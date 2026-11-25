Las estaciones mareográficas distribuidas a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos confirman que las mareas en California se adentran en “territorio desconocido” y amenazan a las ciudades costeras. De acuerdo a reportes recientes divulgados por The Guardian y Associated Press, los registros observados superan las marcas proyectadas en puntos críticos como la bahía de San Francisco, la ciudad de Santa Mónica y San Diego.

El incremento del nivel del agua radica en la superposición entre la dinámica astronómica tradicional y el calentamiento global de los océanos.

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Cuando la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra genera las denominadas mareas reales o ‘king tides’, la altura máxima ahora parte desde una línea de base significativamente más elevada por la expansión térmica del agua y el deshielo polar.

Las mareas en California se adentran en “territorio desconocido” y amenaza a ciudades costeras | Crédito: AFP

A esto se suma el impacto del fenómeno de El Niño en el Pacífico oriental, que apila masas de agua cálida contra el litoral californiano.

Al analizar cómo las mareas en California van in crescendo, los expertos subrayan que el aumento continuo del nivel medio del mar reduce drásticamente el margen de seguridad de diques, muelles y redes de drenaje pluvial en toda la región.

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Los municipios costeros y las agencias estatales de Estados Unidos comenzaron a reforzar los sistemas de monitoreo temprano y las defensas litorales. El diagnóstico de los especialistas en comportamiento oceánico.

Las mareas en California se adentran en “territorio desconocido” y amenaza a ciudades costeras | Crédito: AFP

Los especialistas advirtieron sobre la “aceleración de las inundaciones de marea alta”

El oceanógrafo y científico investigador de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), William Sweet, advirtió sobre la aceleración de las inundaciones de marea alta en las costas estadounidenses.

“Las líneas costeras están cruzando umbrales físicos para los cuales la infraestructura urbana del siglo XX nunca fue diseñada, convirtiendo eventos excepcionales en episodios recurrentes cada año”, alertó William Sweet.

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Las mareas en California se adentran en “territorio desconocido” y amenaza a ciudades costeras | Crédito: AFP

Por su parte, el oceanógrafo de la Universidad de California en San Diego, Mark Merrifield, explicó que “la combinación de mareas altas extremas con oleaje de fondo incrementa de forma exponencial la erosión de acantilados y playas”.

Las autoridades locales advierten que el retroceso planificado de infraestructura vulnerable, la restauración de humedales costeros y la actualización de los mapas de riesgo de inundación resultan indispensables para proteger a millones de residentes en las próximas décadas.

PM