El actor francés Gérard Depardieu aceptó este lunes en París la condena a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento efectivo por dos agresiones sexuales cometidas durante un rodaje en 2021, y presentó disculpas públicas a las mujeres afectadas. El intérprete tomó esta decisión el mismo día en que debía iniciarse el juicio de apelación, proceso al que renunció de manera definitiva.

"La justicia se ha pronunciado. He sido reconocido culpable. Lo entiendo y asumo esta condena", expresó el artista en un escrito que marca un giro rotundo respecto de la postura que sostuvo durante el debate oral en primera instancia.

En su mensaje, Depardieu admitió que durante décadas se amparó en "la provocación y la procacidad" dentro de los sets de filmación, actitudes que derivaron en actos inadmisibles. Señaló además que esos comportamientos "no pueden no tener consecuencias", especialmente cuando son ejercidos por una persona poderosa dentro de la industria cinematográfica.

Frente a los hechos juzgados, el actor presentó sus "excusas, profundas y sinceras" a quienes hayan podido sufrir por su conducta. Aunque sostuvo que nunca tuvo la intención de lastimar a las mujeres con las que trabajó, reconoció que ese argumento no atenúa el daño causado y concluyó: "He comprendido que pertenecí a un mundo que actualmente ha desaparecido".

La defensa legal del intérprete, integrada por los abogados David-Olivier Kaminski y Delphine Meillet, había presentado la semana pasada una demanda de desistimiento para anular la audiencia prevista en la capital francesa.

Gérard Depardieu | Crédito: AFP

Según explicaron los letrados a los medios locales, su cliente optó por evitar diez días adicionales de exposición judicial y prefirió "la vida" antes que revivir otro proceso, dejando firme el fallo dictado en mayo de 2025.

El impacto en las víctimas de Gérard Depardieu y los antecedentes de la causa

Las dos mujeres agredidas durante la filmación de la película Les volets verts en septiembre de 2021 acudieron a los tribunales parisinos y manifestaron posturas divididas ante el descargo del actor. Una decoradora de 54 años consideró que las disculpas eran "bienvenidas" porque llevaba tiempo esperándolas y se declaró "satisfecha" con el cierre judicial.

Por el contrario, la segunda denunciante, una asistente de dirección de 34 años, cuestionó la autenticidad del comunicado al remarcar que, si el arrepentimiento hubiera sido genuino, el acusado tendría que haber asistido personalmente al recinto. "Podemos decir que un monstruo del cine francés ha caído", sentenció.

El fallo de primera instancia que ahora quedó firme había dado por probados los relatos de ambas mujeres y cuestionado la falta de empatía del acusado hacia la noción de consentimiento. En el caso de la decoradora, los magistrados acreditaron que Depardieu la atenazó con las piernas, le tocó los senos y los glúteos en un palacete de rodaje y le profirió frases obscenas.

Respecto de la asistente de dirección, la Justicia comprobó que el intérprete introdujo su mano debajo de su pantalón en tres oportunidades mientras lo acompañaba hacia su camerino. Cuando la joven reportó el episodio a sus superiores, recibió una reprimenda del propio protagonista y fue apartada de sus funciones en la producción.