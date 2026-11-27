Un grupo de hackers vulneró Cloud One, una de las principales plataformas de sistemas informáticos en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde se alojan aplicaciones relacionadas con operaciones militares, logística, mantenimiento y gestión de personal, entre otras tareas.

La intrusión fue detectada durante los trabajos de actualización del sistema en el último mes, según una investigación publicada por Reuters, que recibió testimonio de cinco fuentes confidenciales cercanas al tema. "Una brecha de seguridad aquí es algo muy grave", dijo una de ellas.

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No se conoce todavía el alcance de este ataque, que podría poner en riesgo una gran cantidad de datos tácticos, de personal y logísticos confidenciales. Según dos de las fuentes, todo el sistema sufrió interrupciones de distintos tipos.

Consultada por Reuters, la Fuerza Aérea emitió un comunicado donde señala que "no comenta" sobre la postura de seguridad, las vulnerabilidades ni el estado operativo de redes y sistemas específicos. "Continuamente adoptamos medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades operativas del Departamento (de la Fuerza Aérea)", dice el texto.

Según una de las fuentes, los investigadores pidieron la intervención del Comando Cibernético, la unidad de ciberseguridad del ejército estadounidense, para evaluar los daños. El Comando Cibernético no respondió a las consultas de la prensa.

Una plataforma multinube

Cloud One se creó en 2017 para unificar las necesidades de tecnología en la nube de la Fuerza Aérea combinando los recursos de cuatro compañías: Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet. Da soporte a decenas de aplicaciones, entre ellas las relativas a recursos humanos, pagos, logística y almacenamiento.

Entre los sistemas que trabajan con Cloud One se pueden contar, por ejemplo, el de Mando y Control basado en la nube de la Fuerza Aérea, que recopila datos de radares de defensa aérea y otras fuentes de datos de toda Norteamérica, y el Sistema Integrado de Municiones de Combate de Teatro, que rastrea bombas y misiles en más de 200 ubicaciones de la Fuerza Aérea de EE. UU. en todo el mundo.

El hackeo impidió continuar los trabajos de migración a la nube de los registros administrativos de la Fuerza Aérea, y bloqueó las actualizaciones de las aplicaciones, lo que impide también corregir fallas de seguridad. Según otra fuente, a algunos usuarios se les revocó permisos de administrador.

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Una fuente indicó que los ciberdelincuentes explotaron una vulnerabilidad de software para acceder al plano de control. Esta persona comparó el plano de control con un control remoto universal, ya que, en teoría, los intrusos podrían aprovechar su acceso para verificar el estado operativo de aeronaves militares o el movimiento de piezas de repuesto.



Este ataque llega en tiempos de mucha vulnerabilidad para los sistemas informáticos de Estados Unidos. Recientemente se registraron al menos otros seis incidentes: dos en el FBI, un ataque informático previo a datos del Pentágono, una reciente filtración de información del personal del Departamento de Seguridad Nacional, una brecha que afectó al menos a dos agencias de espionaje y un ataque informático al Departamento del Tesoro.