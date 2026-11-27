El líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, quedó en el centro de la polémica tras dirigirse a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau con una frase que generó fuertes cuestionamientos. “Y usted, calladita”, le espetó el dirigente del Partido Popular (PP) durante el debate televisivo de este jueves entre los cuatro candidatosa las elecciones del próximo domingo, en un cruce que marcó el tramo final de la campaña electoral.

Según ANSA Latina, el episodio ocurrió cuando Colau le reprochó a Feijóo que mantuviera en su banca al ex presidente de la región valenciana, Carlos Mazón, investigado por su gestión durante las inundaciones de octubre de 2024, que dejaron más de 230 muertos. La candidata de la coalición progresista Frente Amplio cuestionó que el exmandatario conservara su banca como diputado regional y, con ella, sus fueros. “¿Cómo puede decir que eso es buena gestión? Más de 230 víctimas que aún están esperando justicia y reparación”, le recriminó. En respuesta, Feijóo la acusó de haber guardado silencio mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “huía de Paiporta” durante su visita a la zona afectada.

Núñez Feijóo a Ada Colau | Crédito: Captura

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La frase generó una reacción inmediata de Sánchez, quien salió en defensa de Colau durante el debate y calificó la expresión de Feijóo como una muestra de “machismo” y “paternalismo”. Este viernes, el presidente del Gobierno volvió a cuestionar al dirigente opositor y sostuvo que tanto él como el líder de Vox, Santiago Abascal, representan a una derecha y una ultraderecha que “solamente insultan y mienten”. Además, consideró que el episodio dejó en evidencia sus actitudes machistas, especialmente ante las mujeres españolas.

Feijóo, por su parte, se reafirmó en sus dichos y volvió a acusar a Colau de haber permanecido en silencio durante los años en que su espacio gobernó junto al PSOE, primero con Pablo Iglesias y luego con Yolanda Díaz. También extendió sus críticas a los dirigentes de Sumar y del Frente Amplio, a quienes acusó de callar frente a los casos de corrupción. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también intervino en la controversia y calificó a Colau de “ofendidita”. Además, sostuvo que había estado “calladita” mientras “arruinaba” Barcelona, ciudad que gobernó como alcaldesa.

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Colau respondió a las críticas con un mensaje dirigido a las mujeres de cara a las elecciones del domingo. “Por mucho que tengamos que debatir con señoros machistas, las mujeres tendremos la última palabra y las mujeres iremos a votar en masa. No vamos a estar calladitas”, afirmó. La exalcaldesa fue considerada por varios analistas como una de las ganadoras del debate televisivo.

En paralelo, Sánchez se mostró confiado en las posibilidades de conservar el Gobierno, pese a las encuestas que anticipan una mayoría absoluta de la suma del PP y Vox. En una entrevista con la Cadena SER, aseguró que cuenta con datos que respaldan esa posibilidad y pidió una “movilización extraordinaria de la España progresista” para frenar lo que definió como un “bloque de involución” encabezado por sus principales adversarios.

MSC / JMV