La presencia de una leona suelta moviliza este lunes 23 de noviembre a las autoridades del distrito de Sariyer, Estambul. Las autoridades advirtieron a los vecinos de la ciudad más poblada de Turquía e instaron a “quedarse en sus casas y extremar las precauciones”. La Dirección de Conservación de la Naturaleza y Parques Nacionales (DKMP) adoptó medidas de seguridad de forma inmediata tras el aviso oficial.

La alerta se activó el domingo por la noche, cuando cámaras de vigilancia captaron imágenes borrosas de lo que parecía ser una leona en Uskumruköy, un barrio del norte de Estambul, indicó la Dirección de Naturaleza y Parques de Turquía.

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A través de una comunicado oficial difundido por la cuenta oficial de la DKMP en la red social X se precisó: “Esta noche, hacia las 21:00 Nuestros equipos han recibido un aviso del personal destinado en el puesto de Gendarmería de Zekeriyaköy, en Estambul, de que en las cámaras de la zona se había grabado la imagen de un animal cuya apariencia exterior se parecía a la de un león”.

El animal fue avistado a través de cámaras de videovigilancia en las afueras de la ciudad turca y localizada en una zona boscosa con respaldo de equipos térmicos.

Más de 70 efectivos, apoyados por drones, buscan en y alrededor del cercano Bosque de Belgrado, que abarca 54 kilómetros cuadrados al norte de Estambul. El bosque fue cerrado a vehículos y peatones.

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El alcalde de Sariyer, Mustafa Oktay Aksu, se dirigió a los vecinos y expresó: “Pedimos a los ciudadanos que no salgan de sus casas, tanto para que no sufran ningún daño como para que no obstaculicen los trabajos”.

Asimismo, Oktay Aksu señaló que “aún se desconoce de dónde ha llegado el león” y se baraja la hipótesis de que haya sido criada por una persona.

Una leona suelta moviliza a las autoridades en Estambul | Crédito: Redes Sociales

En esta línea, los representantes gubernamentales de Estambul infieren que la leona llegó desde el extranjero por vías ilegales y criada en una vivienda.

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Prohibición y regulación de animales salvajes en el ámbito doméstico en Turquía

En Turquía, la prohibición y regulación de tener animales salvajes en el ámbito doméstico se rige principalmente por dos leyes nacionales y un reglamento específico del Ministerio de Agricultura y Bosques

La Ley de Protección Animal N.º 5199 en su artículo 14 prohíbe estrictamente: poseer , criar, albergar o adquirir especies clasificadas como peligrosas por el Ministerio correspondiente. Esto incluye a grandes depredadores, reptiles venenosos y fauna silvestre que represente un riesgo para la seguridad pública

La tenencia de este tipo de animales está sujeta a la normativa aplicable a los recintos autorizados conforme a la legislación correspondiente, como los zoológicos y los parques de vida silvestre.

PM