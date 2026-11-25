El británico Lewis Pugh nadó, entre el 15 y el 18 de noviembre, por el Estrecho de Ormuz para advertir sobre la devastación ambiental causada por la guerra en Medio Oriente. Durante su desafió se cruzó con drones, minas y petroleros en llamas.

"Normalmente me enfrento a los peligros de la naturaleza, pero en esta travesía a nado todos los riesgos procedían del ser humano", declaró a la AFP el nadador británico de resistencia, de 56 años.

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"En el cielo había drones y aviones de combate, mientras que en el agua encontrabas contaminación por petróleo y bajo el líquido elemento, estaban las minas marinas", añadió. "Nunca, jamás olvidaré el contraste entre esas dos imágenes", explicó.

Esta zona del planeta tierra es escenario de frecuentes ataques contra embarcaciones desde que los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán desataron la guerra en Medio Oriente y provocaron un bloqueo recíproco de esta estratégica vía marítima.

Puig entre cargueros | Crédito: AFP

Media hora después de comenzar, el primer día, su travesía de 15 kilómetros, un petrolero fue alcanzado por un proyectil cerca suyo. La República Islámica ataca a los barcos, que según los altos funcionarios, navegan por su estrecho sin su autorización.

"Tenía la cabeza bajo el agua y el estruendo fue ensordecedor", relató Pugh, que es "patrocinador de los océanos" del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. "Recuerdo que levanté la vista y pensé que había que salir de allí en ese mismo momento", incluyó en su testimonio.

Durante el segundo día, un petrolero de Tara Gas fue alcanzado y provocó enormes bolas de fuego que se levantaron en el lugar. "El agua alrededor del barco estaba en llamas y el olor a productos químicos era intensísimo", señaló.

Su aventura duró tres días | Crédito: AFP

"Fue aterrador verse atrapado en medio de esta guerra", afirmó. También argumentó que todos se están viendo afectados por este conflicto interminable, desde los marineros hasta la fauna que habita la vía marítima.

"La guerra tiene consecuencias muy duraderas para los seres humanos. Tenemos que poner fin a estos combates. Se han prolongado demasiado. En esta guerra no hay vencedores", explicó. "Nunca conseguiremos una paz duradera entre las naciones si destruimos los propios cimientos de la vida en la Tierra", concluyó.

BGD/MSS