Una intensa ola de frío polar en Francia sorprendió al continente europeo durante la última semana de noviembre de 2026 luego de que diversas estaciones meteorológicas registraran temperaturas de hasta -8,2°C en zonas de llanura y meseta. Este brusco desplome térmico, impulsado por el ingreso de una masa de aire ártico proveniente del norte de Europa, provocó heladas generalizadas desde el amanecer y obligó a activar alertas amarillas por frío extremo.

La irrupción invernal anticipada contrastó de manera marcada con los registros templados observados apenas días atrás en gran parte del territorio francés.

Francia vivió su cuarto sábado consecutivo de protestas y los chalecos amarillos llamaron a la “desobediencia masiva”

Las marcas mínimas más severas se concentraron especialmente en el noreste, el Macizo Central y los valles interiores con escasa nubosidad nocturna.

Ola polar en Francia | Crédito: Pexels

El fenómeno climático estuvo acompañado por vientos moderados que acentuaron la sensación térmica bajo cero y generaron escarcha sobre cultivos y áreas urbanas de ciudades como Estrasburgo, Lyon y Clermont-Ferrand.

Ante la persistencia de las condiciones gélidas hacia el cierre del mes, los servicios de protección civil reforzaron los dispositivos de asistencia para personas en situación de calle y recomendaron extremar las precauciones en la calefacción domiciliaria.

La ola de frío polar en Europa comenzó el último marres, cuando distintas regiones amanecieron con condiciones propias del invierno. Según informó la cadena francesa BFM TV, la marca registrada en la comuna del noreste de Francia, Charleville-Mézières, fue la más baja para la ciudad desde el 6 de enero.

Además, los datos de Météo-France indicaron que las mínimas llegaron a ubicarse ocho grados por debajo del promedio estacional.

Ola polar en Francia | Crédito: Pexels

Qué regiones de Francia registran las temperaturas más bajas de la ola de frío que azota Europa

La ola de frío polar representa un adelanto de las condiciones invernales, que se hicieron presentes antes de lo habitual en buena parte del territorio francés. Las regiones del norte y del este aparecen entre las más afectadas por el ingreso de aire frío

El descenso térmico afectó a una amplia franja del territorio, desde la región de Hauts-de-France hasta las zonas montañosas del este. En distintas localidades, los termómetros marcaron valores entre siete y ocho grados inferiores a los habituales para esta época del año.

Ola polar en Francia | Crédito: Captura

París tampoco quedó al margen del episodio, aunque no llegó a registrar temperaturas negativas. La capital francesa tuvo una mínima de 2,1°C, aproximadamente tres grados por debajo de la media correspondiente a noviembre.

El impacto de la ola de frío en el transporte, la red eléctrica y los boletines de Météo-France

El operador de transporte eléctrico francés RTE activó por primera vez en la temporada invernal 2026-2027 el mecanismo de alerta tarifaria de consumo máximo previsto para este jueves 26 de noviembre, exhortando a hogares e industrias a moderar el uso energético en las horas pico. Los meteorólogos prevén que las heladas matinales persistan durante el fin de semana antes de una gradual estabilización atmosférica en diciembre.

A través de sus informes oficiales de vigilancia meteorológica, Météo-France advirtió sobre el riesgo elevado de placas de hielo en la red vial secundaria cercana a las fronteras con Bélgica, Luxemburgo y Alemania. Esta situación obligó a desplegar operativos preventivos de esparcimiento de sal en autopistas estratégicas y a reducir los límites de velocidad para evitar accidentes por deslizamiento.

El encuentro entre el aire gélido instalado sobre el cuadrante noreste y los frentes húmedos procedentes del Atlántico generó lluvias engelantes y nevadas en cotas bajas desde los Vosgos hasta los Alpes y el Jura.

PM