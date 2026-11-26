A cuatro días de las elecciones en España, los principales referentes de la oposición volvieron a instalar la sospecha de un posible “pucherazo”, término coloquial español utilizado para describir el fraude electoral, presuntamente organizado por el Partido Socialista (PSOE) de Pedro Sánchez para retener el gobierno en La Moncloa. Las advertencias fueron impulsadas esta semana por el candidato del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y previamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque según los antecedentes del caso ninguno de los dirigentes aportó pruebas ni indicios concretos sobre una manipulación en los comicios generales.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo | Crédito: AFP

Durante una entrevista radial brindada este miércoles, Alberto Núñez Feijóo cuestionó la transparencia del oficialismo al afirmar que “Sánchez y limpieza electoral son dos conceptos bastante contradictorios”. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso había instalado la misma hipótesis apenas el mandatario adelantó la convocatoria electoral, apuntando contra el sistema de sufragio a distancia gestionado por la empresa pública Correos: “Ni se les ocurra votar por correo”, advirtió la dirigente madrileña, cercana al presidente argentino Javier Milei, al mencionar el riesgo de una posible “adulteración” mediante esa modalidad habitual entre los votantes españoles.

Patricia Bullrich le pidió "cambios quirúrgicos" a Milei para ganar las elecciones

El sustento argumental de la oposición se apoya en presuntas irregularidades detectadas en las elecciones internas del PSOE de 2014 y 2017, comicios partidarios que le permitieron a Pedro Sánchez consolidar su liderazgo en el socialismo. En el marco de una investigación por corrupción en la obra pública, la Guardia Civil halló un intercambio de mensajes incluido en un expediente judicial y revelado el año pasado, en el que el secretario de organización socialista, Santos Cerdán, le escribía a su asesor Koldo García durante la interna de 2014: “Apunta como que han votado a esos dos que te faltan”, episodio que Feijóo también le recriminó al presidente durante el último debate electoral.

La controversia por la transparencia del padrón también alcanzó el plano judicial tras una ofensiva impulsada por el partido de ultraderecha Vox, que reclamó ante los tribunales suspender el derecho al sufragio de quienes obtuvieron la ciudadanía a través de la “ley de nietos”, entre los que se encuentra un importante número de argentinos. Desde esa fuerza política sostuvieron que el Gobierno buscaba “engordar el censo electoral con inmigrantes” para incidir en las urnas, un planteo que fue avalado por el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial española, que resolvió suspender de manera cautelar el voto de los ciudadanos nacionalizados mediante la ley de memoria democrática.

El concepto de “pucherazo” que domina el tramo final de la campaña española tiene su origen histórico en el siglo XIX, época en la que las boletas electorales se almacenaban dentro de ollas de cocina y eran manipuladas en su interior para garantizar que los dos partidos políticos dominantes de aquel período pudieran alternarse en el ejercicio del poder.

El voto en el exterior juega un papel importante.

Las advertencias realizadas por Alberto Núñez Feijóo sobre posibles manipulaciones en los comicios tuvieron su origen en el debate por el voto en el exterior, luego de que se difundieran imágenes de cajas de cartón abiertas empleadas como urnas alternativas en consulados españoles de la Argentina y otros países de América Latina. Según se informó sobre el operativo electoral, en esos recipientes permanecerán bajo resguardo los sufragios emitidos por los ciudadanos beneficiados por la ley de nietos hasta que la justicia dicte una resolución de fondo sobre su validez.

Alberto Núñez Feijóo

Al ser consultado sobre esa situación en las sedes diplomáticas, el líder del Partido Popular expresó su preocupación por la falta de claridad en el procedimiento, aunque depositó su confianza en el cuerpo diplomático. “Obviamente, me provoca inquietud que en mi país haya urnas de cartón en los consulados”, sostuvo Feijóo, y añadió: “Sigo teniendo fe en que los cónsules blinden los votos que se emiten en las urnas de los consulados y que esas urnas de cartón, que no sé muy bien para qué se ponen, estén bien supervisadas. La Junta Electoral Central sabe muy bien que el gobierno intentó que muchos ciudadanos pudieran votar sin tener acceso a voto”.

En una línea aún más dura, el líder de Vox, Santiago Abascal, condicionó el reconocimiento de los comicios a la transparencia del escrutinio en el extranjero. Durante un acto de campaña en Cataluña, el dirigente de ultraderecha aseguró que su espacio aceptará el veredicto de las urnas siempre y cuando no existan “trampas”, dejando abierta la posibilidad de judicializar el proceso electoral a raíz de las controversias generadas por el sufragio desde el exterior.

Elecciones 2027: Massa volvió a postergar su viaje Misiones

Desde el oficialismo español rechazaron de plano las denuncias opositoras y respondieron con ironía a cada uno de los cuestionamientos sobre presuntas irregularidades. El presidente Pedro Sánchez calificó las sospechas de fraude como “terraplanismo electoral” y acusó a los dirigentes de la oposición de “quebrar la responsabilidad institucional” con sus declaraciones en el tramo final de la campaña.

Finalmente, el mandatario defendió las garantías vigentes en la normativa española y cuestionó la falta de sustento detrás de los señalamientos públicos impulsados por sus adversarios políticos. “No aportan ninguna prueba y socavan la credibilidad de un sistema limpio que garantiza la igualdad de voto y me parece que es absolutamente lamentable y preocupante”, insistió Sánchez.