El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este sábado en la sala de prensa de la Casa Blanca, al sugerir que su flamante jefe de gabinete, Stephen Miller, podría ser candidato presidencial republicano en 2028. El republicano elogió su desempeño frente a los medios por encima del vicepresidente JD Vance y del secretario de Estado Marco Rubio.

El comentario ocurrió días después de que Trump designara a Miller al frente de la jefatura de gabinete en reemplazo de Susie Wiles. El movimiento se produjo tras el revés en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre de 2026.

Bill Gates volvió a advertir sobre la necesidad de regulaciones para las IA: "Nos llevaremos muchas sorpresas desagradables"

"Estoy muy orgulloso de ser su jefe de gabinete y de supervisar, en su nombre, al personal de este edificio para seguir consiguiendo victorias para este extraordinario líder estadounidense", afirmó Miller.

Quién es Stephen Miller

Nacido en 1985 en Santa Mónica, California, Miller se consolidó como el ideólogo de las políticas antimigratorias más estrictas del republicanismo, pese a que su historia familia este marcada por el exilio. En 1903, su bisabuelo materno, Wolf-Leib Glosser, huyó de Antopol, Bielorrusia, hacia Nueva York escapando del antisemitismo.

Durante su adolescencia en la escuela secundaria ya manifestaba su marcado nacionalismo. En su anuario escolar citó al expresidente Theodore Roosevelt para defender al "americanismo al 100%" y cuestionó el uso del idioma español en las aulas.

Stepen Miller y Donald Trump | Crédito: AFP

Tras graduarse en la Universidad de Duke, inició su carrera en el Capitolio como secretario de prensa de los congresistas republicanos Michele Bachmann y Hohn Shadegg. Ese vínculo le abrió las puertas de la campaña presidencial de Trump 2016, donde se destacó como redactor de discursos.

Durante el primer mandato republicano (2017-2021), diseñó las medidas más controvertidas de la gestión, entre ellas la política de separación de familias en la frontera, la aplicación del Título 42 y la prohibición de ingreso a ciudadanos de países de mayoría musulmanas.

Financial Times sigue con las advertencias: habló del Riesgo País y las dudas sobre financiamiento y reelección

Con el regreso de Trump en enero de 2025, asumió como vicejefe de gabinete para políticas, coordinando el plan de deportación masivas, la ampliación de facultades del ICE y los acuerdos de deportación con terceros países, hasta su ascenso a jefe de gabinete el 9 de noviembre.

El escenario actual y el guiño hacia 2028

Actualmente, la Casa Blanca se prepara para convivir desde enero de 2027 con un Congreso donde el Partido Demócrata ganó terreno tras las midterms. La llegada de Miller a la jefatura del gabinete anticipa un escenario de alta tensión política.

Stephen Miller responde preguntas a los periodistas ante la mirada de Marco Rubio | Crédito: AFP

De hecho, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, rechazó el nombramiento y calificó a Miller de "extremista". Desde el oficialismo, en cambio, Trump los respaldó asegurando que tiene "un gran talento" y que estuvo junto a él "desde antes del primer día".

En ese clima de reacomodamiento interno, durante su conferencia sobre su gira por Asia en la Casa Blanca, Trump cedió el micrófono a Miller. El flamante mandatario respondió preguntas delante de Vance y Rubio, dos personas de confianza para Trump y que se presentan como otros de los posibles candidatos republicanos a 2028.

BGD/AF