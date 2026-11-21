Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este viernes varias regiones del centro del Perú, particularmente Junín, y también llegó a sentirse en Quito, capital de Ecuador. El fenómeno generó un estado de alerta entre la población y dejó algunas viviendas afectadas, según indicó un reporte preliminar de las autoridades peruanas.

El temblor ocurrió a las 19:09 (hora local; 00:09 GMT del sábado), con su epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la localidad andina de Junín, capital de la región homónima, a unos 300 kilómetros al este de Lima y a una profundidad de 129 kilómetros, según detalló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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El ministro de Defensa peruano, Rafael Belaúnde habló con la prensa e indicó que tras el sismo se reportaron afectaciones leves en viviendas de distintas localidades de Junín, como así también interrupciones del servicio eléctrico y restricciones en el tránsito de la carreteras.

"No se han registrado de momento daños materiales significativos y sobre todo daños a las personas o afectaciones al cuerpo y la salud", aclaró luego el funcionario para llevar tranquilidad con respecto a las consecuencias del terremoto.

En dialogo con Latina, una señal de televisión peruana, Belaunde agregó: "Las consecuencias no han sido severas. Los equipos de Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil) ya están en la zona y reportando oportunamente".

Terremoto en Perú | Crédito: AFP PHOTO / Junin's Government

El temblor se sintió particularmente en la regiones de Áncash, Lima, Ica, Ucayali, Cerro de Pasco, Huánuco y Callao. En Lima el fenómeno llevó a evacuar oficinas y edificios en el distrito turístico de Miraflores, según detalló la agencia AFP, y en imágenes difundidas por redes sociales se ve como varios habitantes salieron a las calles tras percibir el movimiento.

En la zona de Costa Verde varios habitantes reportaron el desprendimiento de tierras y rocas en zonas altas durante el movimiento de la tierra, lo que provocó la interrupción del tránsito en la zona, mientras que en Huánuco también se registró un derrumbe en la Carretera Central que detuvo el paso de los vehículos a la altura de Tomayquichua.

Tras el temblor, el Ministerio del Ambiente (MINAM) emitió un comunicado donde solicitó a la población que mantenga la calma y recordó que el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) vigila constantemente cualquier evento sísmico ocurrido en el territorio peruano.

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El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó el reporte sobre el terremoto e indicó que fue percibido entre moderado y fuerte por la población. Por otra parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra descartó la posibilidad de un tsunami en el litoral peruano como consecuencia del sismo.

Es válido recordar que Perú, con 34 millones de habitantes, y Ecuador forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiática que concentra algunas de las principales áreas de subducción del planeta y registra una intensa actividad sísmica.

La región peruana de Junín también había registrado un temblor en julio de este año, con una magnitud de 5,1 y un saldo de seis personas fallecidas, 32 heridos y 52 viviendas destruidas. Cada año el país es sacudido por al menos 400 sismos por encima de una magnitud de 4,0.