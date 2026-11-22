La suba del precio del combustible empujó a las aerolíneas de Europa y América Latina a recortar rutas, asientos y aviones, y a anticipar aumentos en los pasajes. El combustible de avión costaba unos 90 dólares por barril a comienzos de año y llegó a casi 200 en octubre, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Aunque después bajó a 169 dólares, todavía está un 88,6% más caro que hace un año. El aumento se explica por el conflicto en Medio Oriente, que comenzó hace casi nueve meses.

El impacto también llega a la Argentina. La aerolínea española Plus Ultra suspendió desde el 17 de noviembre sus vuelos entre Madrid y Buenos Aires. Aerolíneas Argentinas volvió a registrar pérdidas, y Flybondi está en concurso de acreedores. A nivel mundial, la IATA prevé que la ganancia neta del sector se reduzca a la mitad este año: de 45.000 millones de dólares a 23.000 millones, el nivel más bajo desde la recuperación después de la pandemia.

En América Latina, el combustible suele representar entre el 28% y el 35% de los costos de una aerolínea. Hoy ya llega al 38% o más, según la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA). El gasto en combustible de la región creció un 80% entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de este año. En una encuesta realizada en octubre en Ciudad de México, el 74% de los ejecutivos del sector señaló el precio del combustible como su principal riesgo.

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Latam es una de las más afectadas. Su director ejecutivo, Roberto Alvo, aseguró que el costo del combustible "prácticamente se ha duplicado" en un año y que no espera una mejora en el corto plazo. La empresa calcula unos 2.000 millones de dólares de costos extra en 2026. Ya había dejado de volar a Orlando, Curazao, Florianópolis y Tucumán, y desde abril de 2027 suspenderá las rutas de Lima a Montego Bay y a Antofagasta.

Plus Ultra, en tanto, solo mantendrá sus vuelos a Caracas, después de cortar también la ruta Madrid-Lima. Gastó 104,83 millones de euros en combustible, cuando había previsto 69,13 millones, y entre febrero y agosto perdió 31 millones de euros. La compañía está en un proceso previo a la quiebra y presentó un plan para despedir a 679 trabajadores en Madrid.

Aerolíneas Argentinas perdió 63 millones de dólares en el primer semestre de 2026, después de dos años de ganancias récord. Su presidente, Fabián Lombardo, calcula que sin el impacto del combustible el resultado operativo habría sido positivo, de unos 25 millones de dólares. Para todo el año, la empresa estima un gasto extra en combustible de unos 150 millones de dólares, un 50% más de lo previsto. Aun así, asegura que no pide fondos al Tesoro desde mediados de 2024 y que no prevé hacerlo en 2026 ni en 2027.

Por su parte, Flybondi atraviesa un concurso de acreedores. El verano pasado, la low cost había alquilado un avión con tripulación a AlbaStar, una aerolínea de Mallorca que dejó de operar porque no pudo afrontar sus deudas.

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Las aerolíneas trasladan parte del aumento a los precios. En Colombia, los pasajes subieron un 18,3% interanual en septiembre, casi tres veces más que la inflación, que fue del 6,3%. En México, Aeroméxico traslada a los pasajes entre el 75% y el 76% de la suba, Volaris alrededor del 27% y Viva Aerobus cerca del 20%.

Grupo Abra, dueño de Avianca y Gol, había asegurado el 44% del combustible del último trimestre a un precio fijo de 4,05 dólares por galón. Aun así, Avianca redujo sus vuelos un 3% y Gol un 7% respecto de lo planeado.

En Europa, las aerolíneas habían cubierto cerca del 70% de su combustible a precios fijos antes de la crisis, pero esos acuerdos están venciendo. Lufthansa prevé gastar 9.300 millones de euros en combustible este año, unos 2.000 millones más que lo previsto, e IAG, 8.900 millones.

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Ryanair eliminó 2 millones de asientos de su temporada de invierno y easyJet, hasta 1,4 millones. Lufthansa dejó de operar el equivalente a cinco aviones, después de haber eliminado 20.000 vuelos cortos durante el verano. Dentro del grupo IAG, Vueling recortó un 8% de sus vuelos, Aer Lingus un 6% y Level un 28%. Además, KLM reorganiza 5.000 puestos de trabajo y Turkish Airlines congeló las contrataciones.

Algunas compañías no resistieron. AlbaStar dejó de volar después de 16 años, y a la rumana Animawings le suspendieron el permiso para operar en noviembre. Air Baltic pidió protección por quiebra en septiembre, canceló un pedido de 40 aviones por 3.500 millones de dólares y redujo su flota de 54 a 36 aviones. Volotea se declaró en quiebra el mismo mes y se desprendió de un tercio de sus 44 aviones.

La caída también se ve en los aeropuertos. Desde noviembre, el tráfico bajó un 10% en Fráncfort, un 8% en Múnich, un 7% en Estambul y un 5% en Heathrow, en comparación con el año pasado, y la consultora OAG estima que la tendencia podría seguir hasta abril de 2027. Para el año próximo, el director ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary, anticipa que los pasajes de vuelos cortos podrían aumentar hasta un 20%, mientras que Lufthansa prevé subas de dos dígitos.

IC/AF