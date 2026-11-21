El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al sugerir que su actual jefe de Gabinete, Stephen Miller, podría convertirse en el candidato republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2028. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario elogió a Miller y lo comparó con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, dos de las figuras que hasta ahora concentran las mayores especulaciones para suceder a Trump en la futura candidatura republicana.

El episodio ocurrió después de que Trump invitara a Miller a tomar la palabra ante los periodistas. El funcionario aprovechó el espacio para defender la gestión del mandatario y enumerar los principales logros que, según su evaluación, alcanzó la administración durante los primeros dos años del segundo mandato.

Tras escucharlo, Trump reaccionó con entusiasmo. "¡Tenemos noticias de última hora! ¡Noticias de última hora!", exclamó antes de afirmar que Miller era mejor que Vance y Rubio, quienes lo acompañaban en la sala de prensa. Luego, al retirarse del estrado, le preguntó directamente si quería presentarse a las elecciones presidenciales, en un intercambio que provocó risas entre los presentes.

Marco Rubio y JD Vance | Crédito: AFP

Stephen Miller, el elogio de Trump y la carrera republicana hacia 2028

Durante su intervención, Miller defendió la gestión de Trump y sostuvo que sus resultados superaban los de cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos. Entre los puntos que destacó estuvieron la política migratoria, la desregulación, la seguridad fronteriza, la producción energética y los cambios en las relaciones comerciales internacionales.

El funcionario también reivindicó las medidas contra los carteles de la droga, las deportaciones, la reducción de la delincuencia y la transformación de la política exterior estadounidense. En su discurso, proyectó además un escenario optimista para los próximos dos años de Gobierno.

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"Estoy muy orgulloso de ser su jefe de gabinete y de supervisar, en su nombre, al personal de este edificio para seguir consiguiendo victorias para este extraordinario líder estadounidense", afirmó Miller.

El funcionario es una de las figuras más influyentes del entorno presidencial, especialmente en la agenda migratoria y las políticas domésticas de la Casa Blanca.

Hasta ahora, JD Vance y Marco Rubio aparecían entre los principales potenciales aspirantes a representar al Partido Republicano en las elecciones de 2028. El vicepresidente y el secretario de Estado ocupan posiciones centrales en la Administración y mantienen una estrecha relación política con Trump.

LB