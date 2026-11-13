La caída global de Outlook impactó en servicios de salud, gobiernos y empresas: qué dijo Microsoft sobre lo que está pasando

Desde la red pública de salud británica hasta aerolíneas, gobiernos y millones de usuarios particulares, una caída mundial de Microsoft provocó un impacto generalizado este viernes 13 de noviembre, sin que el gigante estadounidense lograra restablecer por completo sus sistemas tras más de medio día de interrupciones.

La incidencia global, que comenzó el jueves debido a una "carga elevada" en su infraestructura, afectó principalmente a su servicio de correo electrónico Outlook, aunque miles de usuarios también reportaron problemas en la aplicación de chat Teams y en el asistente de inteligencia artificial Copilot.

Según el sitio de seguimiento de incidencias Downdetector, la falla se propagó por todo el mundo en menos de una hora y dejó fuera de servicio productos de la compañía en 74 países y territorios, con reportes concentrados en todo el continente americano y partes de Europa, Asia y África.

En una actualización difundida el viernes por la mañana, Microsoft indicó que "el tráfico se está restableciendo gradualmente" y que observaban "mejoras" y "resultados positivos en la estabilidad de los servidores" tras aplicar un parche de software. Sin embargo, la empresa no precisó un plazo para el retorno total a la normalidad.

"Por el momento, no tenemos constancia de ninguna actividad maliciosa que esté provocando este incidente. Seguiremos tratando este incidente con urgencia y prioridad hasta su completa resolución", señaló la compañía, descartando así que la falla se deba a un ciberataque.

Previamente, la tecnológica había reconocido dificultades técnicas para contener el fallo. "Hemos monitoreado el estado de los cambios aplicados para mejorar la capacidad de servicio y confirmamos que no están funcionando como se esperaba", admitió Microsoft en la red social X.

"Lamentamos que las averías ocurridas hoy hayan causado molestias a nuestros clientes y estamos trabajando para resolver este problema", se disculpó en la misma plataforma Charles Lamanna, uno de los vicepresidentes ejecutivos del grupo estadounidense.

Caída global de Microsoft: impacto en la salud pública y organismos estatales

Las consecuencias de la interrupción en Microsoft 365 —el servicio de suscripción en la nube que aloja a Outlook y Teams— alcanzaron rápidamente a infraestructuras críticas y administraciones públicas de distintos continentes.

En el Reino Unido, varias entidades locales del NHS (el servicio público de salud británico) reportaron serias dificultades operativas. Estas incidencias tienen "un grave impacto en los servicios de ambulancias y los centros del NHS", advirtió Rachel Harrison, del sindicato GMB, aunque aclaró que "las intervenciones de urgencia" parecían estar "a salvo".

Según explicó la dirigente sindical en un comunicado enviado a la agencia AFP, el personal de los servicios telefónicos de atención médica y de llamadas de emergencia "no puede transmitir la información relativa a los pacientes como lo hace habitualmente, lo que está provocando una acumulación considerable de trabajo pendiente y amenaza con generar el caos".

En Nueva Zelanda, Inmigración anunció la suspensión del procesamiento de todas las solicitudes de visado hasta nuevo aviso debido a la caída global. En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores neozelandés emitió un aviso alertando que su "capacidad para recibir correos electrónicos se ha visto afectada", lo que repercutió en "todas las embajadas, consulados y oficinas de representación del país en todo el mundo".

En Japón, el ministro de Economía, Comercio e Industria, Ryosei Akazawa, declaró al diario local Asahi Shimbun que no cabía duda de que el apagón causaría un "impacto significativo". "Dado que este software es utilizado por un gran número de personas, seguiremos de cerca la situación y tomaremos todas las medidas posibles para abordarla", afirmó.

Por su parte, la Sociedad Australiana de Computación (ACS) pidió una revisión nacional sobre el riesgo soberano en tecnologías de la información. Su director ejecutivo, Prins Ralston, advirtió en la publicación Information Age que las pequeñas empresas carecen de alternativas cuando Outlook falla: "Necesitamos saber que los sistemas que mantienen en funcionamiento a este país no simplemente se caerán sin previo aviso".

También hubo complicaciones en aerolíneas, mercados y empresas

El sector privado también sufrió severos trastornos en sus comunicaciones y operaciones diarias a raíz de la pérdida de conectividad, que Microsoft inicialmente atribuyó a informes "en las Américas" antes de confirmar que afectaba a "usuarios de cualquier región".

En India, las aerolíneas IndiGo y Akasa Air informaron a través de X que sus servicios de asistencia por correo electrónico se vieron afectados y advirtieron a los pasajeros que probablemente no recibirían sus consultas ni solicitudes.

Una IA al servicio de la ciudadanía

En el ámbito corporativo y financiero, el fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Workhorse Group se vio obligado a aplazar la publicación de sus resultados del tercer trimestre. Asimismo, el operador bursátil europeo Euronext sugirió a las empresas cotizadas en sus mercados que se pusieran en contacto por vía telefónica en caso de necesidad, aunque aseguró que sus operaciones bursátiles se desarrollaban sin problemas.

Este nuevo apagón digital reaviva el recuerdo de lo ocurrido en julio de 2024, cuando un fallo informático vinculado a la actualización de un software del grupo de ciberseguridad CrowdStrike en sistemas Windows paralizó aeropuertos, hospitales y múltiples organizaciones, generando un caos a escala mundial.

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