millones, una cifra que calificó como 11 veces mayor a los recortes de Mariano Rajoy y que equiparó con la política económica aplicada por Milei en Argentina.

Durante su intervención, la referente del Frente Amplio sostuvo que ese ajuste resulta similar al impulsado por Milei, a quien definió como referente de la derecha, y mencionó que en la misma jornada circuló la versión sobre una supuesta recesión técnica en Argentina, al tiempo que enumeró entre los efectos de esas políticas el cierre de empresas, la destrucción de empleo y la caída de salarios y del consumo.

Los cruces por corrupción, vivienda, migración y las posibles coaliciones de gobierno

A tres días de las elecciones en España, los cuatro principales candidatos, Pedro Sánchez (PSOE), Ada Colau (Frente Amplio), Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox), protagonizaron un debate cruzado en el que se puso en juego la definición de la próxima coalición de gobierno entre una eventual reedición de izquierdas o la primera alianza conservadora de la democracia española, en un escenario donde existen cerca de dos millones de indecisos y alrededor de cinco millones de votantes suelen definir su voto en los días previos al domingo.

Lula quiere a Trabuco Cappi en Economía: estrategia en estado puro y un origen humilde en común

En el bloque dedicado a la corrupción y la ley de vivienda, Sánchez reclamó "un Parlamento más fuerte para sortear ese tapón a la regulación" en referencia a los votos en contra del PP y Vox, además de cuestionar a los gobiernos autonómicos que, según afirmó, boicotean la norma habitacional. Al reiterar que "no existe la corrupción cero", el mandatario fue contradicho por su aliada progresista Ada Colau, quien replicó que "la corrupción cero existe" y propuso que los empresarios que paguen coimas "estén 20 años sin poder trabajar con la administración pública".

Por su parte, Núñez Feijóo, ubicado como favorito en las encuestas en su segundo intento por llegar al Ejecutivo, evitó confrontar directamente con Vox, fuerza con la que el PP ya gobierna en cuatro regiones de España, y reivindicó su gestión de más de una década al frente de Galicia. El dirigente popular le advirtió a Sánchez que realizará una auditoría del gasto si accede al Palacio de la Moncloa y contrapuso su propuesta al pedir el voto "con memoria" y garantizar "decencia y gestión".

En tanto, Abascal centró su intervención en su programa migratorio al proponer la expulsión de personas en situación irregular y el traslado de delincuentes extranjeros a cárceles de sus países de origen para favorecer el regreso de los jóvenes españoles emigrados. "Seis millones de personas ha metido Sánchez en España. Aquí ya no cabe nadie más", sostuvo el líder de Vox, quien además responsabilizó a los inmigrantes por las demoras en los servicios de salud.