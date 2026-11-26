Elon Musk anunció este miércoles que entregará dos acciones de SpaceX a cada menor de edad residente en Estados Unidos. El empresario comunicó la decisión mediante su red social X con el objetivo de que las nuevas generaciones tengan participación en la economía del futuro.

La iniciativa duplica el compromiso que el fundador de la firma aeroespacial había adelantado en octubre, cuando mencionó la entrega de un único título. Según precisó el propio ejecutivo, una de las participaciones corresponderá a una emisión nueva de acciones comunes de Clase A de la empresa, mientras que la segunda saldrá de su patrimonio personal.

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El cronograma de distribución ya tiene dos instancias definidas por el directorio de la compañía y su principal accionista. La primera acción, aportada por SpaceX, comenzará a transferirse durante diciembre de 2026 a los beneficiados que cumplan con los requisitos legales.

Por su parte, la segunda participación, financiada por Musk, recién se acreditará en junio de 2027. Esta demora responde a los plazos regulatorios del mercado bursátil, ya que en esa fecha vence el período de bloqueo que le impide al magnate vender o transferir determinados títulos.

El rol de las cuentas de Trump y el impacto financiero

El mecanismo operativo para recibir los activos depende de las Cuentas Trump, un programa de ahorro e inversión con ventajas fiscales impulsado por la administración de Donald Trump.

Donald Trump y Elon Musk

Con un valor de cierre de 127,44 dólares por acción registrado este miércoles en el mercado, cada niño recibirá un paquete inicial equivalente a 254,88 dólares. La Casa Blanca informó que hasta octubre se habían abierto cerca de 70 millones de cuentas infantiles, por lo que si la totalidad de ese universo estuviera activa, el desembolso global alcanzaría cerca de los 17.800 millones de dólares.

El capital depositado en estas cuentas permanece inmovilizado como ahorro a largo plazo y, por regla general, los fondos recién pueden retirarse cuando el titular cumpla los 18 años. De este modo, el magnate recomendó a las familias conservar las participaciones bajo la premisa de que el valor de SpaceX crecerá.

El anuncio ocurre después de que SpaceX recaudara unos 85.700 millones de dólares en su oferta pública inicial de junio de 2026. Aún resta confirmar cuántas de las cuentas creadas cumplen con las condiciones exigidas para recibir ambos traspasos en las fechas previstas.

BGD / JMV