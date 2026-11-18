Estados Unidos atacó este martes con aviones de combate una base de misiles de Irán en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz. Según un funcionario militar estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, los cazas usaron “munición de precisión para atacar en defensa propia” una base de lanzamiento de misiles de la Guardia Revolucionaria Islámica, en respuesta a una “agresión iraní dirigida contra personal y activos estadounidenses”.

El bombardeo llegó después de que Irán lanzara drones contra una instalación de radar estadounidense en Bahréin, el tercer ataque contra objetivos militares norteamericanos en cinco días. Esto marcaría un repunte de las hostilidades entre los dos países, que habían bajado de intensidad desde septiembre, en una guerra que empezó en febrero y que mantiene complicada la navegación por una de las rutas petroleras más importantes del mundo.

La agencia oficial iraní informó “cinco o seis explosiones” en la isla, aunque el vicegobernador de la provincia aseguró que no hubo daños. Al principio, Washington no confirmó el ataque, hasta que un funcionario reconoció que aviones norteamericanos habían bombardeado la base. No es la primera vez, a principios de noviembre, Estados Unidos ya había atacado Qeshm en una operación que calificó de “limitada” y “defensiva”.

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Los ataques contra Bahréin

La Guardia Revolucionaria afirmó que apuntó contra un radar en la base aérea de Sheikh Isa, en respuesta a las “repetidas violaciones” del espacio aéreo iraní por parte de drones estadounidenses. Las autoridades de Bahréin aseguraron que sus defensas interceptaron el ataque, y el ejército norteamericano informó que no hubo daños ni heridos.

Los ataques anteriores fueron el viernes y el domingo. En esos casos, Teherán aseguró que había alcanzado radares estadounidenses, pero Washington y Bahréin sostuvieron que los drones fueron derribados. Bahréin es un objetivo clave para Irán porque allí tiene su base la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos.

El bloqueo y la tensión en Ormuz

La guerra comenzó el 28 de febrero, con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Después de una primera etapa de combates más intensos, el conflicto se concentró en el estrecho de Ormuz, por donde suele pasar cerca de una quinta parte del petróleo y el gas del mundo. La navegación todavía está muy complicada.

Desde hace meses, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval que limita las exportaciones de petróleo iraní y presiona su economía. Al mismo tiempo, protege a los barcos que transportan crudo desde los países árabes del Golfo, lo que permitió que esos envíos volvieran a niveles parecidos a los de antes de la guerra. Washington, además, reforzó su presencia militar en la zona con un tercer portaaviones, el USS Theodore Roosevelt.

Para algunos analistas, los ataques contra Bahréin muestran un cambio en la estrategia de Irán, que habría pasado de responder a las ofensivas a tomar la iniciativa. Según el International Crisis Group, los líderes iraníes deben decidir si intentar romper el bloqueo con una escalada les cuesta menos que aceptar que siga.

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La tensión también llegó a las rutas comerciales. La agencia marítima británica recibió el reporte de un ataque contra un buque petrolero al norte de Omán, que habría provocado un incendio, y de un intento de abordaje a un carguero frente a Yemen. Por su parte, medios iraníes informaron que dos barcos chocaron con minas en Ormuz.

Negociaciones estancadas

Las conversaciones para frenar el conflicto siguen sin avances, pese a la mediación de Qatar, que pidió moderación y advirtió que una nueva escalada pone en riesgo un posible acuerdo. Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos también condenaron los ataques iraníes contra Bahréin.

A la tensión se sumó un informe de la inteligencia estadounidense sobre supuestos planes iraníes para atacar Washington con una “bomba sucia”. El canciller iraní, Abbas Araqchi, lo negó y lo calificó de propaganda, mientras que el presidente Donald Trump dijo que se toma “muy en serio” esa posibilidad. Hasta el momento, no se presentaron pruebas.

IC