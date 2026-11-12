Tiroteo cerca de la Casa Blanca: un muerto, cuatro heridos y el atacante se disparó a sí mismo

La mañana de este jueves arrancó con un tiroteo en Washington D.C. que dejó un muerto y cuatro heridos en el barrio de Logan Circle, uno de los sectores más concurridos de la capital estadounidense. Los disparos ocurrieron en la zona de las calles 15 y P, dentro y en las inmediaciones del gimnasio VIDA Fitness, a poco más de un kilómetro de la Casa Blanca.

La mañana de este jueves arrancó con un tiroteo en Washington D.C. que dejó un muerto y cuatro heridos en el barrio de Logan Circle, uno de los sectores más concurridos de la capital estadounidense. Los disparos ocurrieron en la zona de las calles 15 y P, dentro y en las inmediaciones del gimnasio VIDA Fitness, a poco más de un kilómetro de la Casa Blanca.

Al cabo de un amplio operativo policial, el sospechoso fue encontrado con una herida de bala que se habría provocado él mismo.

Desde el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, se informó que sus equipos de emergencia intervenían ante un "tiroteo activo" en el noroeste de la ciudad. A su vez, la concejal local Brooke Pinto también confirmó que los disparos habían ocurrido tanto dentro como fuera del gimnasio y advirtió que "varias personas" habían sido alcanzadas.

Más tarde, el jefe adjunto de la Policía Metropolitana, Jeffery Carroll, confirmó que el episodio había dejado una víctima fatal y cuatro personas heridas.

Ubicación tiroteo en Washington | Crédito: Google Maps

La tensión también se trasladó a las calles | Crédito: AFP

La búsqueda del sospechoso derivó en un fuerte operativo de seguridad, con la participación de distintas agencias. Según los primeros reportes policiales, el hombre se había atrincherado en un edificio de departamentos cercano al gimnasio. Allí, los negociadores mantuvieron contacto con él durante aproximadamente una hora, en un intento por poner fin al enfrentamiento.

Aun con todo, el hombre abrió fuego contra los agentes desde el interior del departamento. "Efectuó disparos a través de la puerta contra los agentes en al menos dos ocasiones", informó Jeffery Carroll, jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana.

El desenlace llegó cuando los efectivos escucharon una detonación mientras todavía mantenían comunicación con el sospechoso. "En respuesta, forzaron la entrada al apartamento. Al ingresar, encontraron al sospechoso con una herida de bala", declaró Carroll ante los periodistas. Según varios funcionarios de las fuerzas de seguridad, el hombre murió.

Durante el operativo, agentes con equipamiento táctico se desplegaron en la terraza y en los pisos superiores del complejo, mientras que francotiradores ocuparon posiciones en construcciones cercanas.

Las calles de Logan Circle, en Washington | Crédito: AFP

| Crédito: AFP

La Policía también pidió a los vecinos de la cuadra 1500 de la calle P que buscaran refugio en el edificio más cercano, se alejaran de las ventanas y permanecieran bajo techo. Como parte del protocolo preventivo, varias escuelas de la zona quedaron bajo confinamiento (lockdown) y el servicio de transporte reforzó la presencia de agentes en las estaciones cercanas.

También participaron efectivos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que colaboraron con las tareas de investigación. Por el momento, las autoridades no habían precisado públicamente qué pudo haber motivado el ataque.

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Los testimonios de quienes estaban en el gimnasio

Las primeras reconstrucciones del episodio surgieron de quienes se encontraban en el lugar cuando comenzaron los disparos. Michael Carney, uno de los socios del gimnasio, contó al periódico local The Washington Sun que estaba corriendo en una cinta cuando escuchó un ruido seco, parecido a un estallido. Al mirar hacia otro sector, vio a una persona tendida en el suelo con una herida de bala en la cabeza. "Todos estaban como escondiéndose detrás de macetas y cosas así", relató.

A ese relato se sumó el de una administradora del edificio Metropole, que habló con The Washington Post bajo condición de anonimato. Según contó, primero vio humo y se acercó para averiguar qué estaba pasando. Fue entonces cuando comenzaron a sonar las alarmas. "Estaba tratando de poner a salvo a mis residentes, pero cuando me di vuelta, había una mujer en el suelo que había recibido un disparo en la boca", relató.

También dijo que había escuchado que el atacante se encontraba en el techo del edificio y planteó una incógnita sobre cómo habría llegado hasta allí."No sabemos [cómo llegaron allí] porque, una vez que se activan las alarmas, todas las puertas se abren. Nadie sabría cómo llegar a nuestro tejado a menos que fuera alguien que lo supiera", explicó.

| Crédito: AFP

Otro de los testigos, James Spellman, contó a Associated Press que había alrededor de 50 personas en el establecimiento cuando escuchó las detonaciones. "En cuestión de segundos, un hombre cayó al suelo y se formó un charco de sangre", describió. Él y otros asistentes salieron corriendo del gimnasio y, ya en el exterior, escucharon más disparos en las inmediaciones de la calle 15.

Si bien la Policía ya habría identificado al sospechoso, todavía no reveló su identidad | Crédito: AFP

También hubo testimonios de personas que intentaron ponerse a resguardo en los comercios cercanos. Una mujer que estaba sobre una cinta de correr le contó a la cadena WRC que vio a una de las víctimas mientras intentaba escapar y que tuvo que pasar cerca del lugar donde había ocurrido el ataque. "Fue realmente horrible. No sé cuál es el estado del hombre, pero le habían disparado", dijo. Finalmente, consiguió refugiarse en una panadería.

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El tiroteo también demoró la salida de Melania Trump

El operativo policial en Washington también tuvo repercusiones en la agenda de la Casa Blanca cuando el traslado de la primera dama, Melania Trump, sufrió una leve demora este jueves por la mañana.

Según informó un portavoz, la comitiva partió de la Casa Blanca a las 8.22 (hora local) rumbo a la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Desde allí, Melania Trump y la segunda dama, Usha Vance, tenían previsto viajar a Fort Rucker, Alabama, para reunirse con familias de militares y alumnos de una escuela primaria, en la antesala del Día de Acción de Gracias.

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos | Crédito: Archivo

MV